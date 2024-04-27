Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Сырский в бешенстве". На Западе рассказали, что случилось с ВСУ в Донбассе - 27.04.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240427/plen-847786491.html
"Сырский в бешенстве". На Западе рассказали, что случилось с ВСУ в Донбассе
"Сырский в бешенстве". На Западе рассказали, что случилось с ВСУ в Донбассе - 27.04.2024, ПРАЙМ
"Сырский в бешенстве". На Западе рассказали, что случилось с ВСУ в Донбассе
Главком ВСУ Александр Сырский был взбешен из-за сдачи в плен военнослужащих 25-й бригады, сообщил британский эксперт Александр Меркурис в блоге на YouTube. | 27.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-27T22:28+0300
2024-04-27T22:28+0300
спецоперация на украине
всу
украина
https://cdnn.1prime.ru/img/84302/82/843028292_0:0:1042:586_1920x0_80_0_0_14ec34b5a5198558b94e6960ad677722.jpg
МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Главком ВСУ Александр Сырский был взбешен из-за сдачи в плен военнослужащих 25-й бригады, сообщил британский эксперт Александр Меркурис в блоге на YouTube."Когда соединение таких размеров сдается на поле боя — это крупное событие. Две недели назад в деревне Водяное в плен сдались военные из 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ. Это взбесило украинское командование и генерала Сырского. После этого он решил расформировать бригаду", — отметил он.Ранее в Минобороны сообщили, что солдаты 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ сдались российским военнослужащим группировки войск "Центр" на Авдеевском направлении.Пленные заявили, что лично они никогда не видели военачальников, слушали их приказы по радиосвязи. Также добавили, что они ощущали себя пушечным мясом, так как их отправляли на передовую, не учитываю значительные потери.26 апреля в пресс-службе Минобороны сообщили, что Россия атаковала эшелон с западной военной техникой в ДНР. Также бойцы поразили личный состав и технику 67-й механизированной бригады ВСУ на железнодорожной станции погрузки в районе Балаклеи в Харьковской области.
https://1prime.ru/20240427/vsu-847785160.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84302/82/843028292_115:0:1042:695_1920x0_80_0_0_b8976cb96d90744fffc053db76b47013.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
всу, украина
Спецоперация на Украине, ВСУ, УКРАИНА
22:28 27.04.2024
 
"Сырский в бешенстве". На Западе рассказали, что случилось с ВСУ в Донбассе

Меркурис: Сырский пришел в ярость из-за сдачи в плен к РФ военных 25 бригады

© Фото : Офис президента УкраиныАлександр Сырский
Александр Сырский - ПРАЙМ, 1920, 27.04.2024
© Фото : Офис президента Украины
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Главком ВСУ Александр Сырский был взбешен из-за сдачи в плен военнослужащих 25-й бригады, сообщил британский эксперт Александр Меркурис в блоге на YouTube.
"Когда соединение таких размеров сдается на поле боя — это крупное событие. Две недели назад в деревне Водяное в плен сдались военные из 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ. Это взбесило украинское командование и генерала Сырского. После этого он решил расформировать бригаду", — отметил он.
Ранее в Минобороны сообщили, что солдаты 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ сдались российским военнослужащим группировки войск "Центр" на Авдеевском направлении.
Пленные заявили, что лично они никогда не видели военачальников, слушали их приказы по радиосвязи. Также добавили, что они ощущали себя пушечным мясом, так как их отправляли на передовую, не учитываю значительные потери.
26 апреля в пресс-службе Минобороны сообщили, что Россия атаковала эшелон с западной военной техникой в ДНР. Также бойцы поразили личный состав и технику 67-й механизированной бригады ВСУ на железнодорожной станции погрузки в районе Балаклеи в Харьковской области.
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 27.04.2024
Ничего не осталось. Генерал ВСУ выругался в эфире из-за ситуации на фронте
19:15
 
Спецоперация на УкраинеВСУУКРАИНА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала