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Главком ВСУ пожаловался на обострение ситуации на поле боя
Главком ВСУ пожаловался на обострение ситуации на поле боя - 27.04.2024, ПРАЙМ
Главком ВСУ пожаловался на обострение ситуации на поле боя
Ситуация на передовой обостряется, заявил главком ВСУ Александр Сырский на заседании контактной группы в формате "Рамштайн". | 27.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-27T14:52+0300
2024-04-27T14:52+0300
2024-04-27T14:55+0300
спецоперация на украине
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МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Ситуация на передовой обостряется, заявил главком ВСУ Александр Сырский на заседании контактной группы в формате "Рамштайн"."Проинформировал участников коалиции о сложной оперативно-стратегической обстановке, которая имеет тенденцию к обострению", — указывается в публикации в Telegram-канале Сырского. Кроме этого, Сырский обозначил текущие потребности Украины в ракетах, боеприпасах и технике.26 апреля в пресс-службе Минобороны сообщили, что российские военные поразили эшелон с западной военной техникой в ДНР. Также бойцы поразили личный состав и технику 67-й механизированной бригады ВСУ на железнодорожной станции погрузки в районе Балаклеи в Харьковской области.Ранее Москва направила членам НАТО ноту из-за поставок оружия Киеву. Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что любое вооружение украинской стороне будет рассматриваться, как цель для России. В Кремля считают, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине.
https://1prime.ru/20240427/ssha-847773069.html
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всу, украина, александр сырский
Спецоперация на Украине, ВСУ, УКРАИНА, Александр Сырский
Главком ВСУ пожаловался на обострение ситуации на поле боя
Главком ВСУ пожаловался на ситуацию на поле боя "с тенденцией к обострению"
МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Ситуация на передовой обостряется, заявил главком ВСУ Александр Сырский на заседании контактной группы в формате "Рамштайн".
"Проинформировал участников коалиции о сложной оперативно-стратегической обстановке, которая имеет тенденцию к обострению", — указывается в публикации в Telegram-канале Сырского.
Кроме этого, Сырский обозначил текущие потребности Украины в ракетах, боеприпасах и технике.
26 апреля в пресс-службе Минобороны сообщили, что российские военные поразили эшелон с западной военной техникой в ДНР. Также бойцы поразили личный состав и технику 67-й механизированной бригады ВСУ на железнодорожной станции погрузки в районе Балаклеи в Харьковской области.
Ранее Москва направила членам НАТО ноту из-за поставок оружия Киеву. Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что любое вооружение украинской стороне будет рассматриваться, как цель для России. В Кремля считают, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине.
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