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Зеленский в феврале мог специально приуменьшить потери ВСУ, пишет СМИ

Зеленский в феврале мог специально приуменьшить потери ВСУ, пишет СМИ - 28.04.2024, ПРАЙМ

Зеленский в феврале мог специально приуменьшить потери ВСУ, пишет СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский в феврале мог намеренно приуменьшить потери ВСУ, чтобы не мешать призыву бойцов в рамках мобилизации, ужесточение которой... | 28.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-28T07:22+0300

2024-04-28T07:22+0300

2024-04-28T07:24+0300

спецоперация на украине

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МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Президент Украины Владимир Зеленский в феврале мог намеренно приуменьшить потери ВСУ, чтобы не мешать призыву бойцов в рамках мобилизации, ужесточение которой хотят США, сообщает издание Washington Post.Ранее, в феврале текущего года, Зеленский сообщал о 31 тысячи погибших военных с начала эскалации украинского конфликта. Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramТак, издание указывает, что после одобрения палатой представителей США финансовой помощи Киеву в размере 61 миллиарда долларов Штаты стали принуждать Украину ужесточить мобилизацию для сдерживания потенциального наступления России. По данным газеты, в администрации главы Белого дома Джо Байдена считают, что возобновление поставок оружия поможет Украине задержать Россию лишь на несколько месяцев, но этого вряд ли достаточно для возвращения утраченных территорий, учитывая острую нехватку кадров в рядах ВСУ и заметное преимущество российской армии на линии фронта."Законы, которые они приняли за последние пару недель ("скандальный" закон о мобилизации - ред.), помогут им, но им нужно мобилизовать больше сил и найти способ вдохновить больше украинских мужчин выйти на передовую", — заявил один из опрошенных газетой источников.Кроме того, как рассказал другой источник в Пентагоне, транш помощи поможет ВСУ перейти в активную оборону, но "время драгоценно, и оно не должно быть потрачено зря". В то же время собеседники газеты среди американских чиновников отмечают, что Украине теперь нужно сосредоточить внимание на мобилизации большего количества людей.Ранее 2 апреля 2024 года депутат Верховной рады Алексей Гончаренко рассказал, что Зеленский подписал законы о снижении возраста для мобилизации с 27 до 25 лет и ликвидации статуса "ограниченно годен" по отношению к воинской службе.11 апреля Верховная рада приняла скандальный закон о мобилизации. Согласно документу, военнообязанные должны будут обновить данные в военкоматах в течение 60 дней с момента его вступления в силу, должны будут носить с собой военный билет. Кроме того, закон разрешил лишать уклонистов права управлять автомобилем.

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украина, мобилизация, сша, военная помощь украине