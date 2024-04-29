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Германия передала очередной пакет военной помощи Украине

Германия передала очередной пакет военной помощи Украине - 29.04.2024, ПРАЙМ

Германия передала очередной пакет военной помощи Украине

Германия передала очередной пакет военной помощи Украине, следует из обновленного списка переданных Украине вооружений на сайте правительства ФРГ. | 29.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-29T21:36+0300

2024-04-29T21:36+0300

2024-04-29T21:36+0300

спецоперация на украине

германия

украина

поставки вооружений

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МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Германия передала очередной пакет военной помощи Украине, следует из обновленного списка переданных Украине вооружений на сайте правительства ФРГ. Новый пакет помощи включает в себя 10 БМП Marder с боеприпасами к ним, а также снаряды для танков Leopard 2, систему ПВО Skynex, ракеты для уже переданных систем ПВО IRIS-T SLM, а также около 30 тысяч боеприпасов для зенитных самоходных установок (ЗСУ) Gepard. Украина также получила 7,5 тысячи артиллерийских боеприпасов калибра 155 миллиметров. Ранее стало известно, что США готовят очередной пакет военной помощи Украине на сумму 1 миллиард долларов, который будет включать транспортные средства, боеприпасы для противовоздушной обороны Stinger, дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем, 155-миллиметровые артиллерийские боеприпасы, противотанковые боеприпасы TOW и Javelin и другое оружие, которое может быть немедленно применено на поле боя.

германия

украина

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

германия, украина, поставки вооружений