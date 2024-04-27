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В Краснодарском крае за ночь подавили более десяти украинских дронов - 27.04.2024, ПРАЙМ
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В Краснодарском крае за ночь подавили более десяти украинских дронов
В Краснодарском крае за ночь подавили более десяти украинских дронов - 27.04.2024, ПРАЙМ
В Краснодарском крае за ночь подавили более десяти украинских дронов
В Краснодарском крае за ночь российские бойцы подавили более десятка украинских БПЛА, пытавшихся атаковать НПЗ и объекты инфраструктуры. Об этом в в... | 27.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-27T06:33+0300
2024-04-27T06:38+0300
спецоперация на украине
краснодарский край
дроны
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МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. В Краснодарском крае за ночь российские бойцы подавили более десятка украинских БПЛА, пытавшихся атаковать НПЗ и объекты инфраструктуры. Об этом в в Telegram-канале написал губернатор региона Вениамин Кондратьев. В частности, в сообщении губернатора региона говорится: "Сегодня ночью киевский режим предпринял попытку масштабной террористической атаки на объекты в Краснодарском крае с помощью беспилотных летательных аппаратов. По информации на данный момент, подавлено более 10 беспилотников в Славянском, Северском и Кущевском районах. Пытались атаковать НПЗ и объекты инфраструктуры". При этом Кондратьев подчеркнул , что, согласно поступающей с мет информации, "пострадавших и серьезных повреждений нет". Вместе с тем он выразил благодарность военнослужащим за отражение атаки и уничтожение беспилотников, отметив, что в настоящий момент оперативные службы ликвидируют возгорания.
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краснодарский край, дроны
Спецоперация на Украине, Краснодарский край, дроны
06:33 27.04.2024 (обновлено: 06:38 27.04.2024)
 
В Краснодарском крае за ночь подавили более десяти украинских дронов

Губернатор Кондратьев: за ночь В Краснодарском крае подавили свыше 10 дронов ВСУ

© РИА Новости . Александр Вильф | Перейти в медиабанк*Самолет-беспилотник
*Самолет-беспилотник - ПРАЙМ, 1920, 27.04.2024
© РИА Новости . Александр Вильф
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МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. В Краснодарском крае за ночь российские бойцы подавили более десятка украинских БПЛА, пытавшихся атаковать НПЗ и объекты инфраструктуры. Об этом в в Telegram-канале написал губернатор региона Вениамин Кондратьев.
В частности, в сообщении губернатора региона говорится: "Сегодня ночью киевский режим предпринял попытку масштабной террористической атаки на объекты в Краснодарском крае с помощью беспилотных летательных аппаратов. По информации на данный момент, подавлено более 10 беспилотников в Славянском, Северском и Кущевском районах. Пытались атаковать НПЗ и объекты инфраструктуры".
При этом Кондратьев подчеркнул , что, согласно поступающей с мет информации, "пострадавших и серьезных повреждений нет".
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Вместе с тем он выразил благодарность военнослужащим за отражение атаки и уничтожение беспилотников, отметив, что в настоящий момент оперативные службы ликвидируют возгорания.
 
Спецоперация на УкраинеКраснодарский крайдроны
 
 
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