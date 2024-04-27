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"Похитили": во Франции разоблачили преступную схему Зеленского

"Похитили": во Франции разоблачили преступную схему Зеленского - 27.04.2024, ПРАЙМ

"Похитили": во Франции разоблачили преступную схему Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский лжет, уверяя своих союзников, что финансовая помощь США будет направлена исключительно на фронт. Об этом в социальной сети... | 27.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-27T11:28+0300

2024-04-27T11:28+0300

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МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Президент Украины Владимир Зеленский лжет, уверяя своих союзников, что финансовая помощь США будет направлена исключительно на фронт. Об этом в социальной сети Х написал лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо."На самом деле большая часть (помощи США. — Прим ред.) похищена и уходит на коррупцию", — отметил он.Филиппо также представил свидетельство о том, что 16 миллиардов евро финансовой помощи от Европейского союза исчезли без следа в Украине, и украинский министр сельскохозяйственной политики был арестован по обвинению в коррупции.Политик выступил с призывом прекратить финансирование Киева, утверждая, что эти деньги продлевают конфликт и обогащают коррупционеров.Ранее 17 апреля Палата представителей США, где большинство составляют республиканцы, опубликовала три раздельных законопроекта о помощи Израилю, Украине и союзникам в Индо-Тихоокеанском регионе. 24 апреля президент США Джо Байден подписал закон о помощи Украине и другим союзникам Соединенных Штатов.В рамках помощи Украине в размере 60,84 миллиарда долларов 23,2 миллиарда долларов предложено направить на пополнение военного оборудования и оборонных услуг, 13,8 миллиарда на закупку вооружений и оборонных услуг, а 11,3 миллиарда на продолжение военных операций США в регионе.

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франция, украина, новости, владимир зеленский, флориан филиппо