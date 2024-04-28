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Песков назвал Зеленского специфическим президентом специфического режима
Песков назвал Зеленского специфическим президентом специфического режима - 28.04.2024, ПРАЙМ
Песков назвал Зеленского специфическим президентом специфического режима
Глава Киева Владимир Зеленский является "специфическим президентом специфического режима", поделился своим мнением официальный представитель Кремля Дмитрий... | 28.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-28T13:53+0300
2024-04-28T13:53+0300
2024-04-28T14:14+0300
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МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Глава Киева Владимир Зеленский является "специфическим президентом специфического режима", поделился своим мнением официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Специфический президент специфического режима", - сказал пресс-секретарь российского президента в интервью Павлу Зарубину в ответ на просьбу прокомментировать слова Зеленского, оценившего как хорошую сделку поставки вооружений Киеву, чтобы украинцы сами воевали. Фрагмент интервью опубликован в Telegram-канале журналиста.Как отметил Песков, Киев не жалеет своих граждан, это трагедия для страны и ее граждан. По его словам, нынешние руководители заразили ее националистическими проявлениями и теперь не гнушаются кидать тысячи людей в топку войны.В этой связи политик указал, что Россия обязана продолжать специальную военную операцию, чтобы обезопасить себя и выполнить поставленные задачи. В заключение Песков выразил уверенность в том, что Россия победит в специальной военной операции, так как текущая динамика положения дел на фронтах демонстрирует, что исход предрешен.
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россия, запад, украина, сво, дмитрий песков
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, ЗАПАД, УКРАИНА, СВО, Дмитрий Песков
Песков назвал Зеленского специфическим президентом специфического режима
Песков назвал Зеленского специфическим президентом специфического режима
МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Глава Киева Владимир Зеленский является "специфическим президентом специфического режима", поделился своим мнением официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Специфический президент специфического режима", - сказал пресс-секретарь российского президента в интервью Павлу Зарубину в ответ на просьбу прокомментировать слова Зеленского, оценившего как хорошую сделку поставки вооружений Киеву, чтобы украинцы сами воевали.
Фрагмент интервью опубликован в Telegram-канале
журналиста.
Как отметил Песков, Киев не жалеет своих граждан, это трагедия для страны и ее граждан. По его словам, нынешние руководители заразили ее националистическими проявлениями и теперь не гнушаются кидать тысячи людей в топку войны.
В этой связи политик указал, что Россия обязана продолжать специальную военную операцию, чтобы обезопасить себя и выполнить поставленные задачи. В заключение Песков выразил уверенность в том, что Россия победит в специальной военной операции, так как текущая динамика положения дел на фронтах демонстрирует, что исход предрешен.