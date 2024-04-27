https://1prime.ru/20240427/peregovory-847767245.html
Песков раскрыл настоящую причину отказа Киева от переговоров в Стамбуле
Песков раскрыл настоящую причину отказа Киева от переговоров в Стамбуле - 27.04.2024, ПРАЙМ
Песков раскрыл настоящую причину отказа Киева от переговоров в Стамбуле
Причиной отказа Киева продолжить переговоры с Россией в Стамбуле было прямое давление со стороны Лондона. Об этом журналистам сообщил официальный представитель... | 27.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-27T12:29+0300
2024-04-27T12:29+0300
2024-04-27T12:37+0300
россия
украина
переговоры
новости
спецоперация на украине
дмитрий песков
https://cdnn.1prime.ru/img/84232/62/842326283_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_044f33ebb7f1fd78dadb66aad0ea7694.jpg
МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Причиной отказа Киева продолжить переговоры с Россией в Стамбуле было прямое давление со стороны Лондона. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Всем хорошо известно, что документ был фактически парафирован. И всем также хорошо известно из слов участников этих переговоров с украинской стороны, что именно стало причиной отказа украинцев дальше их продолжать и финализировать работу над документом. Это было прямое давление со стороны Лондона", - сказал он.Песков отметил, что этой информацией поделился глава фракции партии "Слуга народа" в Верховной раде Украины Давид Арахамия.Тем не менее, в настоящее время предпосылки для начала переговоров с Киевом не наблюдаются, поэтому специальная военная операция будет продолжаться, заключил Песков.В ходе переговоров между Россией и Украиной, состоявшихся 29 марта 2022 года в Стамбуле, стороны достигли соглашений о предварительных условиях прекращения огня и мирного урегулирования конфликта. Одним из ключевых моментов был нейтральный статус Украины, включая отказ от вступления в НАТО и размещения иностранного военного контингента на своей территории.В прошлом году Давид Арахамия, глава фракции партии "Слуга народа" в Верховной Раде, заявил, что военные действия на Украине могли бы закончиться раньше, но украинские власти не согласились на нейтралитет страны. Премьер-министр Британии Борис Джонсон лично приехал в Киев с уверениями, что стране необходимо продолжать боевые действия, отмечал Арахамия.
https://1prime.ru/20240422/zelenskiy-847587683.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84232/62/842326283_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_8f44b12005957c8a656e22ad01d6379f.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, переговоры, новости, дмитрий песков
РОССИЯ, УКРАИНА, переговоры, Новости, Спецоперация на Украине, Дмитрий Песков
Песков раскрыл настоящую причину отказа Киева от переговоров в Стамбуле
Песков: Киев отказался от стамбульских переговоров под прямым давлением Лондона
МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Причиной отказа Киева продолжить переговоры с Россией в Стамбуле было прямое давление со стороны Лондона. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Всем хорошо известно, что документ был фактически парафирован. И всем также хорошо известно из слов участников этих переговоров с украинской стороны, что именно стало причиной отказа украинцев дальше их продолжать и финализировать работу над документом. Это было прямое давление со стороны Лондона", - сказал он.
Песков отметил, что этой информацией поделился глава фракции партии "Слуга народа" в Верховной раде Украины Давид Арахамия.
Тем не менее, в настоящее время предпосылки для начала переговоров с Киевом не наблюдаются, поэтому специальная военная операция будет продолжаться, заключил Песков.
В ходе переговоров между Россией и Украиной, состоявшихся 29 марта 2022 года в Стамбуле, стороны достигли соглашений о предварительных условиях прекращения огня и мирного урегулирования конфликта. Одним из ключевых моментов был нейтральный статус Украины, включая отказ от вступления в НАТО и размещения иностранного военного контингента на своей территории.
В прошлом году Давид Арахамия, глава фракции партии "Слуга народа" в Верховной Раде, заявил, что военные действия на Украине могли бы закончиться раньше, но украинские власти не согласились на нейтралитет страны. Премьер-министр Британии Борис Джонсон лично приехал в Киев с уверениями, что стране необходимо продолжать боевые действия, отмечал Арахамия.
Зеленский вновь допустил, что Украина может начать переговоры с Россией