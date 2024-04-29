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Times раскрыли, как Россия демонстрирует уверенность в победе
Times раскрыли, как Россия демонстрирует уверенность в победе - 29.04.2024, ПРАЙМ
Times раскрыли, как Россия демонстрирует уверенность в победе
Россия нашла способ продемонстрировать уверенность в своей победе в ходе украинского конфликта, пишет The Times. | 29.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-29T18:50+0300
2024-04-29T18:50+0300
2024-04-29T18:50+0300
спецоперация на украине
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МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Россия нашла способ продемонстрировать уверенность в своей победе в ходе украинского конфликта, пишет The Times.Россия выставила трофейную технику, захваченную на территории Украины в ходе специальной военной операции, на Поклонной горе в Москве. С 1 мая россияне и туристы смогут увидеть в том числе британский БТР Saxon, американский БМП Bradley, а также немецкий танк Leopard.Газета со ссылкой на российских чиновников отмечает, что выставка будет расширяться. Вскоре она пополнится американским танком Abrams. Ранее в ВСУ заявили, что эти танки будут выведены из зоны боевых действий, так как их использование стало невозможным из-за участившихся атак БПЛА."Выставка отражает растущий в России оптимизм по поводу того, что война решительно поворачивается в ее пользу", — пишет Times.Выставка трофейного вооружения пройдет в Москве на Поклонной горе с 1 мая по 1 июня 2024 года, посетители увидят 30 образцов техники из 12 стран, включая США, ФРГ, Францию, Турцию, Чехию, Финляндию и Украину.
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россия, выставка, вооружение, сво
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, выставка, вооружение, СВО
Times раскрыли, как Россия демонстрирует уверенность в победе
Times: Выставка трофейного оружия отражает уверенность Москвы в победе
МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ.
Россия нашла способ продемонстрировать уверенность в своей победе в ходе украинского конфликта, пишет The Times
.
Россия выставила трофейную технику, захваченную на территории Украины в ходе специальной военной операции, на Поклонной горе в Москве. С 1 мая россияне и туристы смогут увидеть в том числе британский БТР Saxon, американский БМП Bradley, а также немецкий танк Leopard.
Газета со ссылкой на российских чиновников отмечает, что выставка будет расширяться. Вскоре она пополнится американским танком Abrams. Ранее в ВСУ заявили, что эти танки будут выведены из зоны боевых действий, так как их использование стало невозможным из-за участившихся атак БПЛА.
"Выставка отражает растущий в России оптимизм по поводу того, что война решительно поворачивается в ее пользу", — пишет Times.
Выставка трофейного вооружения пройдет в Москве на Поклонной горе с 1 мая по 1 июня 2024 года, посетители увидят 30 образцов техники из 12 стран, включая США, ФРГ, Францию, Турцию, Чехию, Финляндию и Украину.
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