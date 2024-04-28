https://1prime.ru/20240428/ukraina-847796303.html
СМИ узнали о нежелании украинцев возвращаться на родину
СМИ узнали о нежелании украинцев возвращаться на родину - 28.04.2024, ПРАЙМ
СМИ узнали о нежелании украинцев возвращаться на родину
Украинцы, живущие за границей, после принятия закона о мобилизации не желают возвращаться на родину и вступать в ВСУ, пишет The Daily Telegraph. | 28.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-28T20:24+0300
2024-04-28T20:24+0300
2024-04-28T20:24+0300
спецоперация на украине
украина
мобилизация
мобилизация на украине
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МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Украинцы, живущие за границей, после принятия закона о мобилизации не желают возвращаться на родину и вступать в ВСУ, пишет The Daily Telegraph."Этот несправедливый закон. И так думают все мои украинские друзья из Чехии, Луцка и Киева. Никто им не доволен. Подобными законами государство настраивает нас против себя. Мы получим гражданство в других странах", — заявил один из собеседников The Daily Telegraph.Украинцы, опрошенные изданием, заявляют, что чем дольше продолжается конфликт, тем больше подобных законов будет приниматься."Почему я должен вернуться, чтобы воевать? Ради чего? Почему правительство не заботилось о таких трудовых мигрантах, как я, до войны?", — спросил другой собеседник.Ранее 2 апреля 2024 года депутат Верховной рады Алексей Гончаренко рассказал, что Зеленский подписал законы о снижении возраста для мобилизации с 27 до 25 лет и ликвидации статуса "ограниченно годен" по отношению к воинской службе.11 апреля Верховная рада приняла скандальный закон о мобилизации. Согласно документу, военнообязанные должны будут обновить данные в военкоматах в течение 60 дней с момента его вступления в силу, должны будут носить с собой военный билет. Кроме того, закон разрешил лишать уклонистов права управлять автомобилем.
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украина, мобилизация, мобилизация на украине
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, мобилизация, мобилизация на Украине
СМИ узнали о нежелании украинцев возвращаться на родину
DT: украинцы не хотят возвращаться на родину и вступать в ВСУ
МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ.
Украинцы, живущие за границей, после принятия закона о мобилизации не желают возвращаться на родину и вступать в ВСУ, пишет The Daily Telegraph
.
"Этот несправедливый закон. И так думают все мои украинские друзья из Чехии, Луцка и Киева. Никто им не доволен. Подобными законами государство настраивает нас против себя. Мы получим гражданство в других странах", — заявил один из собеседников The Daily Telegraph.
Украинцы, опрошенные изданием, заявляют, что чем дольше продолжается конфликт, тем больше подобных законов будет приниматься.
"Почему я должен вернуться, чтобы воевать? Ради чего? Почему правительство не заботилось о таких трудовых мигрантах, как я, до войны?", — спросил другой собеседник.
Ранее 2 апреля 2024 года депутат Верховной рады Алексей Гончаренко рассказал, что Зеленский подписал законы о снижении возраста для мобилизации с 27 до 25 лет и ликвидации статуса "ограниченно годен" по отношению к воинской службе.
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11 апреля Верховная рада приняла скандальный закон о мобилизации. Согласно документу, военнообязанные должны будут обновить данные в военкоматах в течение 60 дней с момента его вступления в силу, должны будут носить с собой военный билет. Кроме того, закон разрешил лишать уклонистов права управлять автомобилем.