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Военнослужащим СВО отправили новую партию машин - 27.04.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащим СВО отправили новую партию машин
Военнослужащим СВО отправили новую партию машин - 27.04.2024, ПРАЙМ
Военнослужащим СВО отправили новую партию машин
Минпромторг и Народный фронт начали направлять в зону СВО новую партию автомобилей, сообщила пресс-служба движения. | 27.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-27T20:09+0300
2024-04-27T20:09+0300
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МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Минпромторг и Народный фронт начали направлять в зону СВО новую партию автомобилей, сообщила пресс-служба движения. "Очередную партию автомобилей – микроавтобусов УАЗ вручили военным в Ростове-на-Дону заместитель председателя правительства России – министр промышленности и торговли Денис Мантуров и руководитель Исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов", — говорится в сообщении. Всего, по данным Народного фронта, военнослужащим передадут 480 УАЗ "СГР", которые будут использоваться в том числе в качестве санитарных автомобилей, и более 200 УАЗ "Пикап", которые помогут в решении широкого круга задач – в частности, доставке гуманитарных грузов и медикаментов. "В рамках исполнения поручений президента РФ Минпромторг России организовал закупку новой крупной партии автомобилей для нужд бойцов СВО. Машины оснащаются дополнительным оборудованием благодаря сбору Народного фронта "За Победу!", — указано в публикации. По данным пресс-службы, на приобретение почти 700 единиц техники правительством РФ был выделен миллиард рублей, все автомобили будут переданы на передовую в течение 2024 года. "Мы продолжаем выполнять поставленную президентом задачу по поставке автомобилей для нужд СВО. Сегодня мы передаём очередную партию автомобилей через Народный фронт, который реализует их доставку до воинских частей, которым необходима эта техника. На этом наша работа не останавливается, мы продолжим взаимодействовать" – отметил вице-премьер – глава Минпромторга России Денис Мантуров и поблагодарил бойцов на СВО. По данным Народного фронта, закупленные УАЗ "СГР" и УАЗ "Пикап" подходят для решения различных боевых задач: подвоза боеприпасов и эвакуации раненых, также автомобили необходимы и военным медикам. "Сегодня первое мероприятие по поздравлению бойцов с праздником 9 мая. Народный фронт объявил ранее сбор, мы закупаем дрон-детекторы и средства РЭБ для ребят, которые работают на эвакуационном транспорте, чтобы враг не мог атаковать санитарные автомобили. Сейчас мы передаем порядка 100 автомобилей, которые отправятся нашим бойцам из ВДВ и в добровольческий корпус. К сожалению, враг ведет охоту на наш санитарный транспорт, это одна из приоритетных целей. Уверен, что эти автомобили помогут нашим ребятам в выполнении боевых задач и спасут наших бойцов", – сказал руководитель Исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов. Кроме того, в рамках рабочей поездки Мантуров и Кузнецов пообщались с представителями "Кулибин-клуба" Народного фронта, которые рассказали о перспективных и новейших разработках вооружения для бойцов.
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авто, сво, уаз
Авто, СВО, УАЗ
20:09 27.04.2024
 
Военнослужащим СВО отправили новую партию машин

Минпромторг и ОНФ начали передачу военнослужащим СВО новой партии автомобилей

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа САУ "Гиацинт-С" группировки "Центр"
Боевая работа САУ Гиацинт-С группировки Центр - ПРАЙМ, 1920, 27.04.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Минпромторг и Народный фронт начали направлять в зону СВО новую партию автомобилей, сообщила пресс-служба движения.
"Очередную партию автомобилей – микроавтобусов УАЗ вручили военным в Ростове-на-Дону заместитель председателя правительства России – министр промышленности и торговли Денис Мантуров и руководитель Исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов", — говорится в сообщении.
Всего, по данным Народного фронта, военнослужащим передадут 480 УАЗ "СГР", которые будут использоваться в том числе в качестве санитарных автомобилей, и более 200 УАЗ "Пикап", которые помогут в решении широкого круга задач – в частности, доставке гуманитарных грузов и медикаментов.
"В рамках исполнения поручений президента РФ Минпромторг России организовал закупку новой крупной партии автомобилей для нужд бойцов СВО. Машины оснащаются дополнительным оборудованием благодаря сбору Народного фронта "За Победу!", — указано в публикации.
По данным пресс-службы, на приобретение почти 700 единиц техники правительством РФ был выделен миллиард рублей, все автомобили будут переданы на передовую в течение 2024 года.
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"Мы продолжаем выполнять поставленную президентом задачу по поставке автомобилей для нужд СВО. Сегодня мы передаём очередную партию автомобилей через Народный фронт, который реализует их доставку до воинских частей, которым необходима эта техника. На этом наша работа не останавливается, мы продолжим взаимодействовать" – отметил вице-премьер – глава Минпромторга России Денис Мантуров и поблагодарил бойцов на СВО.
По данным Народного фронта, закупленные УАЗ "СГР" и УАЗ "Пикап" подходят для решения различных боевых задач: подвоза боеприпасов и эвакуации раненых, также автомобили необходимы и военным медикам.
"Сегодня первое мероприятие по поздравлению бойцов с праздником 9 мая. Народный фронт объявил ранее сбор, мы закупаем дрон-детекторы и средства РЭБ для ребят, которые работают на эвакуационном транспорте, чтобы враг не мог атаковать санитарные автомобили. Сейчас мы передаем порядка 100 автомобилей, которые отправятся нашим бойцам из ВДВ и в добровольческий корпус. К сожалению, враг ведет охоту на наш санитарный транспорт, это одна из приоритетных целей. Уверен, что эти автомобили помогут нашим ребятам в выполнении боевых задач и спасут наших бойцов", – сказал руководитель Исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов.
Кроме того, в рамках рабочей поездки Мантуров и Кузнецов пообщались с представителями "Кулибин-клуба" Народного фронта, которые рассказали о перспективных и новейших разработках вооружения для бойцов.
 
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