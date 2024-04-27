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Названы три неожиданных штрафа, которые можно получить, стоя на светофоре

Названы три неожиданных штрафа, которые можно получить, стоя на светофоре - 27.04.2024, ПРАЙМ

Названы три неожиданных штрафа, которые можно получить, стоя на светофоре

Ожидая зеленого света на перекрестке, можно получить сразу несколько штрафов за нарушения ПДД. Представитель ГИБДД рассказал порталу njcar.ru, под какие санкции | 27.04.2024, ПРАЙМ

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авто

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штрафы гибдд

светофор

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МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Ожидая зеленого света на перекрестке, можно получить сразу несколько штрафов за нарушения ПДД. Представитель ГИБДД рассказал порталу njcar.ru, под какие санкции чаще всего попадают автомобилисты, стоящие на светофоре.Очевидное нарушение –проехать на красный свет. Однако чаще водители расплачиваются за стоп-линию. Даже если передний бампер слегка пересек ее, отдать придётся 800 рублей. А если водитель пересек стоп-линию, остановившись за метр до пешеходного перехода - заплатит уже 1000 рублей.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеЕще одно распространенное нарушение при остановке перед светофором - пересечение сплошной линии разметки в попутном направлении. За такое автомобилисты грозит штраф в размере 500 рублей.Накануне майских праздников водителей также предупредили о штрафах за вывоз мусора на дачу. Прежде всего, следует воздержаться от перевозки груза, превышающего 2,55 метра в ширину и четыре метра в высоту. Также важно обращать внимание на массу перевозимого груза. Она не должна превышать величин, установленных предприятием-изготовителем. А сам груз должен быть разумно размещен в машине и закреплен так, чтобы исключить его падение.Кроме того, груз не должен ограничивать водителю обзор и не должен затруднять управление. Если груз выступает за габариты спереди и сзади более чем на 1 метр или сбоку более чем на 40 сантиметров, то он должен быть обозначен опознавательными знаками "Крупногабаритный груз". А в темное время суток и в условиях недостаточной видимости спереди - фонарем или световозвращателем белого цвета, сзади - фонарем или световозвращателем красного цвета.

https://1prime.ru/20240427/perevozka-847746906.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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