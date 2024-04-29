https://1prime.ru/20240429/germaniya-847809682.html
Германия передала очередной пакет военной помощи Украине
Германия передала очередной пакет военной помощи Украине - 29.04.2024, ПРАЙМ
Германия передала очередной пакет военной помощи Украине
Германия передала очередной пакет военной помощи Украине, следует из обновленного списка переданных Украине вооружений на сайте правительства ФРГ. | 29.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-29T21:36+0300
2024-04-29T21:36+0300
2024-04-29T21:36+0300
спецоперация на украине
германия
украина
поставки вооружений
https://cdnn.1prime.ru/img/84202/51/842025116_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_1b593b891d7b7e7b4158046878469519.jpg
МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Германия передала очередной пакет военной помощи Украине, следует из обновленного списка переданных Украине вооружений на сайте правительства ФРГ. Новый пакет помощи включает в себя 10 БМП Marder с боеприпасами к ним, а также снаряды для танков Leopard 2, систему ПВО Skynex, ракеты для уже переданных систем ПВО IRIS-T SLM, а также около 30 тысяч боеприпасов для зенитных самоходных установок (ЗСУ) Gepard. Украина также получила 7,5 тысячи артиллерийских боеприпасов калибра 155 миллиметров. Ранее стало известно, что США готовят очередной пакет военной помощи Украине на сумму 1 миллиард долларов, который будет включать транспортные средства, боеприпасы для противовоздушной обороны Stinger, дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем, 155-миллиметровые артиллерийские боеприпасы, противотанковые боеприпасы TOW и Javelin и другое оружие, которое может быть немедленно применено на поле боя.
германия
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84202/51/842025116_272:0:3003:2048_1920x0_80_0_0_3d7322d3d2976d3dba8294456db479cc.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
германия, украина, поставки вооружений
Спецоперация на Украине, ГЕРМАНИЯ, УКРАИНА, поставки вооружений
Германия передала очередной пакет военной помощи Украине
Германия передала Украине 10 БМП Marder и снаряды для танков Leopard 2
МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Германия передала очередной пакет военной помощи Украине, следует из обновленного списка переданных Украине вооружений на сайте правительства ФРГ.
Новый пакет помощи включает в себя 10 БМП Marder с боеприпасами к ним, а также снаряды для танков Leopard 2, систему ПВО Skynex, ракеты для уже переданных систем ПВО IRIS-T SLM, а также около 30 тысяч боеприпасов для зенитных самоходных установок (ЗСУ) Gepard.
Украина также получила 7,5 тысячи артиллерийских боеприпасов калибра 155 миллиметров.
Ранее стало известно, что США готовят очередной пакет военной помощи Украине на сумму 1 миллиард долларов, который будет включать транспортные средства, боеприпасы для противовоздушной обороны Stinger, дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем, 155-миллиметровые артиллерийские боеприпасы, противотанковые боеприпасы TOW и Javelin и другое оружие, которое может быть немедленно применено на поле боя.