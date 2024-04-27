Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Названы три неожиданных штрафа, которые можно получить, стоя на светофоре - 27.04.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240427/troyka-847762985.html
Названы три неожиданных штрафа, которые можно получить, стоя на светофоре
Названы три неожиданных штрафа, которые можно получить, стоя на светофоре - 27.04.2024, ПРАЙМ
Названы три неожиданных штрафа, которые можно получить, стоя на светофоре
Ожидая зеленого света на перекрестке, можно получить сразу несколько штрафов за нарушения ПДД. Представитель ГИБДД рассказал порталу njcar.ru, под какие санкции | 27.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-27T11:17+0300
2024-04-27T11:17+0300
авто
штраф
штрафы гибдд
светофор
https://cdnn.1prime.ru/img/83933/68/839336829_0:224:3071:1951_1920x0_80_0_0_4d8bcfc452924950698e2f05bb8b2caa.jpg
МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Ожидая зеленого света на перекрестке, можно получить сразу несколько штрафов за нарушения ПДД. Представитель ГИБДД рассказал порталу njcar.ru, под какие санкции чаще всего попадают автомобилисты, стоящие на светофоре.Очевидное нарушение –проехать на красный свет. Однако чаще водители расплачиваются за стоп-линию. Даже если передний бампер слегка пересек ее, отдать придётся 800 рублей. А если водитель пересек стоп-линию, остановившись за метр до пешеходного перехода - заплатит уже 1000 рублей.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеЕще одно распространенное нарушение при остановке перед светофором - пересечение сплошной линии разметки в попутном направлении. За такое автомобилисты грозит штраф в размере 500 рублей.Накануне майских праздников водителей также предупредили о штрафах за вывоз мусора на дачу. Прежде всего, следует воздержаться от перевозки груза, превышающего 2,55 метра в ширину и четыре метра в высоту. Также важно обращать внимание на массу перевозимого груза. Она не должна превышать величин, установленных предприятием-изготовителем. А сам груз должен быть разумно размещен в машине и закреплен так, чтобы исключить его падение.Кроме того, груз не должен ограничивать водителю обзор и не должен затруднять управление. Если груз выступает за габариты спереди и сзади более чем на 1 метр или сбоку более чем на 40 сантиметров, то он должен быть обозначен опознавательными знаками "Крупногабаритный груз". А в темное время суток и в условиях недостаточной видимости спереди - фонарем или световозвращателем белого цвета, сзади - фонарем или световозвращателем красного цвета.
https://1prime.ru/20240427/perevozka-847746906.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83933/68/839336829_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_622a353a894528f3820b74bcfb082fb6.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
авто, штраф, штрафы гибдд, светофор
Авто, штраф, штрафы ГИБДД, Светофор
11:17 27.04.2024
 
Названы три неожиданных штрафа, которые можно получить, стоя на светофоре

njcar.ru: три неожиданных штрафа, которые можно получить, стоя на светофоре

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкНовый светофор
Новый светофор - ПРАЙМ, 1920, 27.04.2024
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Ожидая зеленого света на перекрестке, можно получить сразу несколько штрафов за нарушения ПДД. Представитель ГИБДД рассказал порталу njcar.ru, под какие санкции чаще всего попадают автомобилисты, стоящие на светофоре.
Очевидное нарушение –проехать на красный свет. Однако чаще водители расплачиваются за стоп-линию. Даже если передний бампер слегка пересек ее, отдать придётся 800 рублей. А если водитель пересек стоп-линию, остановившись за метр до пешеходного перехода - заплатит уже 1000 рублей.
Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-канале
Еще одно распространенное нарушение при остановке перед светофором - пересечение сплошной линии разметки в попутном направлении. За такое автомобилисты грозит штраф в размере 500 рублей.
Накануне майских праздников водителей также предупредили о штрафах за вывоз мусора на дачу. Прежде всего, следует воздержаться от перевозки груза, превышающего 2,55 метра в ширину и четыре метра в высоту. Также важно обращать внимание на массу перевозимого груза. Она не должна превышать величин, установленных предприятием-изготовителем. А сам груз должен быть разумно размещен в машине и закреплен так, чтобы исключить его падение.
Кроме того, груз не должен ограничивать водителю обзор и не должен затруднять управление. Если груз выступает за габариты спереди и сзади более чем на 1 метр или сбоку более чем на 40 сантиметров, то он должен быть обозначен опознавательными знаками "Крупногабаритный груз". А в темное время суток и в условиях недостаточной видимости спереди - фонарем или световозвращателем белого цвета, сзади - фонарем или световозвращателем красного цвета.
Заготовка новогодних елок - ПРАЙМ, 1920, 27.04.2024
Водителей предупредили о штрафах за вывоз вещей на дачу
01:01
 
Автоштрафштрафы ГИБДДСветофор
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала