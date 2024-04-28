https://1prime.ru/20240428/ukraina-847793881.html

Песков рассказал об отношении Украины к своим гражданам

Песков рассказал об отношении Украины к своим гражданам - 28.04.2024, ПРАЙМ

Песков рассказал об отношении Украины к своим гражданам

Украина не жалеет своих граждан, это трагедия для страны и ее народа, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 28.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-28T15:39+0300

2024-04-28T15:39+0300

2024-04-28T15:39+0300

спецоперация на украине

украина

дмитрий песков

швейцария

украинцы

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МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Украина не жалеет своих граждан, это трагедия для страны и ее народа, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Украина не жалеет своих граждан. И это трагедия для народа, трагедия для страны. Сначала они заразили свою страну всякими националистическими проявлениями, а потом они уже не гнушаются ничем: кидать новые тысячи и тысячи людей в топку этой войны", — сказал Песков в интервью Павлу Зарубину. Песков указал, что Россия обязана продолжать специальную военную операцию, чтобы обезопасить себя и выполнить поставленные задачи. В заключение Песков выразил уверенность в том, что Россия победит в специальной военной операции, так как текущая динамика положения дел на фронтах демонстрирует, что исход предрешен.Ранее посол России в Швейцарии Сергей Гармонин отметил, что конференция по Украине в Берне будет шумной, но пустой пиар-акцией.

https://1prime.ru/20240428/napryazhennost-847793614.html

украина

швейцария

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украина, дмитрий песков, швейцария, украинцы