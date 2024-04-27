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Разведчик рассказал об уничтожении французских агентов

Разведчик рассказал об уничтожении французских агентов - 27.04.2024, ПРАЙМ

Разведчик рассказал об уничтожении французских агентов

При ударе ВС РФ по расположению иностранных наемников в Харькове 16 января, вероятно, были уничтожены французские агенты, сообщил РИА Новости бывший сотрудник... | 27.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-27T05:35+0300

2024-04-27T05:35+0300

2024-04-27T05:45+0300

спецоперация на украине

франция

агенты

уничтожение

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МОСКВА, 27 апр – ПРАЙМ. При ударе ВС РФ по расположению иностранных наемников в Харькове 16 января, вероятно, были уничтожены французские агенты, сообщил РИА Новости бывший сотрудник французской контртеррористической разведки Николя Чинкуини. В настоящее время он занимается поиском информации о гражданах Франции, которые участвуют в боевых действиях на стороне ВСУ. Согласно сообщению Минобороны России от 17 января, российские войска высокоточным ударом уничтожили пункт временной дислокации иностранных наемников в Харькове, в результате которого погибли свыше 60 боевиков. В связи с инцидентом посол Франции в Москве Пьер Леви был вызван в МИД РФ. При этом МИД Франции, невзирая на свидетельства участия французских наемников в боевых действиях на стороне Украины, попытался откреститься от соотечественников и объявил сообщение о погибших в Харькове французах "грубой манипуляцией русских". Чинкуини заявил: "Шестнадцатого января 2024 года Россия нанесла удар по заброшенному роддому в Харькове, преобразованному в базу для иностранных военных. В пресс-релизе говорилось, что их "ядро" составляли французы и что всего было убито около 60 человек. Я пришел к выводу, что этот персонал относится к категории агентов французского правительства". При этом разведчик подчеркнул, что после удара в Харькове не распространялось никаких сообщений о погибших французах, отправившихся на Украину в частном порядке. Как правило, они публикуют информацию о смертях товарищей в соцсетях, отметил Чункуини. "Первая причина состоит в том, что среди отдельных добровольцев, которых я знаю, не наблюдалось никаких потерь. И они к тому же не привыкли собираться в массах, а скорее занимают частные помещения небольшими группами", - пояснил разведчик. Вторая причина, по его словам, "это вызов французского посла, что предполагает наличие там более серьезного персонала, чем добровольцы, - безусловно, операторы, назначенные французским правительством, такие как, возможно, бывшие легионеры украинского происхождения". Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.00 мск.

https://1prime.ru/20240420/spetsoperatsiya-na-ukraine-847548445.html

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франция, агенты, уничтожение