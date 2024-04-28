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В Турции рассказали, что помогло избежать энергокризиса в стране
В Турции рассказали, что помогло избежать энергокризиса в стране - 28.04.2024, ПРАЙМ
В Турции рассказали, что помогло избежать энергокризиса в стране
Сделки по поставке газа с Россией помогли Турции избежать охватившего Запад энергетического кризиса, заявил министр энергетики Турции Альпарслан Байрактар. | 28.04.2024, ПРАЙМ
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АНКАРА, 28 апр — ПРАЙМ. Сделки по поставке газа с Россией помогли Турции избежать охватившего Запад энергетического кризиса, заявил министр энергетики Турции Альпарслан Байрактар. “Конкурентоспособные сделки с Россией помогли Турции избежать энергетического кризиса, охватившего западные страны", — цитирует министра британская газета Financial Times. По данным издания, Россия остается крупнейшим поставщиком природного газа в Турцию, на долю которой приходилось более 40% его потребления в прошлом году, газ из РФ основном поступает по трубопроводам. Турция также прилагает усилия для расширения своей инфраструктуры для приема и хранения газа, пишет газета. “Байрактар добавил, что Турция предприняла целенаправленные усилия по расширению своей инфраструктуры для приёма и хранения СПГ. В прошлом году около 30% импорта природного газа приходилось на СПГ, тогда как в 2014 году этот показатель составлял 15%”, — отметила Financial Times. Между тем, Анкара стремится найти новых поставщиков природного газа прежде чем истекут сроки действия контрактов с РФ и Ираном в 2025-2026 годах, отметил министр. "Для обеспечения безопасности поставок нам нужно откуда-то получать газ. Это может быть Россия, Азербайджан, Иран или СПГ", — сказал Байрактар, добавив, что Анкара должна смотреть на конкурентоспособность: “какой газ дешевле?". Газета также сообщила со ссылкой на Байрактара, что Турция ведет переговоры с американской ExxonMobil по закупке СПГ, рассчитывая получать до 2,5 миллиона тонн в год, что будет стоить около 1,1 миллиарда долларов.
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россия, турция, мировая энергетика, спг, импорт спг, поставки спг
Энергетика, РОССИЯ, ТУРЦИЯ, мировая энергетика, СПГ, импорт СПГ, поставки СПГ
В Турции рассказали, что помогло избежать энергокризиса в стране
Минэнерго Турции: сделки по газу с РФ помогли избежать энергетического кризиса
АНКАРА, 28 апр — ПРАЙМ. Сделки по поставке газа с Россией помогли Турции избежать охватившего Запад энергетического кризиса, заявил министр энергетики Турции Альпарслан Байрактар.
“Конкурентоспособные сделки с Россией помогли Турции избежать энергетического кризиса, охватившего западные страны", — цитирует министра британская газета Financial Times
.
По данным издания, Россия остается крупнейшим поставщиком природного газа в Турцию, на долю которой приходилось более 40% его потребления в прошлом году, газ из РФ основном поступает по трубопроводам.
Турция также прилагает усилия для расширения своей инфраструктуры для приема и хранения газа, пишет газета.
“Байрактар добавил, что Турция предприняла целенаправленные усилия по расширению своей инфраструктуры для приёма и хранения СПГ. В прошлом году около 30% импорта природного газа приходилось на СПГ, тогда как в 2014 году этот показатель составлял 15%”, — отметила Financial Times.
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Между тем, Анкара стремится найти новых поставщиков природного газа прежде чем истекут сроки действия контрактов с РФ и Ираном в 2025-2026 годах, отметил министр.
"Для обеспечения безопасности поставок нам нужно откуда-то получать газ. Это может быть Россия, Азербайджан, Иран или СПГ", — сказал Байрактар, добавив, что Анкара должна смотреть на конкурентоспособность: “какой газ дешевле?".
Газета также сообщила со ссылкой на Байрактара, что Турция ведет переговоры с американской ExxonMobil по закупке СПГ, рассчитывая получать до 2,5 миллиона тонн в год, что будет стоить около 1,1 миллиарда долларов.