Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Зеленский в феврале мог специально приуменьшить потери ВСУ, пишет СМИ - 28.04.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240428/ukraina-847788064.html
Зеленский в феврале мог специально приуменьшить потери ВСУ, пишет СМИ
Зеленский в феврале мог специально приуменьшить потери ВСУ, пишет СМИ - 28.04.2024, ПРАЙМ
Зеленский в феврале мог специально приуменьшить потери ВСУ, пишет СМИ
Президент Украины Владимир Зеленский в феврале мог намеренно приуменьшить потери ВСУ, чтобы не мешать призыву бойцов в рамках мобилизации, ужесточение которой... | 28.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-28T07:22+0300
2024-04-28T07:24+0300
спецоперация на украине
украина
мобилизация
сша
военная помощь украине
https://cdnn.1prime.ru/img/84255/42/842554206_0:0:2387:1343_1920x0_80_0_0_e136c5650969a94ba978b9cc08ee910b.jpg
МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Президент Украины Владимир Зеленский в феврале мог намеренно приуменьшить потери ВСУ, чтобы не мешать призыву бойцов в рамках мобилизации, ужесточение которой хотят США, сообщает издание Washington Post.Ранее, в феврале текущего года, Зеленский сообщал о 31 тысячи погибших военных с начала эскалации украинского конфликта. Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramТак, издание указывает, что после одобрения палатой представителей США финансовой помощи Киеву в размере 61 миллиарда долларов Штаты стали принуждать Украину ужесточить мобилизацию для сдерживания потенциального наступления России. По данным газеты, в администрации главы Белого дома Джо Байдена считают, что возобновление поставок оружия поможет Украине задержать Россию лишь на несколько месяцев, но этого вряд ли достаточно для возвращения утраченных территорий, учитывая острую нехватку кадров в рядах ВСУ и заметное преимущество российской армии на линии фронта."Законы, которые они приняли за последние пару недель ("скандальный" закон о мобилизации - ред.), помогут им, но им нужно мобилизовать больше сил и найти способ вдохновить больше украинских мужчин выйти на передовую", — заявил один из опрошенных газетой источников.Кроме того, как рассказал другой источник в Пентагоне, транш помощи поможет ВСУ перейти в активную оборону, но "время драгоценно, и оно не должно быть потрачено зря". В то же время собеседники газеты среди американских чиновников отмечают, что Украине теперь нужно сосредоточить внимание на мобилизации большего количества людей.Ранее 2 апреля 2024 года депутат Верховной рады Алексей Гончаренко рассказал, что Зеленский подписал законы о снижении возраста для мобилизации с 27 до 25 лет и ликвидации статуса "ограниченно годен" по отношению к воинской службе.11 апреля Верховная рада приняла скандальный закон о мобилизации. Согласно документу, военнообязанные должны будут обновить данные в военкоматах в течение 60 дней с момента его вступления в силу, должны будут носить с собой военный билет. Кроме того, закон разрешил лишать уклонистов права управлять автомобилем.
https://1prime.ru/20240427/otpravka-847785795.html
украина
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84255/42/842554206_133:0:2254:1591_1920x0_80_0_0_fedcd5b2f10a014d23c537254938f446.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, мобилизация, сша, военная помощь украине
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, мобилизация, США, военная помощь Украине
07:22 28.04.2024 (обновлено: 07:24 28.04.2024)
 
Зеленский в феврале мог специально приуменьшить потери ВСУ, пишет СМИ

WP: данные Зеленского о 31 тыс. погибших военных могли быть специально занижены

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 28.04.2024
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Президент Украины Владимир Зеленский в феврале мог намеренно приуменьшить потери ВСУ, чтобы не мешать призыву бойцов в рамках мобилизации, ужесточение которой хотят США, сообщает издание Washington Post.
Ранее, в феврале текущего года, Зеленский сообщал о 31 тысячи погибших военных с начала эскалации украинского конфликта.
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
Так, издание указывает, что после одобрения палатой представителей США финансовой помощи Киеву в размере 61 миллиарда долларов Штаты стали принуждать Украину ужесточить мобилизацию для сдерживания потенциального наступления России. По данным газеты, в администрации главы Белого дома Джо Байдена считают, что возобновление поставок оружия поможет Украине задержать Россию лишь на несколько месяцев, но этого вряд ли достаточно для возвращения утраченных территорий, учитывая острую нехватку кадров в рядах ВСУ и заметное преимущество российской армии на линии фронта.
Боевая работа САУ Гиацинт-С группировки Центр - ПРАЙМ, 1920, 27.04.2024
Военнослужащим СВО отправили новую партию машин
Вчера, 20:09
"Законы, которые они приняли за последние пару недель ("скандальный" закон о мобилизации - ред.), помогут им, но им нужно мобилизовать больше сил и найти способ вдохновить больше украинских мужчин выйти на передовую", — заявил один из опрошенных газетой источников.
Кроме того, как рассказал другой источник в Пентагоне, транш помощи поможет ВСУ перейти в активную оборону, но "время драгоценно, и оно не должно быть потрачено зря". В то же время собеседники газеты среди американских чиновников отмечают, что Украине теперь нужно сосредоточить внимание на мобилизации большего количества людей.
Ранее 2 апреля 2024 года депутат Верховной рады Алексей Гончаренко рассказал, что Зеленский подписал законы о снижении возраста для мобилизации с 27 до 25 лет и ликвидации статуса "ограниченно годен" по отношению к воинской службе.
11 апреля Верховная рада приняла скандальный закон о мобилизации. Согласно документу, военнообязанные должны будут обновить данные в военкоматах в течение 60 дней с момента его вступления в силу, должны будут носить с собой военный билет. Кроме того, закон разрешил лишать уклонистов права управлять автомобилем.
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАмобилизацияСШАвоенная помощь Украине
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала