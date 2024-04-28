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Российская армия развивается "ударными темпами", рассказали в Испании

Российская армия развивается "ударными темпами", рассказали в Испании - 28.04.2024, ПРАЙМ

Российская армия развивается "ударными темпами", рассказали в Испании

Вооруженные силы России развиваются "ударными темпами", сообщает испанское издание País. | 28.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-28T11:38+0300

2024-04-28T11:38+0300

2024-04-28T11:59+0300

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МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Вооруженные силы России развиваются "ударными темпами", сообщает испанское издание País. Как отмечают авторы статьи, реальность такова, что Москва "сегодня в военном отношении сильнее", чем в начале эскалации украинского конфликта. В этой связи авторы обращают внимание читателей на то, что Россия уже совершила "качественный рывок" для заметного совершенствования своей армии. Ранее командующий объединенными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи рассказал, что российские войска имеют пятикратное преимущество перед ВСУ на Украине. Это касается как самой армии, так и обеспеченности снарядами.По его словам, Россия производит в три раза больше артиллерийских снарядов, чем весь блок НАТО.

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россия, украина, всу