Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Идут наперекор. В Киеве сообщили о бунте ВСУ на передовой - 27.04.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240427/vsu-847766467.html
Идут наперекор. В Киеве сообщили о бунте ВСУ на передовой
Идут наперекор. В Киеве сообщили о бунте ВСУ на передовой - 27.04.2024, ПРАЙМ
Идут наперекор. В Киеве сообщили о бунте ВСУ на передовой
ВСУ отказываются выполнять приказы, главнокомандующий Александр Сырский ничего не может сделать, рассказал экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем... | 27.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-27T12:16+0300
2024-04-27T12:16+0300
спецоперация на украине
всу
александр сырский
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/65/842196545_0:111:2400:1461_1920x0_80_0_0_c60b722e507788417174b6ad5a2f3e33.jpg
МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. ВСУ отказываются выполнять приказы, главнокомандующий Александр Сырский ничего не может сделать, рассказал экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouТube-канале.По его словам, ситуация для Украины плохая, а Сырский ничего не может сделать."Кроме того, по косвенным признакам, по Авдеевке и по Очеретино, и по другим вещам можно говорить, что в армии зреет бунт. То есть часть бригад не подчиняется Сырскому и новому руководству", - отметил Соскин.Политик также указал на удручающее положение ВСУ на фронте и подверг жесткой критике закон Владимира Зеленского о мобилизации.
https://1prime.ru/20240425/iskhod-847685564.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/65/842196545_152:0:2248:1572_1920x0_80_0_0_4279494b4c3f62227a3c1e0571af02ec.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
всу, александр сырский
Спецоперация на Украине, ВСУ, Александр Сырский
12:16 27.04.2024
 
Идут наперекор. В Киеве сообщили о бунте ВСУ на передовой

Экс-советник Кучмы Соскин: бригады ВСУ отказываются исполнять приказы Сырского

© Фото : Unsplash/Maksym DiachenkoУкраина
Украина - ПРАЙМ, 1920, 27.04.2024
© Фото : Unsplash/Maksym Diachenko
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. ВСУ отказываются выполнять приказы, главнокомандующий Александр Сырский ничего не может сделать, рассказал экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouТube-канале.
По его словам, ситуация для Украины плохая, а Сырский ничего не может сделать.
"Кроме того, по косвенным признакам, по Авдеевке и по Очеретино, и по другим вещам можно говорить, что в армии зреет бунт. То есть часть бригад не подчиняется Сырскому и новому руководству", - отметил Соскин.
Политик также указал на удручающее положение ВСУ на фронте и подверг жесткой критике закон Владимира Зеленского о мобилизации.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 25.04.2024
"Не уверен, что все будут счастливы". Зеленский описал исход конфликта
25 апреля, 11:31
 
Спецоперация на УкраинеВСУАлександр Сырский
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала