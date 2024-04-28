https://1prime.ru/20240428/ukraina-847793881.html
Песков рассказал об отношении Украины к своим гражданам
Песков рассказал об отношении Украины к своим гражданам - 28.04.2024, ПРАЙМ
Песков рассказал об отношении Украины к своим гражданам
Украина не жалеет своих граждан, это трагедия для страны и ее народа, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 28.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-28T15:39+0300
2024-04-28T15:39+0300
2024-04-28T15:39+0300
спецоперация на украине
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МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Украина не жалеет своих граждан, это трагедия для страны и ее народа, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Украина не жалеет своих граждан. И это трагедия для народа, трагедия для страны. Сначала они заразили свою страну всякими националистическими проявлениями, а потом они уже не гнушаются ничем: кидать новые тысячи и тысячи людей в топку этой войны", — сказал Песков в интервью Павлу Зарубину. Песков указал, что Россия обязана продолжать специальную военную операцию, чтобы обезопасить себя и выполнить поставленные задачи. В заключение Песков выразил уверенность в том, что Россия победит в специальной военной операции, так как текущая динамика положения дел на фронтах демонстрирует, что исход предрешен.Ранее посол России в Швейцарии Сергей Гармонин отметил, что конференция по Украине в Берне будет шумной, но пустой пиар-акцией.
https://1prime.ru/20240428/napryazhennost-847793614.html
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украина, дмитрий песков, швейцария, украинцы
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, Дмитрий Песков, ШВЕЙЦАРИЯ, украинцы
Песков рассказал об отношении Украины к своим гражданам
Песков: Украина не жалеет своих граждан, это трагедия для ее народа
МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Украина не жалеет своих граждан, это трагедия для страны и ее народа, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Украина не жалеет своих граждан. И это трагедия для народа, трагедия для страны. Сначала они заразили свою страну всякими националистическими проявлениями, а потом они уже не гнушаются ничем: кидать новые тысячи и тысячи людей в топку этой войны", — сказал Песков в интервью Павлу Зарубину.
Песков указал, что Россия обязана продолжать специальную военную операцию, чтобы обезопасить себя и выполнить поставленные задачи. В заключение Песков выразил уверенность в том, что Россия победит в специальной военной операции, так как текущая динамика положения дел на фронтах демонстрирует, что исход предрешен.
Ранее посол России в Швейцарии Сергей Гармонин отметил, что конференция по Украине в Берне будет шумной, но пустой пиар-акцией.
Россия видит кампанию Европы по нагнетанию напряженности, заявил Песков