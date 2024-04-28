https://1prime.ru/20240428/vsu-847795134.html

СМИ узнали о критике ВСУ за искажение информации о ситуации на фронте

СМИ узнали о критике ВСУ за искажение информации о ситуации на фронте - 28.04.2024, ПРАЙМ

СМИ узнали о критике ВСУ за искажение информации о ситуации на фронте

Высшее военное руководство Украины все больше критикуют за предоставление недостоверной информации о ситуации на фронте, сообщает CNN. | 28.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-28T18:25+0300

2024-04-28T18:25+0300

2024-04-28T18:25+0300

спецоперация на украине

украина

военная помощь украине

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МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Высшее военное руководство Украины все больше критикуют за предоставление недостоверной информации о ситуации на фронте, сообщает CNN.Телеканал отмечает, ВС РФ добились значительных успехов как минимум на трех точках на востоке Украины, что отражает новый темп ведение боевых действий. Продвижение ВС РФ происходит ежедневно на небольшое расстояние — от сотен метров до километра — однако, это может происходить на нескольких участках одновременно.По мере увеличения потерянных Украиной территорий все громче звучит критика в адрес высшего военного руководства ВСУ, которых обвиняют в недостоверных данных об обстановке на восточном фронте."Можно хоть миллиард раз повторять, что две трети села находятся под контролем ВСУ, но реальная картина совершенно иная", — CNN цитирует сообщение одного из украинских Telegram-каналов.Ранее швейцарская газета Blick со ссылкой на украинских офицеров писала, что в ВСУ царят скептические или вовсе упаднические настроение в отношении возможности одержать победу над Россией.

https://1prime.ru/20240428/ukraina-847794964.html

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украина, военная помощь украине