Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Еще два пункта. Зеленский выступил с обвинением в адрес НАТО - 29.04.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240429/nato-847809282.html
Еще два пункта. Зеленский выступил с обвинением в адрес НАТО
Еще два пункта. Зеленский выступил с обвинением в адрес НАТО - 29.04.2024, ПРАЙМ
Еще два пункта. Зеленский выступил с обвинением в адрес НАТО
НАТО не выполнила в отношении Украины два пункта соглашений, заявил президент Украины Владимир Зеленский на совместной конференции с генеральным секретарем... | 29.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-29T21:00+0300
2024-04-29T21:00+0300
спецоперация на украине
нато
йенс столтенберг
владимир зеленский
украина
https://cdnn.1prime.ru/img/84195/29/841952959_0:115:2199:1352_1920x0_80_0_0_4d792db66af602f26788760022ab18d8.jpg
МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. НАТО не выполнила в отношении Украины два пункта соглашений, заявил президент Украины Владимир Зеленский на совместной конференции с генеральным секретарем альянса Йенсом Столтенбергом."Стабилизация на фронте, мощь нашей армии, перехват инициативы, развертывание контрнаступательных действий — все это зависит от трех главных пунктов", — сказал он.Зеленский пояснил, что первый пункт соглашения заключается в финансовой помощи со стороны западных партнеров, второй — своевременные поставки вооружения, и третий — что в итоге получит Украина.По его словам, НАТО выполнил только первый пункт соглашения, проголосовав за выделение средств для Украины, однако по двум другим условиям пока прогресса нет.В понедельник днем стало известно, что генсек НАТО Йенс Столтенберг прибыл в Киев с необъявленным визитом. Он заявил, что не ожидает достижения договоренности о вступлении страны в альянс на саммите в Вашингтоне в июле, отметив в то же время, что страны блока должны выделять вооружение Украине в приоритетном порядке.
https://1prime.ru/20240429/nato-847803497.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84195/29/841952959_122:0:2078:1467_1920x0_80_0_0_5a8605d9404fd57fa8d2bc2c73fb48c9.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нато, йенс столтенберг, владимир зеленский, украина
Спецоперация на Украине, НАТО, Йенс Столтенберг, Владимир Зеленский, УКРАИНА
21:00 29.04.2024
 
Еще два пункта. Зеленский выступил с обвинением в адрес НАТО

Зеленский на встрече со Столтенбергом обвинил НАТО в невыполнении соглашений

© Фото : NATOВладимир Зеленский в штаб-квартире НАТО
Владимир Зеленский в штаб-квартире НАТО - ПРАЙМ, 1920, 29.04.2024
© Фото : NATO
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. НАТО не выполнила в отношении Украины два пункта соглашений, заявил президент Украины Владимир Зеленский на совместной конференции с генеральным секретарем альянса Йенсом Столтенбергом.
"Стабилизация на фронте, мощь нашей армии, перехват инициативы, развертывание контрнаступательных действий — все это зависит от трех главных пунктов", — сказал он.
Зеленский пояснил, что первый пункт соглашения заключается в финансовой помощи со стороны западных партнеров, второй — своевременные поставки вооружения, и третий — что в итоге получит Украина.
По его словам, НАТО выполнил только первый пункт соглашения, проголосовав за выделение средств для Украины, однако по двум другим условиям пока прогресса нет.
В понедельник днем стало известно, что генсек НАТО Йенс Столтенберг прибыл в Киев с необъявленным визитом. Он заявил, что не ожидает достижения договоренности о вступлении страны в альянс на саммите в Вашингтоне в июле, отметив в то же время, что страны блока должны выделять вооружение Украине в приоритетном порядке.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - ПРАЙМ, 1920, 29.04.2024
Генсек НАТО заявил, что обещанных Киеву ПВО и снарядов недостаточно
16:10
 
Спецоперация на УкраинеНАТОЙенс СтолтенбергВладимир ЗеленскийУКРАИНА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала