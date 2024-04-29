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Глава МВФ заявила о главной уязвимости Европы

Глава МВФ заявила о главной уязвимости Европы - 29.04.2024, ПРАЙМ

Глава МВФ заявила о главной уязвимости Европы

Европа останется уязвима, пока зависит от импорта энергоносителей, заявила в понедельник директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина... | 29.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-29T16:55+0300

2024-04-29T16:55+0300

2024-04-29T16:55+0300

энергетика

европа

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ВАШИНГТОН, 29 апр — ПРАЙМ. Европа останется уязвима, пока зависит от импорта энергоносителей, заявила в понедельник директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева. Георгиева отметила, что уязвимость Европы сохранится до тех пор, пока та зависима от поставок энергетических ресурсов.Она указала, что за 2022 год расходы ЕС на ввоз топлива выросли вдвое, превысив 5% ВВП. Она подчеркнула, что лучшим решением вопроса энергетической безопасности для Европы является развитие возобновляемых источников. "Однако мы знаем, что объем дополнительных инвестиций, необходимых для достижения нулевых выбросов к 2050 году и энергетически безопасной Европы, будет огромным", — добавила глава МВФ, отметив важность разумно подходить к достижению указанных целей.Ранее Financial Times писала, что Евросоюз на 90% зависит от импорта газа, включая СПГ.

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европа, мировая энергетика, зеленая энергетика, спг, импорт спг, поставки спг, мвф