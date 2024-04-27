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"Придется потерять еще больше". В Британии предрекли Украине тяжелый год
"Придется потерять еще больше". В Британии предрекли Украине тяжелый год - 27.04.2024, ПРАЙМ
"Придется потерять еще больше". В Британии предрекли Украине тяжелый год
Новый пакет помощи Киеву от Запада не является достаточным для контрнаступления, такое мнение выразил директор по военным наукам британского Королевского... | 27.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-27T16:19+0300
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МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Новый пакет помощи Киеву от Запада не является достаточным для контрнаступления, такое мнение выразил директор по военным наукам британского Королевского института оборонных исследований (RUSI) Мэтью Сэвилл."Пока это не контрнаступательный пакет для Украины, и нет реальных перспектив контрнаступления в этом году. Следующий год будет тяжелым, и, возможно, Украине придется уступить больше территорий перед стабилизацией (ситуации)", - цитирует Сэвилла газета Guardian.Президент США Джо Байден подписал законопроект о помощи в размере 61 миллиарда долларов. В то же время, премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил о выделении Киеву дополнительных 500 миллионов фунтов военной помощи.Ранее издание отмечало, что Россия также увеличивает свои расходы на оборону, по некоторым оценкам, до 7,5 процента ВВП, и внедряет инновации на поле боя. Москва все чаще использует грубые, но смертоносные авиабомбы для уничтожения линии фронта с расстояния, которое Киев не может преодолеть, а украинские солдаты сообщают, что против них используется все больше беспилотников.Эксперты не ожидают, что Украина сможет переломить ситуацию на поле боя в 2024 году. "Главное, что это финансирование, вероятно, поможет лишь стабилизировать украинскую позицию в этом году и начать подготовку к операциям в 2025 году", — отмечал ранее Сэвилл.
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"Придется потерять еще больше". В Британии предрекли Украине тяжелый год
Сэвилл: помощь Киеву не годится для "контрнаступа", 2025 год будет тяжелым
МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ.
Новый пакет помощи Киеву от Запада не является достаточным для контрнаступления, такое мнение выразил
директор по военным наукам британского Королевского института оборонных исследований (RUSI) Мэтью Сэвилл.
"Пока это не контрнаступательный пакет для Украины, и нет реальных перспектив контрнаступления в этом году. Следующий год будет тяжелым, и, возможно, Украине придется уступить больше территорий перед стабилизацией (ситуации)", - цитирует Сэвилла газета Guardian.
Президент США Джо Байден подписал законопроект о помощи в размере 61 миллиарда долларов. В то же время, премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил о выделении Киеву дополнительных 500 миллионов фунтов военной помощи.
Ранее издание отмечало, что Россия также увеличивает свои расходы на оборону, по некоторым оценкам, до 7,5 процента ВВП, и внедряет инновации на поле боя. Москва все чаще использует грубые, но смертоносные авиабомбы для уничтожения линии фронта с расстояния, которое Киев не может преодолеть, а украинские солдаты сообщают, что против них используется все больше беспилотников.
Эксперты не ожидают, что Украина сможет переломить ситуацию на поле боя в 2024 году. "Главное, что это финансирование, вероятно, поможет лишь стабилизировать украинскую позицию в этом году и начать подготовку к операциям в 2025 году", — отмечал ранее Сэвилл.
Новая цель: стало известно, что Россия уничтожила на Украине