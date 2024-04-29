https://1prime.ru/20240429/moshenniki-847799397.html

Россиянам рассказали, как избежать мошенников при покупке "горящих туров"

Россиянам рассказали, как избежать мошенников при покупке "горящих туров" - 29.04.2024, ПРАЙМ

Россиянам рассказали, как избежать мошенников при покупке "горящих туров"

Мошенники совершенствуют свои навыки, поэтому при покупке "горящего тура" на майские следует быть внимательнее - проверять, включен ли туроператор в единый... | 29.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-29T09:05+0300

2024-04-29T09:05+0300

2024-04-29T09:05+0300

мошенничество

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туризм

мошенничество

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МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Мошенники совершенствуют свои навыки, поэтому при покупке "горящего тура" на майские следует быть внимательнее - проверять, включен ли туроператор в единый реестр, а также не доверять слишком низким ценам и большому количеству положительных отзывов, рассказали РИА Новости в Роскачестве. Эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества фиксируют всплеск фишинговых сайтов, мимикрирующих под страницы реальных туристических агентств и сайтов по продаже ж/д и авиабилетов. Так, в письмах для потенциальных жертв обычно содержится ссылка на веб-сайт фиктивного турагентства, и мошенники используют дизайн и названия, похожие на реальные, а реквизиты либо выдуманы, либо же заимствованы у настоящих туристических компаний, прекративших свою деятельность. После этого фальшивые менеджеры, оперируя под видом представителей агентства, активно взаимодействуют с потенциальными клиентами. Они отвечают на звонки, уточняют детали поездки, переписываются через формы обратной связи на сайте или даже в социальных сетях, используя фейковые аккаунты существующих турагентств. После того, как жертва оплачивает тур, мошенники высылают фальшивые документы: на электронную почту приходит ваучер, подтверждающий оплату проживания, и "договор" с печатью и подписью. В некоторых случаях мошенники исчезают сразу после получения оплаты, не предоставляя никаких документов или контактов для последующей связи. Для того, чтобы не попасть на уловки мошенников в Роскачестве советуют покупать билеты только на официальных сайтах турагентств, внимательно проверять доменное имя ресурса и дату его создания. Перед бронированием тура необходимо убедиться, что туристическая компания имеет хорошую репутацию, однако большое количество положительных отзывов - не гарантия надежности. "Уточните актуальную информацию о турфирме и отеле, где планируете отдых. Проверьте, включен ли туроператор в Единый Федеральный реестр туроператоров, есть ли у него финансовые гарантии и рассчитан ли срок их действия до окончания вашей поездки... Не верьте в горящие туры по экстремально низким ценам, если дата вылета не в ближайшие дни, а через несколько месяцев", - добавили в Роскачестве. Кроме того, эксперты напомнили о необходимости быть особенно внимательными в том случае, если за тур просят внести сразу полную стоимость (например, обещая в этом случае сделать большую скидку). Также, по их словам, не стоит приобретать билеты на сайтах, которые предлагают совершить перевод на карту частному лицу - перед оплатой брони необходимо узнать все детали путешествия и получить подтверждающие документы. "Во избежание неожиданных сюрпризов и последующих разочарований следует проявлять бдительность при выборе туристических услуг. За маской выгодного предложения могут скрываться разнообразные мошеннические схемы. Злоумышленники постоянно совершенствуют свои методы, создавая фишинговые ресурсы и используя приемы социальной инженерии для манипулирования потенциальными жертвами. При выборе тура следует тщательно проверять репутацию туроператора, наличие необходимых лицензий и разрешений, отдавать предпочтение следует только официальным и проверенным источникам бронирования. Помните, что только тщательное изучение всех деталей путешествия и соблюдение мер предосторожности помогут избежать мошенничества и получить удовольствие от поездки", - резюмировал руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко.

https://1prime.ru/20240424/obman-847663834.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, роскачество, туризм, мошенничество