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Песков рассказал об отношении Украины к своим гражданам - 28.04.2024, ПРАЙМ
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Песков рассказал об отношении Украины к своим гражданам
Песков рассказал об отношении Украины к своим гражданам - 28.04.2024, ПРАЙМ
Песков рассказал об отношении Украины к своим гражданам
Украина не жалеет своих граждан, это трагедия для страны и ее народа, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 28.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-28T15:39+0300
2024-04-28T15:39+0300
спецоперация на украине
украина
дмитрий песков
швейцария
украинцы
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МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Украина не жалеет своих граждан, это трагедия для страны и ее народа, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Украина не жалеет своих граждан. И это трагедия для народа, трагедия для страны. Сначала они заразили свою страну всякими националистическими проявлениями, а потом они уже не гнушаются ничем: кидать новые тысячи и тысячи людей в топку этой войны", — сказал Песков в интервью Павлу Зарубину. Песков указал, что Россия обязана продолжать специальную военную операцию, чтобы обезопасить себя и выполнить поставленные задачи. В заключение Песков выразил уверенность в том, что Россия победит в специальной военной операции, так как текущая динамика положения дел на фронтах демонстрирует, что исход предрешен.Ранее посол России в Швейцарии Сергей Гармонин отметил, что конференция по Украине в Берне будет шумной, но пустой пиар-акцией.
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украина, дмитрий песков, швейцария, украинцы
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, Дмитрий Песков, ШВЕЙЦАРИЯ, украинцы
15:39 28.04.2024
 
Песков рассказал об отношении Украины к своим гражданам

Песков: Украина не жалеет своих граждан, это трагедия для ее народа

© Фото : Unsplash/Raphael FerrazУкраина
Украина - ПРАЙМ, 1920, 28.04.2024
© Фото : Unsplash/Raphael Ferraz
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МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Украина не жалеет своих граждан, это трагедия для страны и ее народа, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Украина не жалеет своих граждан. И это трагедия для народа, трагедия для страны. Сначала они заразили свою страну всякими националистическими проявлениями, а потом они уже не гнушаются ничем: кидать новые тысячи и тысячи людей в топку этой войны", — сказал Песков в интервью Павлу Зарубину.
Песков указал, что Россия обязана продолжать специальную военную операцию, чтобы обезопасить себя и выполнить поставленные задачи. В заключение Песков выразил уверенность в том, что Россия победит в специальной военной операции, так как текущая динамика положения дел на фронтах демонстрирует, что исход предрешен.
Ранее посол России в Швейцарии Сергей Гармонин отметил, что конференция по Украине в Берне будет шумной, но пустой пиар-акцией.
Дмитрий Песков, заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ - ПРАЙМ, 1920, 28.04.2024
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15:24
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАДмитрий ПесковШВЕЙЦАРИЯукраинцы
 
 
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