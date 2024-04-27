https://1prime.ru/20240427/vsu-847766467.html

Идут наперекор. В Киеве сообщили о бунте ВСУ на передовой

Идут наперекор. В Киеве сообщили о бунте ВСУ на передовой - 27.04.2024, ПРАЙМ

Идут наперекор. В Киеве сообщили о бунте ВСУ на передовой

ВСУ отказываются выполнять приказы, главнокомандующий Александр Сырский ничего не может сделать, рассказал экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем... | 27.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-27T12:16+0300

2024-04-27T12:16+0300

2024-04-27T12:16+0300

спецоперация на украине

всу

александр сырский

https://cdnn.1prime.ru/img/84219/65/842196545_0:111:2400:1461_1920x0_80_0_0_c60b722e507788417174b6ad5a2f3e33.jpg

МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. ВСУ отказываются выполнять приказы, главнокомандующий Александр Сырский ничего не может сделать, рассказал экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouТube-канале.По его словам, ситуация для Украины плохая, а Сырский ничего не может сделать."Кроме того, по косвенным признакам, по Авдеевке и по Очеретино, и по другим вещам можно говорить, что в армии зреет бунт. То есть часть бригад не подчиняется Сырскому и новому руководству", - отметил Соскин.Политик также указал на удручающее положение ВСУ на фронте и подверг жесткой критике закон Владимира Зеленского о мобилизации.

https://1prime.ru/20240425/iskhod-847685564.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

всу, александр сырский