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ВС России нанесли удары по нескольким украинским ТЭЦ - 27.04.2024, ПРАЙМ
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ВС России нанесли удары по нескольким украинским ТЭЦ
ВС России нанесли удары по нескольким украинским ТЭЦ - 27.04.2024, ПРАЙМ
ВС России нанесли удары по нескольким украинским ТЭЦ
Вооруженные силы РФ нанесли удар по энергосистеме Украины. Под него попали ТЭЦ в разных частях страны. Об этом сообщил агентству РИА Новости координатор... | 27.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-27T08:25+0300
2024-04-27T08:27+0300
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ДОНЕЦК, 27 апр - ПРАЙМ. Вооруженные силы РФ нанесли удар по энергосистеме Украины. Под него попали ТЭЦ в разных частях страны. Об этом сообщил агентству РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. "Удары были нанесены по ТЭЦ в городе Бурштын в Ивано-Франковской области, Стрый Львовской области, Криворожской, Ладыжин в Винницкой области - эту ТЭЦ раньше разбили, возможно, отремонтировали и добивали сейчас", — сказал он.В украинском энергохолдинге ДТЭК заявили, что в результате ударов серьезно повреждено оборудование четырех ТЭС."Россия атаковала четыре ТЭС ДТЭК, серьезно повреждено оборудование", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ДТЭК.В субботу глава Минэнерго Украины Герман Галущенко заявил об ударах по объектам отрасли в трех областях страны.Ранее в ночь на субботу на всей территории Украины объявлялась воздушная тревога. Сообщалось о взрывах в Днепропетровске, Харькове и Ивано-Франковске.Вооруженные силы России приступили к массированной атаке украинских инфраструктурных объектов в ответ на подрыв Крымского моста в 2022 году. Как подчеркивал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, российская сторона не наносит удары по мирному населению и гражданским объектам.22 марта российское Министерство обороны заявляло о нанесении ВС России массированного удара ракетами и беспилотниками по объектам энергетики и военным объектам Украины. Взрывы были слышны в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Винницкой и Львовской областях, в Киеве, Харькове, Кривом Роге и Сумах.30 марта в Минобороны сообщили, что Вооруженные силы России за неделю нанесли 58 ударов по объектам Украины.
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энергетика украины, дтэк, вс рф
Спецоперация на Украине, энергетика Украины, ДТЭК, ВС РФ
08:25 27.04.2024 (обновлено: 08:27 27.04.2024)
 
ВС России нанесли удары по нескольким украинским ТЭЦ

РИА Новости: ВС России нанесли удары по ТЭЦ р разных частях Украины

© РИА Новости . Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкВысоковольтные линии электропередачи
Высоковольтные линии электропередачи - ПРАЙМ, 1920, 27.04.2024
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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ДОНЕЦК, 27 апр - ПРАЙМ. Вооруженные силы РФ нанесли удар по энергосистеме Украины. Под него попали ТЭЦ в разных частях страны. Об этом сообщил агентству РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
"Удары были нанесены по ТЭЦ в городе Бурштын в Ивано-Франковской области, Стрый Львовской области, Криворожской, Ладыжин в Винницкой области - эту ТЭЦ раньше разбили, возможно, отремонтировали и добивали сейчас", — сказал он.
В украинском энергохолдинге ДТЭК заявили, что в результате ударов серьезно повреждено оборудование четырех ТЭС.
"Россия атаковала четыре ТЭС ДТЭК, серьезно повреждено оборудование", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ДТЭК.
В субботу глава Минэнерго Украины Герман Галущенко заявил об ударах по объектам отрасли в трех областях страны.
Ранее в ночь на субботу на всей территории Украины объявлялась воздушная тревога. Сообщалось о взрывах в Днепропетровске, Харькове и Ивано-Франковске.
Вооруженные силы России приступили к массированной атаке украинских инфраструктурных объектов в ответ на подрыв Крымского моста в 2022 году. Как подчеркивал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, российская сторона не наносит удары по мирному населению и гражданским объектам.
22 марта российское Министерство обороны заявляло о нанесении ВС России массированного удара ракетами и беспилотниками по объектам энергетики и военным объектам Украины. Взрывы были слышны в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Винницкой и Львовской областях, в Киеве, Харькове, Кривом Роге и Сумах.
30 марта в Минобороны сообщили, что Вооруженные силы России за неделю нанесли 58 ударов по объектам Украины.
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