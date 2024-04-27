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Курс доллара снижается до 91,42 рубля

Курс доллара снижается до 91,42 рубля - 27.04.2024, ПРАЙМ

Курс доллара снижается до 91,42 рубля

Курс рубля в начале торгов растет в паре с долларом, мало меняется к юаню: американская валюта дешевеет до 91,42 рубля, китайская торгуется по 12,57 рубля, по... | 27.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-27T07:24+0300

2024-04-27T07:24+0300

2024-04-27T07:25+0300

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МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов растет в паре с долларом, мало меняется к юаню: американская валюта дешевеет до 91,42 рубля, китайская торгуется по 12,57 рубля, по евро пока сделок не было, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 7.03 мск снижается на 30 копеек, до 91,42 рубля, юань остается на уровне предыдущего закрытия - 12,57 рубля. На старте торгов доллар рос на 5 копеек - до 91,77 рубля, курс юаня – более чем на 2 копейки, до 12,6 рубля.

https://1prime.ru/20240426/rubl-847742354.html

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россия, мосбиржа, доллар, юань