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FT раскрыла, как долго США будут нужны успехи ВСУ

FT раскрыла, как долго США будут нужны успехи ВСУ - 27.04.2024, ПРАЙМ

FT раскрыла, как долго США будут нужны успехи ВСУ

Западные страны будут требовать от ВСУ успехов, чтобы оправдать выделение Украине нового пакета помощи, пишет обозреватель газеты Financial Times Лоуренс... | 27.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-27T14:19+0300

2024-04-27T14:19+0300

2024-04-27T14:19+0300

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сша

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всу

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МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Западные страны будут требовать от ВСУ успехов, чтобы оправдать выделение Украине нового пакета помощи, пишет обозреватель газеты Financial Times Лоуренс Фридман."Киев может столкнуться с давлением, чтобы он показал военные успехи ко времени выборов в ноябре в США, чтобы оправдать оказание помощи", - отмечает журналист.При этом, по мнению Фридмана, новый пакет помощи Киеву не поможет ВСУ противостоять России.Президент США Джо Байден 24 апреля подписал закон о помощи Украине и другим союзникам Соединенных Штатов. Таким образом, он избавился от последнего юридического препятствия для возобновления поставок туда американского оружия.

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сша, запад, выборы в сша, всу