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Российская армия развивается "ударными темпами", рассказали в Испании - 28.04.2024, ПРАЙМ
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Российская армия развивается "ударными темпами", рассказали в Испании
Российская армия развивается "ударными темпами", рассказали в Испании - 28.04.2024, ПРАЙМ
Российская армия развивается "ударными темпами", рассказали в Испании
Вооруженные силы России развиваются "ударными темпами", сообщает испанское издание País. | 28.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-28T11:38+0300
2024-04-28T11:59+0300
спецоперация на украине
россия
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МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Вооруженные силы России развиваются "ударными темпами", сообщает испанское издание País. Как отмечают авторы статьи, реальность такова, что Москва "сегодня в военном отношении сильнее", чем в начале эскалации украинского конфликта. В этой связи авторы обращают внимание читателей на то, что Россия уже совершила "качественный рывок" для заметного совершенствования своей армии. Ранее командующий объединенными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи рассказал, что российские войска имеют пятикратное преимущество перед ВСУ на Украине. Это касается как самой армии, так и обеспеченности снарядами.По его словам, Россия производит в три раза больше артиллерийских снарядов, чем весь блок НАТО.
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россия, украина, всу
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, ВСУ
11:38 28.04.2024 (обновлено: 11:59 28.04.2024)
 
Российская армия развивается "ударными темпами", рассказали в Испании

Pais: Россия совершила качественный рывок, чтобы иметь более сильную армию

© РИА Новости . Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкРабота САУ 2С7 "Пион" в зоне проведения спецоперации
Работа САУ 2С7 Пион в зоне проведения спецоперации - ПРАЙМ, 1920, 28.04.2024
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Вооруженные силы России развиваются "ударными темпами", сообщает испанское издание País.
Как отмечают авторы статьи, реальность такова, что Москва "сегодня в военном отношении сильнее", чем в начале эскалации украинского конфликта. В этой связи авторы обращают внимание читателей на то, что Россия уже совершила "качественный рывок" для заметного совершенствования своей армии.
Ранее командующий объединенными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи рассказал, что российские войска имеют пятикратное преимущество перед ВСУ на Украине. Это касается как самой армии, так и обеспеченности снарядами.По его словам, Россия производит в три раза больше артиллерийских снарядов, чем весь блок НАТО.
 
Спецоперация на УкраинеРОССИЯУКРАИНАВСУ
 
 
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