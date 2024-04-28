https://1prime.ru/20240428/ukraina-847794964.html

Боррель заявил, что не ожидает скорого завершения конфликта на Украине

Боррель заявил, что не ожидает скорого завершения конфликта на Украине - 28.04.2024, ПРАЙМ

Боррель заявил, что не ожидает скорого завершения конфликта на Украине

Скорого окончания конфликта на Украине ожидать не стоит, при этом Европа должна продолжить оказывать военную помощь Киеву, заявил глава евродипломатии Жозеп... | 28.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-28T17:55+0300

2024-04-28T17:55+0300

2024-04-28T17:55+0300

спецоперация на украине

украина

жозеп боррель

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БРЮССЕЛЬ, 28 апр — ПРАЙМ. Скорого окончания конфликта на Украине ожидать не стоит, при этом Европа должна продолжить оказывать военную помощь Киеву, заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель. "Раз уж мы обязались в начале конфликта поддерживать Украину, то должны продолжать поддержку до тех пор, пока они не смогут оказывать сопротивление и пока (президент России Владимир – ред.) Путин не решит остановить войну. Но это скоро не произойдет, к сожалению", — сказал он. По его мнению, вооруженный конфликт может продолжаться как минимум до выборов в США, вместе с тем, Европа должна продолжать оказывать поддержку Украине и ее народу."Европейцы не будут умирать за Донбасс, но мы можем помочь украинцам не умирать за Донбасс еще дольше", — добавил он. Боррель назвал сложным вопрос, которым многие в Европе задаются, о том, сколько еще придется тратить так много средств на украинский конфликт. Однако, если не помогать Киеву, то, по мнению Борреля, "история будет развиваться по-другому". Ранее швейцарская газета Blick писала, что многие офицеры ВСУ все больше теряют веру в возможную победу против России.

https://1prime.ru/20240428/ukraina-847794843.html

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украина, жозеп боррель