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"Сырский в бешенстве". На Западе рассказали, что случилось с ВСУ в Донбассе
"Сырский в бешенстве". На Западе рассказали, что случилось с ВСУ в Донбассе - 27.04.2024, ПРАЙМ
"Сырский в бешенстве". На Западе рассказали, что случилось с ВСУ в Донбассе
Главком ВСУ Александр Сырский был взбешен из-за сдачи в плен военнослужащих 25-й бригады, сообщил британский эксперт Александр Меркурис в блоге на YouTube. | 27.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-27T22:28+0300
2024-04-27T22:28+0300
2024-04-27T22:28+0300
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МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Главком ВСУ Александр Сырский был взбешен из-за сдачи в плен военнослужащих 25-й бригады, сообщил британский эксперт Александр Меркурис в блоге на YouTube."Когда соединение таких размеров сдается на поле боя — это крупное событие. Две недели назад в деревне Водяное в плен сдались военные из 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ. Это взбесило украинское командование и генерала Сырского. После этого он решил расформировать бригаду", — отметил он.Ранее в Минобороны сообщили, что солдаты 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ сдались российским военнослужащим группировки войск "Центр" на Авдеевском направлении.Пленные заявили, что лично они никогда не видели военачальников, слушали их приказы по радиосвязи. Также добавили, что они ощущали себя пушечным мясом, так как их отправляли на передовую, не учитываю значительные потери.26 апреля в пресс-службе Минобороны сообщили, что Россия атаковала эшелон с западной военной техникой в ДНР. Также бойцы поразили личный состав и технику 67-й механизированной бригады ВСУ на железнодорожной станции погрузки в районе Балаклеи в Харьковской области.
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Спецоперация на Украине, ВСУ, УКРАИНА
"Сырский в бешенстве". На Западе рассказали, что случилось с ВСУ в Донбассе
Меркурис: Сырский пришел в ярость из-за сдачи в плен к РФ военных 25 бригады
МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ.
Главком ВСУ Александр Сырский был взбешен из-за сдачи в плен военнослужащих 25-й бригады, сообщил британский эксперт Александр Меркурис в блоге на YouTube
.
"Когда соединение таких размеров сдается на поле боя — это крупное событие. Две недели назад в деревне Водяное в плен сдались военные из 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ. Это взбесило украинское командование и генерала Сырского. После этого он решил расформировать бригаду", — отметил он.
Ранее в Минобороны сообщили, что солдаты 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ сдались российским военнослужащим группировки войск "Центр" на Авдеевском направлении.
Пленные заявили, что лично они никогда не видели военачальников, слушали их приказы по радиосвязи. Также добавили, что они ощущали себя пушечным мясом, так как их отправляли на передовую, не учитываю значительные потери.
26 апреля в пресс-службе Минобороны сообщили, что Россия атаковала эшелон с западной военной техникой в ДНР. Также бойцы поразили личный состав и технику 67-й механизированной бригады ВСУ на железнодорожной станции погрузки в районе Балаклеи в Харьковской области.
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