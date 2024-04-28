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Худой мир лучше. СМИ предложили вариант завершения конфликта на Украине - 28.04.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240428/ukraina-847795260.html
Худой мир лучше. СМИ предложили вариант завершения конфликта на Украине
Худой мир лучше. СМИ предложили вариант завершения конфликта на Украине - 28.04.2024, ПРАЙМ
Худой мир лучше. СМИ предложили вариант завершения конфликта на Украине
Запад подает дипломатическое решение конфликта на Украине как что-то недопустимое, однако захудалый мир для Киева будет лучшим выбором, чем затягивание... | 28.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-28T18:48+0300
2024-04-28T18:48+0300
спецоперация на украине
украина
сша
россия
конфликт
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МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Запад подает дипломатическое решение конфликта на Украине как что-то недопустимое, однако захудалый мир для Киева будет лучшим выбором, чем затягивание ситуации, считает обозреватель Daily Mail Питер Хитченс.По мнению обозревателя, внешнеполитическая фракция США неизменно втягивает окружающие государства в конфликты, и Украина не стала исключением."Они думают, что могут переделать мир. Но всё, что им удается раз за разом, — сломать его. Похоже, что своё представление о мироустройстве они почерпнули из комиксов, а не из учебников истории. И тем не менее они остаются на своих местах", — отмечает публицист.Он отмечает, что даже в Вашингтоне были те, кто призывал не расширять НАТО на восток и "не дразнить русского медведя", однако к их словам не прислушались.Хитченс указывает, что намеренные провокации сильного соседа приводят к неприятностям, а "захудалый мир дешевле и безопаснее, чем затяжной конфликт".
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украина, сша, россия, конфликт
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, США, РОССИЯ, конфликт
18:48 28.04.2024
 
Худой мир лучше. СМИ предложили вариант завершения конфликта на Украине

Daily Mail: даже захудалый мир для Украины лучше, чем затягивание конфликта

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкНовоприбывшее на Запорожское направление пополнение ВС РФ проходит обучение на полигоне в зоне СВО
Новоприбывшее на Запорожское направление пополнение ВС РФ проходит обучение на полигоне в зоне СВО - ПРАЙМ, 1920, 28.04.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Запад подает дипломатическое решение конфликта на Украине как что-то недопустимое, однако захудалый мир для Киева будет лучшим выбором, чем затягивание ситуации, считает обозреватель Daily Mail Питер Хитченс.
По мнению обозревателя, внешнеполитическая фракция США неизменно втягивает окружающие государства в конфликты, и Украина не стала исключением.
"Они думают, что могут переделать мир. Но всё, что им удается раз за разом, — сломать его. Похоже, что своё представление о мироустройстве они почерпнули из комиксов, а не из учебников истории. И тем не менее они остаются на своих местах", — отмечает публицист.
Украина - ПРАЙМ, 1920, 28.04.2024
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Он отмечает, что даже в Вашингтоне были те, кто призывал не расширять НАТО на восток и "не дразнить русского медведя", однако к их словам не прислушались.
Хитченс указывает, что намеренные провокации сильного соседа приводят к неприятностям, а "захудалый мир дешевле и безопаснее, чем затяжной конфликт".
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАСШАРОССИЯконфликт
 
 
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