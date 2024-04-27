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FT раскрыла, как долго США будут нужны успехи ВСУ - 27.04.2024, ПРАЙМ
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FT раскрыла, как долго США будут нужны успехи ВСУ
FT раскрыла, как долго США будут нужны успехи ВСУ - 27.04.2024, ПРАЙМ
FT раскрыла, как долго США будут нужны успехи ВСУ
Западные страны будут требовать от ВСУ успехов, чтобы оправдать выделение Украине нового пакета помощи, пишет обозреватель газеты Financial Times Лоуренс... | 27.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-27T14:19+0300
2024-04-27T14:19+0300
спецоперация на украине
сша
запад
выборы в сша
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МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Западные страны будут требовать от ВСУ успехов, чтобы оправдать выделение Украине нового пакета помощи, пишет обозреватель газеты Financial Times Лоуренс Фридман."Киев может столкнуться с давлением, чтобы он показал военные успехи ко времени выборов в ноябре в США, чтобы оправдать оказание помощи", - отмечает журналист.При этом, по мнению Фридмана, новый пакет помощи Киеву не поможет ВСУ противостоять России.Президент США Джо Байден 24 апреля подписал закон о помощи Украине и другим союзникам Соединенных Штатов. Таким образом, он избавился от последнего юридического препятствия для возобновления поставок туда американского оружия.
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сша
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сша, запад, выборы в сша, всу
Спецоперация на Украине, США, ЗАПАД, выборы в США, ВСУ
14:19 27.04.2024
 
FT раскрыла, как долго США будут нужны успехи ВСУ

FT: Запад потребует успехов ВСУ, чтобы оправдать передачу помощи перед выборами

© Unsplash/Yaroslav MuzychenkoФлаги США
Флаги США
© Unsplash/Yaroslav Muzychenko
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МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Западные страны будут требовать от ВСУ успехов, чтобы оправдать выделение Украине нового пакета помощи, пишет обозреватель газеты Financial Times Лоуренс Фридман.
"Киев может столкнуться с давлением, чтобы он показал военные успехи ко времени выборов в ноябре в США, чтобы оправдать оказание помощи", - отмечает журналист.
При этом, по мнению Фридмана, новый пакет помощи Киеву не поможет ВСУ противостоять России.
Президент США Джо Байден 24 апреля подписал закон о помощи Украине и другим союзникам Соединенных Штатов. Таким образом, он избавился от последнего юридического препятствия для возобновления поставок туда американского оружия.
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13:13
 
Спецоперация на УкраинеСШАЗАПАДвыборы в СШАВСУ
 
 
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