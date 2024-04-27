https://1prime.ru/20240427/svo-847755255.html
Париж под давлением признал гибель нескольких французов на Украине
Париж под давлением признал гибель нескольких французов на Украине - 27.04.2024, ПРАЙМ
Париж под давлением признал гибель нескольких французов на Украине
Французские власти по давлением прессы признали факт гибели лишь нескольких граждан Франции на Украине, сообщил РИА Новости бывший сотрудник французской... | 27.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-27T06:44+0300
2024-04-27T06:44+0300
2024-04-27T06:59+0300
спецоперация на украине
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МОСКВА, 27 апр – ПРАЙМ. Французские власти по давлением прессы признали факт гибели лишь нескольких граждан Франции на Украине, сообщил РИА Новости бывший сотрудник французской контртеррористической разведки Николя Чинкуини. В настоящий момент он занимается поиском информации о французах, принимающих участие в боевых действиях на стороне ВСУ.Недавно разведчик опубликовал список из 75 имен. Это - убитые, раненые и вернувшиеся на родину французы, которые воевали на стороне Украины. По словам Чинкуини, все граждане Франции, включенные в список, были идентифицированы точно или под псевдонимами. "Среди 75 человек, имена которых я опубликовал, на данный момент установлено 11 смертей. Лишь немногие из них были официально признаны французскими властями под давлением СМИ, когда ими заинтересовались", - сообщил разведчик. МИД Франции категорически отрицает участие французских наемников в украинском конфликте. Тем не менее ведомство сообщило о гибели двух "гуманитарных работников", якобы работавших на некую швейцарскую НПО. Как заявил Чинкуини, с высокой степенью вероятности есть и еще погибшие на Украине французы - информацию о них он сейчас собирает. "В своих переписках в социальных сетях французы рассказывают нам как минимум о двух других смертях, а среди людей, чьи имена я опубликовал, двое других подозрительно молчат и не объявлялись в течение нескольких месяцев", - рассказал собеседник агентства. Как ранее заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, на стороне ВСУ воюют многие иностранные наемники - это каждый раз подтверждается. Минобороны России неоднократно делало заявление об уничтожении наемников из государств-членов НАТО и фиксировало их присутствие в зоне специальной военной операции. В середине марта министерство обороны России сообщило, что за время СВО на Украину прибыли 13 387 иностранных наемников для участия в боевых действиях на стороне ВСУ. За этот период были ликвидированы 5 962 боевика. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 09:00 мск.
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франция, наемники, украина
Спецоперация на Украине, ФРАНЦИЯ, НАЕМНИКИ, УКРАИНА
Париж под давлением признал гибель нескольких французов на Украине
Чинкуини: Париж под давлением СМИ признал гибель нескольких французов на Украине
МОСКВА, 27 апр – ПРАЙМ. Французские власти по давлением прессы признали факт гибели лишь нескольких граждан Франции на Украине, сообщил РИА Новости бывший сотрудник французской контртеррористической разведки Николя Чинкуини. В настоящий момент он занимается поиском информации о французах, принимающих участие в боевых действиях на стороне ВСУ.
Недавно разведчик опубликовал список из 75 имен. Это - убитые, раненые и вернувшиеся на родину французы, которые воевали на стороне Украины. По словам Чинкуини, все граждане Франции, включенные в список, были идентифицированы точно или под псевдонимами.
"Среди 75 человек, имена которых я опубликовал, на данный момент установлено 11 смертей. Лишь немногие из них были официально признаны французскими властями под давлением СМИ, когда ими заинтересовались", - сообщил разведчик.
МИД Франции категорически отрицает участие французских наемников в украинском конфликте. Тем не менее ведомство сообщило о гибели двух "гуманитарных работников", якобы работавших на некую швейцарскую НПО.
Разведчик рассказал об уничтожении французских агентов
Как заявил Чинкуини, с высокой степенью вероятности есть и еще погибшие на Украине французы - информацию о них он сейчас собирает.
"В своих переписках в социальных сетях французы рассказывают нам как минимум о двух других смертях, а среди людей, чьи имена я опубликовал, двое других подозрительно молчат и не объявлялись в течение нескольких месяцев", - рассказал собеседник агентства.
Как ранее заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, на стороне ВСУ воюют многие иностранные наемники - это каждый раз подтверждается. Минобороны России неоднократно делало заявление об уничтожении наемников из государств-членов НАТО и фиксировало их присутствие в зоне специальной военной операции.
В середине марта министерство обороны России сообщило, что за время СВО на Украину прибыли 13 387 иностранных наемников для участия в боевых действиях на стороне ВСУ. За этот период были ликвидированы 5 962 боевика.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 09:00 мск.