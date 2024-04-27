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Идут наперекор. В Киеве сообщили о бунте ВСУ на передовой
Идут наперекор. В Киеве сообщили о бунте ВСУ на передовой - 27.04.2024, ПРАЙМ
Идут наперекор. В Киеве сообщили о бунте ВСУ на передовой
ВСУ отказываются выполнять приказы, главнокомандующий Александр Сырский ничего не может сделать, рассказал экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем... | 27.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-27T12:16+0300
2024-04-27T12:16+0300
2024-04-27T12:16+0300
спецоперация на украине
всу
александр сырский
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МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. ВСУ отказываются выполнять приказы, главнокомандующий Александр Сырский ничего не может сделать, рассказал экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouТube-канале.По его словам, ситуация для Украины плохая, а Сырский ничего не может сделать."Кроме того, по косвенным признакам, по Авдеевке и по Очеретино, и по другим вещам можно говорить, что в армии зреет бунт. То есть часть бригад не подчиняется Сырскому и новому руководству", - отметил Соскин.Политик также указал на удручающее положение ВСУ на фронте и подверг жесткой критике закон Владимира Зеленского о мобилизации.
https://1prime.ru/20240425/iskhod-847685564.html
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всу, александр сырский
Спецоперация на Украине, ВСУ, Александр Сырский
Идут наперекор. В Киеве сообщили о бунте ВСУ на передовой
Экс-советник Кучмы Соскин: бригады ВСУ отказываются исполнять приказы Сырского
МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ.
ВСУ отказываются выполнять приказы, главнокомандующий Александр Сырский ничего не может сделать, рассказал экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouТube-канале
.
По его словам, ситуация для Украины плохая, а Сырский ничего не может сделать.
"Кроме того, по косвенным признакам, по Авдеевке и по Очеретино, и по другим вещам можно говорить, что в армии зреет бунт. То есть часть бригад не подчиняется Сырскому и новому руководству", - отметил Соскин.
Политик также указал на удручающее положение ВСУ на фронте и подверг жесткой критике закон Владимира Зеленского о мобилизации.
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