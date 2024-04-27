Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Курс доллара снижается до 91,42 рубля - 27.04.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Курс доллара к рублю
https://1prime.ru/20240427/valyuta-847755658.html
Курс доллара снижается до 91,42 рубля
Курс доллара снижается до 91,42 рубля - 27.04.2024, ПРАЙМ
Курс доллара снижается до 91,42 рубля
Курс рубля в начале торгов растет в паре с долларом, мало меняется к юаню: американская валюта дешевеет до 91,42 рубля, китайская торгуется по 12,57 рубля, по... | 27.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-27T07:24+0300
2024-04-27T07:25+0300
курс доллара к рублю
россия
мосбиржа
доллар
юань
https://cdnn.1prime.ru/img/84146/51/841465119_0:90:3323:1959_1920x0_80_0_0_6b33cb83eb649f808cd4ac43e1bcccda.jpg
МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов растет в паре с долларом, мало меняется к юаню: американская валюта дешевеет до 91,42 рубля, китайская торгуется по 12,57 рубля, по евро пока сделок не было, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 7.03 мск снижается на 30 копеек, до 91,42 рубля, юань остается на уровне предыдущего закрытия - 12,57 рубля. На старте торгов доллар рос на 5 копеек - до 91,77 рубля, курс юаня – более чем на 2 копейки, до 12,6 рубля.
https://1prime.ru/20240426/rubl-847742354.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84146/51/841465119_296:0:3027:2048_1920x0_80_0_0_6df892754999222ab37fc515c06a974e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, мосбиржа, доллар, юань
Курс доллара к рублю, РОССИЯ, Мосбиржа, доллар, юань
07:24 27.04.2024 (обновлено: 07:25 27.04.2024)
 
Курс доллара снижается до 91,42 рубля

Мосбиржа: курс доллара снижается до 91,42 рубля, юань торгуется по 12,57 рубля

© РИА Новости . Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗнак доллара
Знак доллара - ПРАЙМ, 1920, 27.04.2024
© РИА Новости . Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов растет в паре с долларом, мало меняется к юаню: американская валюта дешевеет до 91,42 рубля, китайская торгуется по 12,57 рубля, по евро пока сделок не было, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 7.03 мск снижается на 30 копеек, до 91,42 рубля, юань остается на уровне предыдущего закрытия - 12,57 рубля.
Здание Центрального банка РФ в Москве - ПРАЙМ, 1920, 26.04.2024
ЦБ заявил об отсутствии необходимости допмер из-за укрепления доллара
Вчера, 16:09
На старте торгов доллар рос на 5 копеек - до 91,77 рубля, курс юаня – более чем на 2 копейки, до 12,6 рубля.
 
Курс доллара к рублюРОССИЯМосбиржадолларюань
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала