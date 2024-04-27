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В Роскачестве объяснили, какое вино подходит к блюдам на гриле

В Роскачестве объяснили, какое вино подходит к блюдам на гриле - 27.04.2024, ПРАЙМ

В Роскачестве объяснили, какое вино подходит к блюдам на гриле

Выбирая вино к блюду, приготовленному на гриле, следует ориентироваться на то, что чем жирнее мясо - тем насыщеннее и кислотнее вино, при этом к курице лучше... | 27.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-27T06:03+0300

2024-04-27T06:03+0300

2024-04-27T06:04+0300

роскачество

вино

рекомендации

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МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Выбирая вино к блюду, приготовленному на гриле, следует ориентироваться на то, что чем жирнее мясо - тем насыщеннее и кислотнее вино, при этом к курице лучше подойдут белые варианты, а к рыбе - розе, рассказали РИА Новости в Роскачестве. "Базовый ориентир: чем жирнее мясо, тем насыщеннее вино. То же касается и кислотности - к жирной пище просятся кислотные вина. Они помогают освежить наши рецепторы и способствуют гармонии вкуса. При выборе красных вин предпочтение стоит отдавать достаточно ярким, насыщенным винам с хорошо выраженными фруктовыми и пряными оттенками во вкусе, которые отлично подчеркнут дымную нотку жареного мяса. Белые вина, чтобы не потеряться на фоне яркой ароматики и вкуса шашлыка, должны быть достаточно сложными. Хорошо подойдут вина из классических сортов винограда с выдержкой в дубе, например, шардоне", - заявили в Роскачестве. Там также напомнили, что при подборе вина к шашлыку не стоит забывать про соус и маринад, который использовался при его изготовлении. Соусы на основе томатной пасты тяготеют к более плотным, красным винам, кислые соусы или добавленный в маринад уксус - к винам с остаточным сахаром, а с острыми соусами лучше всего "дружить" будут вина с низким алкоголем и яркой ароматикой. По словам экспертов, шашлык и все виды стейков из говядины будет хорошо сочетаться с винами из классических сортов мерло, каберне совиньон, мальбек. Свинина считается белым сортом мяса, к ней лучше подойдут белые вина, но обжаренное на углях мясо уже может претендовать на пару с легким красным вином или насыщенным розе. При этом розе станет хорошим дополнением и к стейкам из лосося. "Наибольшей популярностью пользуется шашлык из курицы или индейки. Мясо достаточно сухое, поэтому лучшим дополнением к нему станут полнотелые белые или легкие красные вина. Крылышки и ножки в остром соусе барбекю лучше всего будут сочетаться с кислотным рислингом. Беспроигрышным вариантом станет и шардоне с небольшой выдержкой в дубе. Рекомендуем обратить внимание на "Сикоры Шардоне", - добавили в организации. К помидорам, перцам, баклажанам, кабачкам и другим овощам на гриле рекомендуется выбирать "травянистые" вина - "Голубицкая Стрелка Совиньон Блан" или "Высокий берег. Грюнер Вельтлинер". А вот для сыра халуми лучшей парой будет оранжевое вино - например, Chateau Tamagne Select Orange из сорта цитронный магарача. В Роскачестве также подчеркнули, что в случае сложности с выбором следует обратить внимание на универсальное вино - игристое розе.

https://1prime.ru/20240419/vino-847508363.html

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роскачество, вино, рекомендации