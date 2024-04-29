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Германия передала очередной пакет военной помощи Украине - 29.04.2024, ПРАЙМ
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Германия передала очередной пакет военной помощи Украине
Германия передала очередной пакет военной помощи Украине - 29.04.2024, ПРАЙМ
Германия передала очередной пакет военной помощи Украине
Германия передала очередной пакет военной помощи Украине, следует из обновленного списка переданных Украине вооружений на сайте правительства ФРГ. | 29.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-29T21:36+0300
2024-04-29T21:36+0300
спецоперация на украине
германия
украина
поставки вооружений
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МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Германия передала очередной пакет военной помощи Украине, следует из обновленного списка переданных Украине вооружений на сайте правительства ФРГ. Новый пакет помощи включает в себя 10 БМП Marder с боеприпасами к ним, а также снаряды для танков Leopard 2, систему ПВО Skynex, ракеты для уже переданных систем ПВО IRIS-T SLM, а также около 30 тысяч боеприпасов для зенитных самоходных установок (ЗСУ) Gepard. Украина также получила 7,5 тысячи артиллерийских боеприпасов калибра 155 миллиметров. Ранее стало известно, что США готовят очередной пакет военной помощи Украине на сумму 1 миллиард долларов, который будет включать транспортные средства, боеприпасы для противовоздушной обороны Stinger, дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем, 155-миллиметровые артиллерийские боеприпасы, противотанковые боеприпасы TOW и Javelin и другое оружие, которое может быть немедленно применено на поле боя.
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германия, украина, поставки вооружений
Спецоперация на Украине, ГЕРМАНИЯ, УКРАИНА, поставки вооружений
21:36 29.04.2024
 
Германия передала очередной пакет военной помощи Украине

Германия передала Украине 10 БМП Marder и снаряды для танков Leopard 2

© РИА Новости . Николай Филяков | Перейти в медиабанкБерлин, Германия
Берлин, Германия - ПРАЙМ, 1920, 29.04.2024
© РИА Новости . Николай Филяков
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МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Германия передала очередной пакет военной помощи Украине, следует из обновленного списка переданных Украине вооружений на сайте правительства ФРГ.
Новый пакет помощи включает в себя 10 БМП Marder с боеприпасами к ним, а также снаряды для танков Leopard 2, систему ПВО Skynex, ракеты для уже переданных систем ПВО IRIS-T SLM, а также около 30 тысяч боеприпасов для зенитных самоходных установок (ЗСУ) Gepard.
Украина также получила 7,5 тысячи артиллерийских боеприпасов калибра 155 миллиметров.
Ранее стало известно, что США готовят очередной пакет военной помощи Украине на сумму 1 миллиард долларов, который будет включать транспортные средства, боеприпасы для противовоздушной обороны Stinger, дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем, 155-миллиметровые артиллерийские боеприпасы, противотанковые боеприпасы TOW и Javelin и другое оружие, которое может быть немедленно применено на поле боя.
 
Спецоперация на УкраинеГЕРМАНИЯУКРАИНАпоставки вооружений
 
 
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