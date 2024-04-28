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Россия в 2023 году заняла треть мирового рынка урана

Россия в 2023 году заняла треть мирового рынка урана - 28.04.2024, ПРАЙМ

Россия в 2023 году заняла треть мирового рынка урана

Мировой экспорт обогащенного урана в прошлом году достиг 9,1 миллиарда долларов, из которых почти 30% пришлось на Россию, следует из расчетов РИА Новости по... | 28.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-28T08:08+0300

2024-04-28T08:08+0300

2024-04-28T08:08+0300

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МОСКВА, 28 апр – ПРАЙМ. Мировой экспорт обогащенного урана в прошлом году достиг 9,1 миллиарда долларов, из которых почти 30% пришлось на Россию, следует из расчетов РИА Новости по данным национальных статслужб и платформы ООН Comtrade. Страны в прошлом году поставили на мировые рынки обогащенного урана на 9,1 миллиарда долларов, что на 31% больше, чем годом ранее – тогда поставки составили лишь 6,9 миллиарда долларов. Крупнейшим экспортером оставалась Россия, нарастившая поставки в денежном выражении в соответствии с мировым трендом - на 31%, до как минимум 2,7 миллиарда долларов. При этом в абсолютном выражении объемы остались примерно теми же – 1,9 тысячи тонн. В результате в денежном выражении страна заняла около 29% мирового рынка, а в физическом – 32%. На втором месте Франция, нарастившая поставки на 49% - до 1,85 миллиарда долларов. Тройку лидеров замыкает Британия с экспортом как минимум на 1,6 миллиарда долларов против 1,2 миллиарда годом ранее. Нидерланды, которые по итогам 2022 года были вторым крупнейшим игроком на рынке, опустились на четвертое место - страна не смогла нарастить поставки по аналогии с другими государствами, они остались на уровне 2022 года в 1,2 миллиарда долларов. Германия стала пятой, увеличив экспорт на 25% - до 1,2 миллиарда долларов. Среди всех поставщиков обогащенного урана сильнее остальных нарастил поставки Китай – почти в семь раз, до 445 миллионов долларов. Это произошло благодаря началу китайских поставок в США - в прошлом году туда было продано 175 тонн обогащенного урана на 315 миллионов долларов, а также был увеличен экспорт в Казахстан – вдвое, до 193 тонн обогащенного урана на 130 миллионов долларов. Также о небольших объемах экспорта сообщили США (66 миллионов долларов), Казахстан (20 миллионов долларов) и Швеция (14 миллионов долларов).

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россия, мир, уран, урановый рынок