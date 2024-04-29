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Еще два пункта. Зеленский выступил с обвинением в адрес НАТО
Еще два пункта. Зеленский выступил с обвинением в адрес НАТО - 29.04.2024, ПРАЙМ
Еще два пункта. Зеленский выступил с обвинением в адрес НАТО
НАТО не выполнила в отношении Украины два пункта соглашений, заявил президент Украины Владимир Зеленский на совместной конференции с генеральным секретарем... | 29.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-29T21:00+0300
2024-04-29T21:00+0300
2024-04-29T21:00+0300
спецоперация на украине
нато
йенс столтенберг
владимир зеленский
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МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. НАТО не выполнила в отношении Украины два пункта соглашений, заявил президент Украины Владимир Зеленский на совместной конференции с генеральным секретарем альянса Йенсом Столтенбергом."Стабилизация на фронте, мощь нашей армии, перехват инициативы, развертывание контрнаступательных действий — все это зависит от трех главных пунктов", — сказал он.Зеленский пояснил, что первый пункт соглашения заключается в финансовой помощи со стороны западных партнеров, второй — своевременные поставки вооружения, и третий — что в итоге получит Украина.По его словам, НАТО выполнил только первый пункт соглашения, проголосовав за выделение средств для Украины, однако по двум другим условиям пока прогресса нет.В понедельник днем стало известно, что генсек НАТО Йенс Столтенберг прибыл в Киев с необъявленным визитом. Он заявил, что не ожидает достижения договоренности о вступлении страны в альянс на саммите в Вашингтоне в июле, отметив в то же время, что страны блока должны выделять вооружение Украине в приоритетном порядке.
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нато, йенс столтенберг, владимир зеленский, украина
Спецоперация на Украине, НАТО, Йенс Столтенберг, Владимир Зеленский, УКРАИНА
Еще два пункта. Зеленский выступил с обвинением в адрес НАТО
Зеленский на встрече со Столтенбергом обвинил НАТО в невыполнении соглашений
МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. НАТО не выполнила в отношении Украины два пункта соглашений, заявил президент Украины Владимир Зеленский на совместной конференции с генеральным секретарем альянса Йенсом Столтенбергом.
"Стабилизация на фронте, мощь нашей армии, перехват инициативы, развертывание контрнаступательных действий — все это зависит от трех главных пунктов", — сказал он.
Зеленский пояснил, что первый пункт соглашения заключается в финансовой помощи со стороны западных партнеров, второй — своевременные поставки вооружения, и третий — что в итоге получит Украина.
По его словам, НАТО выполнил только первый пункт соглашения, проголосовав за выделение средств для Украины, однако по двум другим условиям пока прогресса нет.
В понедельник днем стало известно, что генсек НАТО Йенс Столтенберг прибыл в Киев с необъявленным визитом. Он заявил, что не ожидает достижения договоренности о вступлении страны в альянс на саммите в Вашингтоне в июле, отметив в то же время, что страны блока должны выделять вооружение Украине в приоритетном порядке.
Генсек НАТО заявил, что обещанных Киеву ПВО и снарядов недостаточно