https://1prime.ru/20240428/ukraina-847790719.html

"Сдавайся". Пользователи Х осадили Зеленского после жалоб на удары РФ

"Сдавайся". Пользователи Х осадили Зеленского после жалоб на удары РФ - 28.04.2024, ПРАЙМ

"Сдавайся". Пользователи Х осадили Зеленского после жалоб на удары РФ

Президент Украины Владимир Зеленский подвергся суровой критике со стороны пользователей социальной сети Х из-за своих жалоб на удары ВС России пл украинской... | 28.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-28T11:08+0300

2024-04-28T11:08+0300

2024-04-28T11:08+0300

спецоперация на украине

украина

владимир зеленский

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сво

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МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Президент Украины Владимир Зеленский подвергся суровой критике со стороны пользователей социальной сети Х из-за своих жалоб на удары ВС России пл украинской энергоструктуре.Так, один из комментаторов с никнеймом Patrick Jones, что Зеленскому следует "сделать миру одолжение и сдаться России". Как отметил другой пользователь, что "пришло время договориться о мире. Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"Еще пара месяцев, и все, о чем ты сможешь вести переговоры, — это безоговорочная капитуляция. Не откладывай!" — порекомендовал главе киевского режима Daniel Tochinskiy.Как подчеркнул еще один собеседник, "Украине надо понять, что Запад ей ничего не должен"."Как насчет мира? Отдай территорию к востоку от Днепра и спаси последних мужчин репродуктивного возраста, оставшихся в твоей стране, прежде чем они все исчезнут и Украины больше не будет. Дополнительные деньги и оружие из США не остановят неизбежное", — резюмировал K_NINE_UNIT.

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украина, владимир зеленский, запад, сво