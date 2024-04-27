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Главком ВСУ пожаловался на обострение ситуации на поле боя

Главком ВСУ пожаловался на обострение ситуации на поле боя - 27.04.2024, ПРАЙМ

Главком ВСУ пожаловался на обострение ситуации на поле боя

Ситуация на передовой обостряется, заявил главком ВСУ Александр Сырский на заседании контактной группы в формате "Рамштайн". | 27.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-27T14:52+0300

2024-04-27T14:52+0300

2024-04-27T14:55+0300

спецоперация на украине

всу

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александр сырский

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МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Ситуация на передовой обостряется, заявил главком ВСУ Александр Сырский на заседании контактной группы в формате "Рамштайн"."Проинформировал участников коалиции о сложной оперативно-стратегической обстановке, которая имеет тенденцию к обострению", — указывается в публикации в Telegram-канале Сырского. Кроме этого, Сырский обозначил текущие потребности Украины в ракетах, боеприпасах и технике.26 апреля в пресс-службе Минобороны сообщили, что российские военные поразили эшелон с западной военной техникой в ДНР. Также бойцы поразили личный состав и технику 67-й механизированной бригады ВСУ на железнодорожной станции погрузки в районе Балаклеи в Харьковской области.Ранее Москва направила членам НАТО ноту из-за поставок оружия Киеву. Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что любое вооружение украинской стороне будет рассматриваться, как цель для России. В Кремля считают, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине.

https://1prime.ru/20240427/ssha-847773069.html

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всу, украина, александр сырский