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Глава МВФ заявила о главной уязвимости Европы - 29.04.2024, ПРАЙМ
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Глава МВФ заявила о главной уязвимости Европы
Глава МВФ заявила о главной уязвимости Европы - 29.04.2024, ПРАЙМ
Глава МВФ заявила о главной уязвимости Европы
Европа останется уязвима, пока зависит от импорта энергоносителей, заявила в понедельник директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина... | 29.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-29T16:55+0300
2024-04-29T16:55+0300
энергетика
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мировая энергетика
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ВАШИНГТОН, 29 апр — ПРАЙМ. Европа останется уязвима, пока зависит от импорта энергоносителей, заявила в понедельник директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева. Георгиева отметила, что уязвимость Европы сохранится до тех пор, пока та зависима от поставок энергетических ресурсов.Она указала, что за 2022 год расходы ЕС на ввоз топлива выросли вдвое, превысив 5% ВВП. Она подчеркнула, что лучшим решением вопроса энергетической безопасности для Европы является развитие возобновляемых источников. "Однако мы знаем, что объем дополнительных инвестиций, необходимых для достижения нулевых выбросов к 2050 году и энергетически безопасной Европы, будет огромным", — добавила глава МВФ, отметив важность разумно подходить к достижению указанных целей.Ранее Financial Times писала, что Евросоюз на 90% зависит от импорта газа, включая СПГ.
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европа, мировая энергетика, зеленая энергетика, спг, импорт спг, поставки спг, мвф
Энергетика, ЕВРОПА, мировая энергетика, зеленая энергетика, СПГ, импорт СПГ, поставки СПГ, МВФ
16:55 29.04.2024
 
Глава МВФ заявила о главной уязвимости Европы

Глава МВФ: Европа останется уязвимой, пока зависит от поставок энергоносителей

© РИА Новости . Алексей Агарышев | Перейти в медиабанк Глава МВФ Кристалина Георгиева
 Глава МВФ Кристалина Георгиева - ПРАЙМ, 1920, 29.04.2024
© РИА Новости . Алексей Агарышев
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ВАШИНГТОН, 29 апр — ПРАЙМ. Европа останется уязвима, пока зависит от импорта энергоносителей, заявила в понедельник директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.
Георгиева отметила, что уязвимость Европы сохранится до тех пор, пока та зависима от поставок энергетических ресурсов.
Она указала, что за 2022 год расходы ЕС на ввоз топлива выросли вдвое, превысив 5% ВВП.
Она подчеркнула, что лучшим решением вопроса энергетической безопасности для Европы является развитие возобновляемых источников.
"Однако мы знаем, что объем дополнительных инвестиций, необходимых для достижения нулевых выбросов к 2050 году и энергетически безопасной Европы, будет огромным", — добавила глава МВФ, отметив важность разумно подходить к достижению указанных целей.
Ранее Financial Times писала, что Евросоюз на 90% зависит от импорта газа, включая СПГ.
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ЭнергетикаЕВРОПАмировая энергетиказеленая энергетикаСПГимпорт СПГпоставки СПГМВФ
 
 
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