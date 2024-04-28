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"Сдавайся". Пользователи Х осадили Зеленского после жалоб на удары РФ
"Сдавайся". Пользователи Х осадили Зеленского после жалоб на удары РФ - 28.04.2024, ПРАЙМ
"Сдавайся". Пользователи Х осадили Зеленского после жалоб на удары РФ
Президент Украины Владимир Зеленский подвергся суровой критике со стороны пользователей социальной сети Х из-за своих жалоб на удары ВС России пл украинской... | 28.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-28T11:08+0300
2024-04-28T11:08+0300
2024-04-28T11:08+0300
спецоперация на украине
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МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Президент Украины Владимир Зеленский подвергся суровой критике со стороны пользователей социальной сети Х из-за своих жалоб на удары ВС России пл украинской энергоструктуре.Так, один из комментаторов с никнеймом Patrick Jones, что Зеленскому следует "сделать миру одолжение и сдаться России". Как отметил другой пользователь, что "пришло время договориться о мире. Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"Еще пара месяцев, и все, о чем ты сможешь вести переговоры, — это безоговорочная капитуляция. Не откладывай!" — порекомендовал главе киевского режима Daniel Tochinskiy.Как подчеркнул еще один собеседник, "Украине надо понять, что Запад ей ничего не должен"."Как насчет мира? Отдай территорию к востоку от Днепра и спаси последних мужчин репродуктивного возраста, оставшихся в твоей стране, прежде чем они все исчезнут и Украины больше не будет. Дополнительные деньги и оружие из США не остановят неизбежное", — резюмировал K_NINE_UNIT.
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Спецоперация на Украине, УКРАИНА, Владимир Зеленский, ЗАПАД, СВО
"Сдавайся". Пользователи Х осадили Зеленского после жалоб на удары РФ
Пользователи сети Х жестко осадили Зеленского после жалоб на российские удары
МОСКВА, 28 апр
— ПРАЙМ.
Президент Украины Владимир Зеленский подвергся суровой критике со стороны пользователей социальной сети Х
из-за своих жалоб на удары ВС России пл украинской энергоструктуре.
Так, один из комментаторов с никнеймом Patrick Jones, что Зеленскому следует "сделать миру одолжение и сдаться России". Как отметил другой пользователь, что "пришло время договориться о мире.
"Еще пара месяцев, и все, о чем ты сможешь вести переговоры, — это безоговорочная капитуляция. Не откладывай!" — порекомендовал главе киевского режима Daniel Tochinskiy.
Как подчеркнул еще один собеседник, "Украине надо понять, что Запад ей ничего не должен".
"Как насчет мира? Отдай территорию к востоку от Днепра и спаси последних мужчин репродуктивного возраста, оставшихся в твоей стране, прежде чем они все исчезнут и Украины больше не будет. Дополнительные деньги и оружие из США не остановят неизбежное", — резюмировал K_NINE_UNIT.