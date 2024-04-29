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Еще два пункта. Зеленский выступил с обвинением в адрес НАТО

Еще два пункта. Зеленский выступил с обвинением в адрес НАТО - 29.04.2024, ПРАЙМ

Еще два пункта. Зеленский выступил с обвинением в адрес НАТО

НАТО не выполнила в отношении Украины два пункта соглашений, заявил президент Украины Владимир Зеленский на совместной конференции с генеральным секретарем... | 29.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-29T21:00+0300

2024-04-29T21:00+0300

2024-04-29T21:00+0300

спецоперация на украине

нато

йенс столтенберг

владимир зеленский

украина

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МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. НАТО не выполнила в отношении Украины два пункта соглашений, заявил президент Украины Владимир Зеленский на совместной конференции с генеральным секретарем альянса Йенсом Столтенбергом."Стабилизация на фронте, мощь нашей армии, перехват инициативы, развертывание контрнаступательных действий — все это зависит от трех главных пунктов", — сказал он.Зеленский пояснил, что первый пункт соглашения заключается в финансовой помощи со стороны западных партнеров, второй — своевременные поставки вооружения, и третий — что в итоге получит Украина.По его словам, НАТО выполнил только первый пункт соглашения, проголосовав за выделение средств для Украины, однако по двум другим условиям пока прогресса нет.В понедельник днем стало известно, что генсек НАТО Йенс Столтенберг прибыл в Киев с необъявленным визитом. Он заявил, что не ожидает достижения договоренности о вступлении страны в альянс на саммите в Вашингтоне в июле, отметив в то же время, что страны блока должны выделять вооружение Украине в приоритетном порядке.

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нато, йенс столтенберг, владимир зеленский, украина