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ВС России нанесли удары по нескольким украинским ТЭЦ

ВС России нанесли удары по нескольким украинским ТЭЦ - 27.04.2024, ПРАЙМ

ВС России нанесли удары по нескольким украинским ТЭЦ

Вооруженные силы РФ нанесли удар по энергосистеме Украины. Под него попали ТЭЦ в разных частях страны. Об этом сообщил агентству РИА Новости координатор... | 27.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-27T08:25+0300

2024-04-27T08:25+0300

2024-04-27T08:27+0300

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ДОНЕЦК, 27 апр - ПРАЙМ. Вооруженные силы РФ нанесли удар по энергосистеме Украины. Под него попали ТЭЦ в разных частях страны. Об этом сообщил агентству РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. "Удары были нанесены по ТЭЦ в городе Бурштын в Ивано-Франковской области, Стрый Львовской области, Криворожской, Ладыжин в Винницкой области - эту ТЭЦ раньше разбили, возможно, отремонтировали и добивали сейчас", — сказал он.В украинском энергохолдинге ДТЭК заявили, что в результате ударов серьезно повреждено оборудование четырех ТЭС."Россия атаковала четыре ТЭС ДТЭК, серьезно повреждено оборудование", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ДТЭК.В субботу глава Минэнерго Украины Герман Галущенко заявил об ударах по объектам отрасли в трех областях страны.Ранее в ночь на субботу на всей территории Украины объявлялась воздушная тревога. Сообщалось о взрывах в Днепропетровске, Харькове и Ивано-Франковске.Вооруженные силы России приступили к массированной атаке украинских инфраструктурных объектов в ответ на подрыв Крымского моста в 2022 году. Как подчеркивал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, российская сторона не наносит удары по мирному населению и гражданским объектам.22 марта российское Министерство обороны заявляло о нанесении ВС России массированного удара ракетами и беспилотниками по объектам энергетики и военным объектам Украины. Взрывы были слышны в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Винницкой и Львовской областях, в Киеве, Харькове, Кривом Роге и Сумах.30 марта в Минобороны сообщили, что Вооруженные силы России за неделю нанесли 58 ударов по объектам Украины.

https://1prime.ru/20240426/ukraina-847744759.html

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энергетика украины, дтэк, вс рф