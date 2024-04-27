https://1prime.ru/20240427/unichtozhenie-847775144.html
Новая цель: стало известно, что Россия уничтожила на Украине
Новая цель: стало известно, что Россия уничтожила на Украине - 27.04.2024, ПРАЙМ
Новая цель: стало известно, что Россия уничтожила на Украине
Украине не успевают поставить новое вооружение, как российские военные сразу же уничтожают его, сообщил немецкий Кристоф Ваннер телеканалу Welt. | 27.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-27T15:20+0300
2024-04-27T15:20+0300
2024-04-27T15:33+0300
спецоперация на украине
вооружение
вс россии
всу
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МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Украине не успевают поставить новое вооружение, как российские военные сразу же уничтожают его, сообщил немецкий Кристоф Ваннер телеканалу Welt."Кажется, Вооруженные силы России нацелились теперь на железную дорогу. <…> Отмечается, что удар был нанесен по военной технике", — отметил он.Журналист подчеркнул, что войска России стараются ликвидировать западное оружие, до того, как оно попадет в эксплуатацию украинских войск. Также, Ваннер позитивно оценил деятельность российских спецслужб.26 апреля в пресс-службе Минобороны сообщили, что Россия атаковала эшелон с западной военной техникой в ДНР. Также бойцы поразили личный состав и технику 67-й механизированной бригады ВСУ на железнодорожной станции погрузки в районе Балаклеи в Харьковской области.
https://1prime.ru/20240427/ssha-847773069.html
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вооружение, вс россии, всу
Спецоперация на Украине, вооружение, ВС России, ВСУ
Новая цель: стало известно, что Россия уничтожила на Украине
Welt: российская армия немедленно уничтожает поставленное Западом вооружение
МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ.
Украине не успевают поставить новое вооружение, как российские военные сразу же уничтожают его, сообщил немецкий Кристоф Ваннер телеканалу Welt
.
"Кажется, Вооруженные силы России нацелились теперь на железную дорогу. <…> Отмечается, что удар был нанесен по военной технике", — отметил он.
Журналист подчеркнул, что войска России стараются ликвидировать западное оружие, до того, как оно попадет в эксплуатацию украинских войск. Также, Ваннер позитивно оценил деятельность российских спецслужб.
26 апреля в пресс-службе Минобороны сообщили, что Россия атаковала эшелон с западной военной техникой в ДНР. Также бойцы поразили личный состав и технику 67-й механизированной бригады ВСУ на железнодорожной станции погрузки в районе Балаклеи в Харьковской области.
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