https://1prime.ru/20240428/ukraina-847796990.html

Украина анонсировала "самое сильное" соглашение по безопасности с США

Украина анонсировала "самое сильное" соглашение по безопасности с США - 28.04.2024, ПРАЙМ

Украина анонсировала "самое сильное" соглашение по безопасности с США

Украина и США готовят "самое сильное" двустороннее соглашение по безопасности, сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram-канале. | 28.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-28T22:19+0300

2024-04-28T22:19+0300

2024-04-28T22:19+0300

спецоперация на украине

украина

владимир зеленский

сша

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МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Украина и США готовят "самое сильное" двустороннее соглашение по безопасности, сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram-канале."Это и вооруженная поддержка, и финансовая, и политическая, и то, что касается совместного производства оружия", — пояснил он.Киев и Вашингтон обсуждают "основы безопасности и взаимодействия", переговоры идут об объемах поддержки Киева на 2024 год и следующие десять лет. В апреле глава офиса президента Украины Андрей Ермак обсудил подготовку соглашения по безопасности с помощником госсекретаря США Джеймсом О’Брайеном.Первой страной, которая подписала с Украиной двустороннее соглашение, была Великобритания. За ней последовали Германия, Франция, Дания, Канада, Италия, Нидерланды, Финляндия и Латвия. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль выразил надежду, что Киев подпишет соглашения о партнёрстве более чем с 30 государствами.

https://1prime.ru/20240428/peskov-847792454.html

украина

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украина, владимир зеленский, сша