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"Командиры — свиньи". На Украине ищут виновных провале в Донбассе

"Командиры — свиньи". На Украине ищут виновных провале в Донбассе - 27.04.2024, ПРАЙМ

"Командиры — свиньи". На Украине ищут виновных провале в Донбассе

Поразительный успех российской армии на донецком участке фронта, наступление на Очеретино и другие населенные пункты ошеломили ВСУ, сообщает iDNES. Сейчас на... | 27.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-27T14:34+0300

2024-04-27T14:34+0300

2024-04-27T14:37+0300

спецоперация на украине

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МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Поразительный успех российской армии на донецком участке фронта, наступление на Очеретино и другие населенные пункты ошеломили ВСУ, сообщает iDNES. Сейчас на Украине пытаются понять, кто виноват в таком провале войск."Мою роту буквально сгноили", — пожаловался изданию военнослужащий 115-й механизированной бригады ВСУ, использующий в соцсетях псевдоним Сержант Бандеропес. По его словам, подразделение выполняло задачи "в любых условиях, и никто не хныкал, мы шли на штурм под нашим тупым командованием". "Людей к бою никто не готовил, и все на все положили… Офицеры тупые и некомпетентные, а командование бригады плюет на людей", — подчеркнул он .Отмечается, что сейчас возник вопрос, удастся ли Киеву стабилизировать данный участок фронта, и, главное, что произошло с 115-й бригадой. iDNES, ссылаясь на сооснователя аналитического портала DeepState Романа Погорелого, пояснило, что предыдущая бригада удерживала позиции, все знали свое место и не пропускали противника, но после того, как пришла 115-ая бригада "начались какие-то непонятные маневры, фронт посыпался".Погорелый предположил, что командование 115-й бригады недооценило ситуацию на поле боя и не обладало полным представлением о рассредоточении своих сил либо не смогло правильно скоординировать переход на позиции. "Вопросов, на которые нужно искать ответы, целый ряд. После нам нужно будет отправить под суд виновников, которые все это допустили. Ведь последствия колоссальные. Солдатам других бригад пришлось пожертвовать своей жизнью, чтобы стабилизировать ситуацию", — заключил эксперт.Россия начала спецоперацию 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Полную версию материала читайте на сайти ИноСМИ>>

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