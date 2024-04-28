https://1prime.ru/20240428/ukraina-847794843.html
В Европе заявили об отсутствии у ВСУ веры в победу над Россией
В Европе заявили об отсутствии у ВСУ веры в победу над Россией - 28.04.2024, ПРАЙМ
В Европе заявили об отсутствии у ВСУ веры в победу над Россией
Многие командиры Вооруженных сил Украины не верят в победу над Россией, пишет швейцарская газета Blick. | 28.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-28T17:38+0300
2024-04-28T17:38+0300
2024-04-28T17:38+0300
спецоперация на украине
украина
всу
сша
помощь украине
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/0b/847292642_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_64128d4ea59ff4f97013d01442f9e363.jpg
МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Многие командиры Вооруженных сил Украины не верят в победу над Россией, пишет швейцарская газета Blick.По информации газеты, ряд украинских военных имеют скептические или вовсе упаднические настроения в отношении ситуации на фронте. Ряд военнослужащих уверены, что Украина потеряет весь Донбасс уже к осени, после чего украинский конфликт будет заморожен.Офицеры ВС Украины в качестве причин невозможности одержать победу над Россией называют нехватку личного состава, запоздалую помощь США. Еще одной причиной отмечают нехватку боеприпасов у частей, непосредственно находящихся на линии фронта.
https://1prime.ru/20240428/ukraina-847793881.html
украина
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/0b/847292642_454:0:3185:2048_1920x0_80_0_0_2ab093655b7d5b9dd2b24e7a333cb3c0.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, всу, сша, помощь украине
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ВСУ, США, помощь Украине
В Европе заявили об отсутствии у ВСУ веры в победу над Россией
Blick: многие командиры ВСУ больше не верят в победу Украины над Россией
МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ.
Многие командиры Вооруженных сил Украины не верят в победу над Россией, пишет швейцарская газета Blick
.
По информации газеты, ряд украинских военных имеют скептические или вовсе упаднические настроения в отношении ситуации на фронте. Ряд военнослужащих уверены, что Украина потеряет весь Донбасс уже к осени, после чего украинский конфликт будет заморожен.
Офицеры ВС Украины в качестве причин невозможности одержать победу над Россией называют нехватку личного состава, запоздалую помощь США.
Еще одной причиной отмечают нехватку боеприпасов у частей, непосредственно находящихся на линии фронта.
Песков рассказал об отношении Украины к своим гражданам