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Построить и не разориться: во сколько теперь обойдется россиянину дом мечты

Построить и не разориться: во сколько теперь обойдется россиянину дом мечты - 29.04.2024, ПРАЙМ

Построить и не разориться: во сколько теперь обойдется россиянину дом мечты

Разговоры о том, что частное жилищное строительство стало недоступно простому россиянину – явное преувеличение. Цены растут, но все равно квадратный метр в... | 29.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-29T04:00+0300

2024-04-29T04:00+0300

2024-04-29T04:00+0300

статья

строительство

жилищное строительство

строительство жилья

частные дома

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МОСКВА, 29 апр – ПРАЙМ, Ульяна Крайняя. Разговоры о том, что частное жилищное строительство стало недоступно простому россиянину – явное преувеличение. Цены растут, но все равно квадратный метр в своем доме обходится дешевле, чем в квартире. На что обратить внимание, чтобы не разориться и получить объект мечты, читайте в материале "Прайма".Дома-гиганты уходят в прошлоеНесмотря на сложную экономическую ситуацию, россияне все активнее интересуются загородной недвижимостью. Только за прошлый год на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) пришлось 59 миллионов квадратных метров, а всего в стране было построено около 110 миллионов квадратных метров жилья. То есть, половина всей стройки – частные дома. “Без преувеличения, это рекорд!”, - уверен Валерий Тумин, директор рынков России и СНГ fam Properties.Это неудивительно, ведь средняя стоимость дома площадью 80–100 "квадратов" начинается от 1 миллиона рублей. За те же деньги можно купить лишь крошечную “убитую” квартиру в неблагополучном районе. Да и то не в каждом регионе. Конечно, к дому полагается еще и участок. При средней стоимости сотки в Подмосковье в 340 тысяч рублей можно позволить себе приличный участок за 3,5 миллиона рублей. А в соседних регионах получается еще выгоднее.Но тут подстерегают новые расходы. Как правило, такие участки не оборудованы коммуникациями. Придется обустраивать септик, тянуть электричество и газ (если он есть в выбранном поселке). Однако в перспективе эти затраты окупятся с лихвой, считает Тумин.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеТенденция сегодняшнего рынка - отказ от гигантомании - трёхэтажного домостроения с огромными подвалами и подземными стоянками для авто. На первое место, по словам руководителя направления "Сопровождение" ГК CMS’ Николая Переславского, выходит простота - одноэтажные дома с панорамными окнами в пол. Средняя площадь строящихся домов – 150-200 квадратных метров. По банальным причинам – стройка в наши дни дело совсем не бюджетное.Дорого и еще дорожеЭксперт рынка недвижимости, автор Telegram-канала "Экономизм" Алексей Кричевский, сравнивая текущий момент и цены года два назад, делает вывод: стоимость строительства загородного дома с нуля независимо от материалов (CLT, брус, кирпич, газобетон) выросла как минимум на 30-35 процентов. “Так что, вопрос выбора материала - это уже дело вкуса и бюджета - деревянные дома всегда будут стоить дешевле монолита”, - считает он.Причины подорожания известны: рост цен на стройматериалы, дефицит рабочей силы и, как следствие, повышение зарплат. Как отмечает эксперт, сейчас очень ценятся профильные специалисты - от сантехников до плиточников.Серьезное влияние оказали ипотечные программы - они спровоцировали рост спроса, который не мог не отразиться на количестве заказов и аппетитах строительных компаний. Повышенный спрос подстегнул топовых федеральных застройщиков выйти на этот рынок - уже в стадии возведения несколько коттеджных поселков от лидеров рынка.Профессор кафедры рекламы и визуальных коммуникаций факультета дизайна и рекламы Университета "Синергия" Сергей Зайнуллин объясняет подорожание внутренними и внешними факторами. К первым относится повышение стоимости кредитования, которое разгоняет инфляцию. “Повышенные проценты по кредитам производители и поставщики стройматериалов с лагом в несколько месяцев перекладывают на конечных потребителей”, - поясняет он.Внешние причины - колебания курса доллара с последующим повышением затрат на логистику. Только за год резко подорожали импортные отделочные материалы – лаки и краски (от 40 до 60 процентов). По тем же причинам на 10-20 процентов взлетела стоимость импортных комплектующих: сантехники, электротехнического, вентиляционного, инженерного оборудования. Некоторые материалы летом прошлого года, когда доллар скакнул вверх, сразу взлетели на 50-100 процентов.И это не предел. Инженерия и комплектующие подорожали за год минимум в два, а то и в 2,5 раза, серьезно выросли в цене инструменты для производства строительных и отделочных работ, перечислила преподаватель кафедры дизайна и архитектуры факультета дизайна и рекламы Университета "Синергия" Ксения Наумова.В выигрыше, как ни странно, дома люксового ценового сегмента. Они сами по себе существенно дороже массовой застройки, но мало подвержены изменению цен. Удорожание отделочных материалов крайне мало отражается на спросе, важнее другие составляющие - мода, престиж, актуальные тренды.Но стоимость строительства и отделки высока даже для люкса, замечает Наумова. Там пытаются сэкономить, находя надежные и недорогие варианты в материалах для черновой отделки и внутренних комплектующих, инженерии, но сохраняют сложные и дорогие финишные решения.Не откладывая в долгий ящикСтроительные материалы, как и недвижимость, выгодно покупать, когда в этом есть потребность и необходимость. Четкой сезонности здесь не существует. “Строительные и ремонтные работы сейчас ведутся круглогодично, а это значит, что позже всегда будет дороже”, - констатирует Наумова.Самыми дешевыми материалами для каркасного строительства традиционно остаются клееный брус и PIR сэндвич-панели. Дороже строительство из газобетонных блоков и кирпича. Сравнительно новый материал – керамические блоки. А вот дома из дерева постепенно утрачивают популярность – это сравнительно дорогой материал, требующий особого ухода, к тому же пожароопасный.Радует то, что дефицита на рынке стройматериалов нет ни в одной категории, в отличие от прошлого года. В этой индустрии достаточно брендов и аналогов, так что решения можно найти на любой вкус и кошелек, заверяют эксперты.Снижения цен эксперты не ожидают. Оно возможно в отдельных группах материалов, например, обоев, но не из-за уменьшения себестоимости, а из-за отката после двукратного подорожания в 2023 году. "Тогда скакнули валютные курсы, а большая часть обоев на рынке импортные”, - объясняет Зайнуллин.А вот дальнейшее подорожание весьма вероятно. Эксперты оценивают его в полтора-два уровня официальной инфляции, и это соотношение продлится как минимум несколько лет. Причина – сохраняющийся спрос на льготную ипотеку. По мнению Переславского, уже во втором квартале в связи с ростом цен на строительные и отделочные материалы готовые постройки подорожают на 10-15 процентов.Не обойдется и без сезонного фактора: лето всегда подстегивает спрос на загородную недвижимость. В целом рынок частного строительства урегулировал основные проблемы и предлагает интересные как для клиентов, так и для застройщиков продукты. Цены на стройматериалы не обещают резких скачков, работает параллельный импорт, а ряд позиций удалось локализовать.Единственная возможная сложность – нехватка строительной техники и дефицит квалифицированной рабочей силы. С первой сохраняются проблемы по импорту, а нехватка рабочих рук сейчас общая беда экономики.Строй, инвестируй, платиКак быть покупателю - строить самому или покупать готовое? И есть ли смысл строить дома под продажу? Чтобы разобраться в этом, Кричевский рекомендует посетить несколько строительных компаний и коттеджных поселков - сравнить цены как на дома по готовым проектам, так и на собственное решение, если оно есть.“В принципе, здесь возникнут те же вопросы, что и в квартирах, если вынести за скобки качество строительства самого дома - планировка комнат, мокрые точки, розетки, точки освещения”, - отмечает эксперт. К ним добавится бойлерная и подключение к сетям и канализации, но это те моменты, которые нужно проговаривать еще при покупке участка.Если же речь идет об инвестициях в строительство, то потребуется стандартный анализ - транспортная доступность, инфраструктура, зоны отдыха. При правильных вводных, хорошем качестве строительства и правильном выборе локации дом может приносить очень приличный доход - вплоть до 20 процентов годовых.При этом опытный инвестор или строитель понимает, где можно чуть сэкономить, а где этого делать категорически нельзя. Для тех, кто хочет строиться сам, Переславский посоветовал учесть очень важный аспект – придется тратить не только деньги, но и время. Так что, следует все взвесить и просчитать. “Как показывает практика, самострой выливается в долгострой, и по деньгам зачастую дом получается дороже”, - подытожил он.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Ульяна Крайняя https://cdnn.1prime.ru/img/77666/85/776668539_408:0:1500:1092_100x100_80_0_0_e9d63f36d0f57b7385adb2a5465f790b.jpg

строительство, жилищное строительство, строительство жилья, частные дома