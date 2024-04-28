https://1prime.ru/20240428/krymskiy-most-847793252.html

В Крыму назвали намек посла Литвы по Крымскому мосту "жалким визгом"

В Крыму назвали намек посла Литвы по Крымскому мосту "жалким визгом" - 28.04.2024, ПРАЙМ

В Крыму назвали намек посла Литвы по Крымскому мосту "жалким визгом"

Председатель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов назвал коллаж посла Литвы с намеком на удар по Крымскому мосту "жалким визгом" политического карлика. | 28.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-28T15:13+0300

2024-04-28T15:13+0300

2024-04-28T15:13+0300

спецоперация на украине

литва

крымский мост

дмитрий медведев

атака

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – ПРАЙМ. Председатель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов назвал коллаж посла Литвы с намеком на удар по Крымскому мосту "жалким визгом" политического карлика. Ранее посол Литвы в Швеции (бывший глава литовского МИД) Линас Линкявичюс опубликовал в соцсети X коллаж с изображением моста и фотографией пуска ракеты, намекая на готовящийся удар по Керченскому мосту. Ранее угрозу Линкявичюса прокомментировал первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, заявив, что тот еще пожалеет "о всех подобных оплошностях". "Жалкие визги политических карликов вызваны все более ухудшающимся положением ВСУ на фронте и связанной с этим всеобщей пораженческой паникой, как на Украине, так и на Западе", — сказал Смирнов РИА Новости. По его словам, без "литовских оракулов" известно, что и Крым, и Крымский мост являются одной из "главных целей киевского режима и его натовских хозяев". Он подчеркнул, что "нацистским пособникам" не стоит забывать историю, чтобы не повторить опыт предшественников.Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее заявлял, что возможная атака на Крым будет означать эскалацию конфликта, и призвал украинские власти понять, что такие атаки встретят "неизбежное возмездие" с использованием любых видов оружия.

https://1prime.ru/20240428/krymskiy-most-847789132.html

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литва, крымский мост, дмитрий медведев, атака