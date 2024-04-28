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Назван один сценарий укрепления рубля до 90 за доллар после праздников - 28.04.2024, ПРАЙМ
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Назван один сценарий укрепления рубля до 90 за доллар после праздников
Назван один сценарий укрепления рубля до 90 за доллар после праздников - 28.04.2024, ПРАЙМ
Назван один сценарий укрепления рубля до 90 за доллар после праздников
Рубль на минувшей неделе укреплялся на фоне совокупности мер по его поддержке. В начале мая есть все основания на продолжение этого тренда, рассказал агентству... | 28.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-28T04:04+0300
2024-04-28T04:04+0300
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МОСКВА, 28 апр – ПРАЙМ. Рубль на минувшей неделе укреплялся на фоне совокупности мер по его поддержке. В начале мая есть все основания на продолжение этого тренда, рассказал агентству "Прайм" финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов."Если после праздников хоть один день закроется ниже 91,40 рубля за доллар, то появятся перспективы для дальнейшего укрепления рубля до уровня 90 рублей", - уверен он. С ноября 2023 года формируется широкий восходящий коридор 88,70-94,55 рубля за доллар диапазоном около 6,85%. Длительное время цена находится в фазе консолидации, поэтому власти с Банком России не дают рублю сильно просесть против иностранных валют.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеНо основания для такого сценария все-таки сохраняются. Так, Минэкономразвития прогнозирует постепенное ослабление курса рубля к доллару США к декабрю до 98,1 рубля. Ведомство ждет начала этого тренда уже в мае. Сначала доллар подорожает до 94,6 рубля, затем курс будет повышаться примерно на 50 копеек в месяц и к сентябрю вырастет до 96,6 рубля."Торговые объемы восстановятся на рынке после 9 мая. Сейчас неактуально делать прогнозы на праздники", - считает аналитик.Возможное расширение санкций, ужесточение ограничений в отношении российского экспорта и импорта неизбежно усилят давление на рубль и будут способствовать его дальнейшему обесценению. С другой стороны, переговоры о мирном урегулировании конфликта могли бы позитивно повлиять на курс национальной валюты.Таким образом, геополитический фактор и политика властей РФ на внешнеполитической арене в среднесрочной перспективе будут одним из ключевых факторов, определяющих динамику курса рубля, подытожил Антонов.
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эксклюзив, курсы валют, курс доллара к рублю цб рф, владислав антонов, bitriver
Курс доллара к рублю, Эксклюзив, Курсы валют, Курс доллара к рублю ЦБ РФ, Владислав Антонов, BitRiver
04:04 28.04.2024
 
Назван один сценарий укрепления рубля до 90 за доллар после праздников

Аналитик Антонов: рубль после праздников может укрепиться до 90 за доллар

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДоллары США, график
Доллары США, график - ПРАЙМ, 1920, 28.04.2024
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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МОСКВА, 28 апр – ПРАЙМ. Рубль на минувшей неделе укреплялся на фоне совокупности мер по его поддержке. В начале мая есть все основания на продолжение этого тренда, рассказал агентству "Прайм" финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.
"Если после праздников хоть один день закроется ниже 91,40 рубля за доллар, то появятся перспективы для дальнейшего укрепления рубля до уровня 90 рублей", - уверен он. С ноября 2023 года формируется широкий восходящий коридор 88,70-94,55 рубля за доллар диапазоном около 6,85%. Длительное время цена находится в фазе консолидации, поэтому власти с Банком России не дают рублю сильно просесть против иностранных валют.
Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-канале
Но основания для такого сценария все-таки сохраняются. Так, Минэкономразвития прогнозирует постепенное ослабление курса рубля к доллару США к декабрю до 98,1 рубля. Ведомство ждет начала этого тренда уже в мае. Сначала доллар подорожает до 94,6 рубля, затем курс будет повышаться примерно на 50 копеек в месяц и к сентябрю вырастет до 96,6 рубля.
"Торговые объемы восстановятся на рынке после 9 мая. Сейчас неактуально делать прогнозы на праздники", - считает аналитик.
Возможное расширение санкций, ужесточение ограничений в отношении российского экспорта и импорта неизбежно усилят давление на рубль и будут способствовать его дальнейшему обесценению. С другой стороны, переговоры о мирном урегулировании конфликта могли бы позитивно повлиять на курс национальной валюты.
Доллары США - ПРАЙМ, 1920, 27.04.2024
Минэкономразвития ожидает курс доллара выше 98 рублей в декабре
Вчера, 09:20
Таким образом, геополитический фактор и политика властей РФ на внешнеполитической арене в среднесрочной перспективе будут одним из ключевых факторов, определяющих динамику курса рубля, подытожил Антонов.
 
Курс доллара к рублюЭксклюзивКурсы валютКурс доллара к рублю ЦБ РФВладислав АнтоновBitRiver
 
 
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