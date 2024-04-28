https://1prime.ru/20240428/ukraina-847794843.html

В Европе заявили об отсутствии у ВСУ веры в победу над Россией

В Европе заявили об отсутствии у ВСУ веры в победу над Россией - 28.04.2024, ПРАЙМ

В Европе заявили об отсутствии у ВСУ веры в победу над Россией

Многие командиры Вооруженных сил Украины не верят в победу над Россией, пишет швейцарская газета Blick. | 28.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-28T17:38+0300

2024-04-28T17:38+0300

2024-04-28T17:38+0300

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МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Многие командиры Вооруженных сил Украины не верят в победу над Россией, пишет швейцарская газета Blick.По информации газеты, ряд украинских военных имеют скептические или вовсе упаднические настроения в отношении ситуации на фронте. Ряд военнослужащих уверены, что Украина потеряет весь Донбасс уже к осени, после чего украинский конфликт будет заморожен.Офицеры ВС Украины в качестве причин невозможности одержать победу над Россией называют нехватку личного состава, запоздалую помощь США. Еще одной причиной отмечают нехватку боеприпасов у частей, непосредственно находящихся на линии фронта.

https://1prime.ru/20240428/ukraina-847793881.html

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украина, всу, сша, помощь украине