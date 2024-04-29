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Америка хватается за доллар. Но уже поздно - 29.04.2024, ПРАЙМ
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Америка хватается за доллар. Но уже поздно
Америка хватается за доллар. Но уже поздно - 29.04.2024, ПРАЙМ
Америка хватается за доллар. Но уже поздно
По данным СМИ, советники экс-главы США Дональда Трампа ищут методы противодействия массовому отказу от использования доллара. Думается, если Трампу удастся... | 29.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-29T08:00+0300
2024-04-29T08:00+0300
курс доллара к рублю
мнения аналитиков
курсы валют
?1714366803
По данным СМИ, советники экс-главы США Дональда Трампа ищут методы противодействия массовому отказу от использования доллара. Думается, если Трампу удастся вернуться в Белый дом, он от этой идеи не отступится, напротив, начнет активно ее развивать.Мишенью могут стать как союзники, так и противники США, которые уже начинают активно вести двустороннюю торговлю в валютах, отличных от доллара. Особое внимание будет устремлено к странам БРИКС, которые обсуждали дедолларизацию и расширяют свой блок.В то же время, Россия и многие ее партнеры уже находятся под санкциями, поэтому возможности дополнительного давления на них ограничены. А вот страны, зависимые от США, более уязвимы для подобных мер.Сам Трамп публично жестко высказывается против отказа от доллара, но неясно, насколько решительно он будет действовать на практике. Конечно, в Белом доме рычагов влияния у него будет больше, если же возвращение не состоится, очевидно, он ограничится заявлениями.С другой стороны, массовый отказ от доллара – если он в перспективе произойдет– может взволновать не только действующего на тот момент президента, но и, что важнее, американскую элиту. Если доллар утратит позиции мировой резервной валюты, это, безусловно, ослабит положение США как мирового лидера. Однако процесс дедолларизации идет медленно, и никаких рывков на этом пути не ожидается.Для рубля вся эта ситуация неоднозначная. С одной стороны, давление на Россию и ограничение ее доступа к долларам может ослабить нашу нацвалюту. С другой - если мы и наши партнеры будем успешно продвигать свои альтернативы доллару, это укрепит рубль. В целом, угрозы Трампа отражают обеспокоенность США из-за попыток бросить вызов доминированию доллара. Но быстрого и радикального изменения ситуации ждать не стоит - скорее это будет постепенный процесс с элементами противостояния. Многое зависит от конкретных действий США и ответных шагов других стран.
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Ходжа Кава
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Ходжа Кава
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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мнения аналитиков, курсы валют
Курс доллара к рублю, Мнения аналитиков, Курсы валют
08:00 29.04.2024
 
Америка хватается за доллар. Но уже поздно

Экономист Ходжа Кава: у США припасены меры по удержанию влияния доллара

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Старший преподаватель кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова. Ходжа Кава
Ходжа Кава
Старший преподаватель кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова
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По данным СМИ, советники экс-главы США Дональда Трампа ищут методы противодействия массовому отказу от использования доллара. Думается, если Трампу удастся вернуться в Белый дом, он от этой идеи не отступится, напротив, начнет активно ее развивать.
Мишенью могут стать как союзники, так и противники США, которые уже начинают активно вести двустороннюю торговлю в валютах, отличных от доллара. Особое внимание будет устремлено к странам БРИКС, которые обсуждали дедолларизацию и расширяют свой блок.
В то же время, Россия и многие ее партнеры уже находятся под санкциями, поэтому возможности дополнительного давления на них ограничены. А вот страны, зависимые от США, более уязвимы для подобных мер.
Сам Трамп публично жестко высказывается против отказа от доллара, но неясно, насколько решительно он будет действовать на практике. Конечно, в Белом доме рычагов влияния у него будет больше, если же возвращение не состоится, очевидно, он ограничится заявлениями.
С другой стороны, массовый отказ от доллара – если он в перспективе произойдет– может взволновать не только действующего на тот момент президента, но и, что важнее, американскую элиту. Если доллар утратит позиции мировой резервной валюты, это, безусловно, ослабит положение США как мирового лидера. Однако процесс дедолларизации идет медленно, и никаких рывков на этом пути не ожидается.
Для рубля вся эта ситуация неоднозначная. С одной стороны, давление на Россию и ограничение ее доступа к долларам может ослабить нашу нацвалюту. С другой - если мы и наши партнеры будем успешно продвигать свои альтернативы доллару, это укрепит рубль.
В целом, угрозы Трампа отражают обеспокоенность США из-за попыток бросить вызов доминированию доллара. Но быстрого и радикального изменения ситуации ждать не стоит - скорее это будет постепенный процесс с элементами противостояния. Многое зависит от конкретных действий США и ответных шагов других стран.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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