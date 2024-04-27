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США тайно отправляли Украине ракеты ATACMS. Но это ничего не изменит - 27.04.2024, ПРАЙМ
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США тайно отправляли Украине ракеты ATACMS. Но это ничего не изменит
США тайно отправляли Украине ракеты ATACMS. Но это ничего не изменит - 27.04.2024, ПРАЙМ
США тайно отправляли Украине ракеты ATACMS. Но это ничего не изменит
Вашингтон втайне отправлял Киеву ракеты большой дальности ATACMS, однако они вряд ли смогут существенно изменить ход конфликта, пишет турецкое издание Milliyet. | 27.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-27T09:22+0300
2024-04-27T09:22+0300
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МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Вашингтон втайне отправлял Киеву ракеты большой дальности ATACMS, однако они вряд ли смогут существенно изменить ход конфликта, пишет турецкое издание Milliyet."Вашингтон напрямую вовлечен в конфликт. Он идет по дороге повышения дальности работы тех систем вооружений, которые они поставляют. Это не сможет изменить принципиально исход специальной военной операции", - приводит издание слова официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramСогласно газете, США тайно отправили на Украину противотанковые ракетные комплексы большой дальности. Издание The New York Times ранее также сообщило со ссылкой на источники, что США на прошлой неделе тайно поставили Киеву ATACMS и ВСУ немедленно применили это оружие.Отмечается, что эти ракеты, которые были переданы в рамках помощи в размере 300 миллионов долларов, одобренной президентом Джо Байденом в марте, уже использовались украинской армией во время атак на российские военные объекты в Крыму и против российских войск в городе Бердянске.ATACMS является твердотопливная тактическая баллистическая ракета класса земля — земля, производимая американской компанией Lockheed Martin. Имеет дальность применения до 300 километров.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
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россия, турция, новости, сша, оружие
Вооружения, РОССИЯ, ТУРЦИЯ, Новости, США, оружие
09:22 27.04.2024
 
США тайно отправляли Украине ракеты ATACMS. Но это ничего не изменит

Milliyet: применение ВСУ ракет ATACMS принципиально не изменит исход конфликта

© Фото : Public domain/John HamiltonЗапуск ракеты ATACMS
Запуск ракеты ATACMS - ПРАЙМ, 1920, 27.04.2024
© Фото : Public domain/John Hamilton
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МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Вашингтон втайне отправлял Киеву ракеты большой дальности ATACMS, однако они вряд ли смогут существенно изменить ход конфликта, пишет турецкое издание Milliyet.
"Вашингтон напрямую вовлечен в конфликт. Он идет по дороге повышения дальности работы тех систем вооружений, которые они поставляют. Это не сможет изменить принципиально исход специальной военной операции", - приводит издание слова официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
Согласно газете, США тайно отправили на Украину противотанковые ракетные комплексы большой дальности. Издание The New York Times ранее также сообщило со ссылкой на источники, что США на прошлой неделе тайно поставили Киеву ATACMS и ВСУ немедленно применили это оружие.
Отмечается, что эти ракеты, которые были переданы в рамках помощи в размере 300 миллионов долларов, одобренной президентом Джо Байденом в марте, уже использовались украинской армией во время атак на российские военные объекты в Крыму и против российских войск в городе Бердянске.
ATACMS является твердотопливная тактическая баллистическая ракета класса земля — земля, производимая американской компанией Lockheed Martin. Имеет дальность применения до 300 километров.
Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 25.04.2024
Антонов назвал ложью обещания Киева по ракетам ATACMS
25 апреля, 09:10
 
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