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Украина анонсировала "самое сильное" соглашение по безопасности с США - 28.04.2024, ПРАЙМ
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Украина анонсировала "самое сильное" соглашение по безопасности с США
Украина анонсировала "самое сильное" соглашение по безопасности с США - 28.04.2024, ПРАЙМ
Украина анонсировала "самое сильное" соглашение по безопасности с США
Украина и США готовят "самое сильное" двустороннее соглашение по безопасности, сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram-канале. | 28.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-28T22:19+0300
2024-04-28T22:19+0300
спецоперация на украине
украина
владимир зеленский
сша
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МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Украина и США готовят "самое сильное" двустороннее соглашение по безопасности, сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram-канале."Это и вооруженная поддержка, и финансовая, и политическая, и то, что касается совместного производства оружия", — пояснил он.Киев и Вашингтон обсуждают "основы безопасности и взаимодействия", переговоры идут об объемах поддержки Киева на 2024 год и следующие десять лет. В апреле глава офиса президента Украины Андрей Ермак обсудил подготовку соглашения по безопасности с помощником госсекретаря США Джеймсом О’Брайеном.Первой страной, которая подписала с Украиной двустороннее соглашение, была Великобритания. За ней последовали Германия, Франция, Дания, Канада, Италия, Нидерланды, Финляндия и Латвия. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль выразил надежду, что Киев подпишет соглашения о партнёрстве более чем с 30 государствами.
https://1prime.ru/20240428/peskov-847792454.html
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украина, владимир зеленский, сша
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, Владимир Зеленский, США
22:19 28.04.2024
 
Украина анонсировала "самое сильное" соглашение по безопасности с США

Зеленский: Украина и США работают над соглашением по безопасности на 10 лет

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 28.04.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Украина и США готовят "самое сильное" двустороннее соглашение по безопасности, сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram-канале.
"Это и вооруженная поддержка, и финансовая, и политическая, и то, что касается совместного производства оружия", — пояснил он.
Киев и Вашингтон обсуждают "основы безопасности и взаимодействия", переговоры идут об объемах поддержки Киева на 2024 год и следующие десять лет.
В апреле глава офиса президента Украины Андрей Ермак обсудил подготовку соглашения по безопасности с помощником госсекретаря США Джеймсом О’Брайеном.
Первой страной, которая подписала с Украиной двустороннее соглашение, была Великобритания. За ней последовали Германия, Франция, Дания, Канада, Италия, Нидерланды, Финляндия и Латвия.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - ПРАЙМ, 1920, 28.04.2024
Песков назвал Зеленского специфическим президентом специфического режима
13:53
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль выразил надежду, что Киев подпишет соглашения о партнёрстве более чем с 30 государствами.
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАВладимир ЗеленскийСША
 
 
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