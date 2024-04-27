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Песков раскрыл настоящую причину отказа Киева от переговоров в Стамбуле

Песков раскрыл настоящую причину отказа Киева от переговоров в Стамбуле - 27.04.2024, ПРАЙМ

Песков раскрыл настоящую причину отказа Киева от переговоров в Стамбуле

Причиной отказа Киева продолжить переговоры с Россией в Стамбуле было прямое давление со стороны Лондона. Об этом журналистам сообщил официальный представитель... | 27.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-27T12:29+0300

2024-04-27T12:29+0300

2024-04-27T12:37+0300

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МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Причиной отказа Киева продолжить переговоры с Россией в Стамбуле было прямое давление со стороны Лондона. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Всем хорошо известно, что документ был фактически парафирован. И всем также хорошо известно из слов участников этих переговоров с украинской стороны, что именно стало причиной отказа украинцев дальше их продолжать и финализировать работу над документом. Это было прямое давление со стороны Лондона", - сказал он.Песков отметил, что этой информацией поделился глава фракции партии "Слуга народа" в Верховной раде Украины Давид Арахамия.Тем не менее, в настоящее время предпосылки для начала переговоров с Киевом не наблюдаются, поэтому специальная военная операция будет продолжаться, заключил Песков.В ходе переговоров между Россией и Украиной, состоявшихся 29 марта 2022 года в Стамбуле, стороны достигли соглашений о предварительных условиях прекращения огня и мирного урегулирования конфликта. Одним из ключевых моментов был нейтральный статус Украины, включая отказ от вступления в НАТО и размещения иностранного военного контингента на своей территории.В прошлом году Давид Арахамия, глава фракции партии "Слуга народа" в Верховной Раде, заявил, что военные действия на Украине могли бы закончиться раньше, но украинские власти не согласились на нейтралитет страны. Премьер-министр Британии Борис Джонсон лично приехал в Киев с уверениями, что стране необходимо продолжать боевые действия, отмечал Арахамия.

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россия, украина, переговоры, новости, дмитрий песков