https://1prime.ru/20240427/svo-847766585.html

"Новый "контрнаступ" ВСУ": аналитики определили сроки начала операции

"Новый "контрнаступ" ВСУ": аналитики определили сроки начала операции - 27.04.2024, ПРАЙМ

"Новый "контрнаступ" ВСУ": аналитики определили сроки начала операции

Украина сможет организовать новое контрнаступление не раньше 2026-го или даже 2027 года. Причем для прорыва ей понадобится масштабная поддержка Запада. Но нет... | 27.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-27T12:21+0300

2024-04-27T12:21+0300

2024-04-27T12:42+0300

спецоперация на украине

всу

контрнаступление

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МОСКВА, 27 апр – ПРАЙМ. Украина сможет организовать новое контрнаступление не раньше 2026-го или даже 2027 года. Причем для прорыва ей понадобится масштабная поддержка Запада. Но нет никакой уверенности, что эта помощь будет оказана, говорится в публикации The Economist.Как утверждается в статье, в ближайшее время ВСУ будут вынуждены обороняться, потому что у них нет ни сил, ни средств перейти в наступление. И недавно анонсированные пакеты западной помощи, по мнению авторов материала, не способны помочь Украине.При этом отмечается, что неуверенность украинцев в помощи Запада "никуда не денется". Тем более после президентских и парламентских выборов в ноябре нынешнего года США могут стать "менее дружественной страной по отношению к Украине".Тем не менее, со ссылкой на "одного знакомого с процессом планирования источника" в статье прогнозируется, что Украина сможет обрести "серьезный наступательный потенциал" не ранее 2026-го или даже 2027 года.Но до этого времени ВСУ будут должны продолжать пытаться ослаблять военную мощь России, напоминают авторы. В материале приводится выдержка из документа Минобороны Эстонии, согласно которому Украине будет необходимо "каждые полгода убивать или тяжело ранить 50 тысяч российских военнослужащих, чтобы помешать России создать более сильную армию". А кроме этого, ВСУ, как считают эстонцы, нужно будет наносить удары по Крыму, Черноморскому флоту и авиабазам России, для чего им потребуются непрекращающиеся поставки дальнобойных ракет.В итоге авторы приходят к выводу, что до крупных прорывов Украине предстоит потерпеть еще несколько лет.При этом подчеркивается, что даже через эти несколько лет прорывы будут возможны лишь в случае "сохранения и увеличения масштабной поддержки Запада". А в этом, по словам авторов, нет никакой уверенности, учитывая "причуды политики США"."Трамп проявляет гораздо меньше решительности в поддержке Украины, чем Байден. Но даже если Байдена переизберут, следующий состав конгресса может оказаться еще более вздорным и сварливым по отношению к Украине, чем нынешний", - заключают авторы.

https://1prime.ru/20240426/germaniya-847746159.html

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всу, контрнаступление