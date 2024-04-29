Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Точка невозврата. Запад решил нарушить табу в вопросе Украины, пишет СМИ - 29.04.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240429/ukraina-847800853.html
Точка невозврата. Запад решил нарушить табу в вопросе Украины, пишет СМИ
Точка невозврата. Запад решил нарушить табу в вопросе Украины, пишет СМИ - 29.04.2024, ПРАЙМ
Точка невозврата. Запад решил нарушить табу в вопросе Украины, пишет СМИ
На Западе в очередной раз заговорили об отправке войск на Украину, тем самым нарушив свое "табу", и сделать это должны именно европейские страны, которые уже... | 29.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-29T12:07+0300
2024-04-29T12:37+0300
спецоперация на украине
россия
европа
сша
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/42/841264224_0:115:2199:1352_1920x0_80_0_0_31f10b85d3f236ac70becc1e56f353cf.jpg
МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. На Западе в очередной раз заговорили об отправке войск на Украину, тем самым нарушив свое "табу", и сделать это должны именно европейские страны, которые уже слишком долго балансируют на краю пропасти, пишет издание infoBRICS.Ранее президент Франции Эммануэль Макрон предложил представителям европейской элиты отправить войска на территорию Украины. Однако предложение президента встретило крайне негативную реакцию со стороны канцлера Германии Олафа Шольца, премьер-министра Британии Риши Сунака и главы Белого дома Джо Байдена.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramТем не менее, как отмечает издание, среди тех, кто поддержал имею Макрона, были глава минобороны Финляндии и глава министерства иностранных дел Польши, заявившие о своей готовности отправить свои войска на помощь Киеву. Кроме того, отмечается, что подобная риторика может быть связана с потенциальным возвращением Дональда Трампа на пост президента США.Автора статьи отмечает, что дополнительное давление на европейские страны оказывают их обязательства, предусмотренные членством в Североатлантическом альянсе. В данном случае речь идет, например, о коллективной обороне в случае нападения на одного из членов.По словам автора статьи, с учетом риторики США, которые все больше демонстрируют готовность воевать до последнего украинца, в случае отправки европейских войск на Украину, Вашингтон будет наблюдать за этим со стороны, что лишит смысла существование НАТО.Автор материала релюмирует, что последствия отправки армий стран Евросоюза на Украину могут превзойти любые расчеты и привести к точке невозврата, которой никто не желает.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ&gt;&gt;
https://1prime.ru/20240429/spetsoperatsiya-na-ukraine-847798756.html
европа
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/42/841264224_122:0:2077:1466_1920x0_80_0_0_77911f8efa4b07054768d63afc7c5d75.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, европа, сша, нато
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, ЕВРОПА, США, НАТО
12:07 29.04.2024 (обновлено: 12:37 29.04.2024)
 
Точка невозврата. Запад решил нарушить табу в вопросе Украины, пишет СМИ

infoBRICS: Запад решил нарушить табу на Украине и вызвать эскалацию конфликта

© Фото : NATOШтаб-квартира НАТО в Брюсселе, Бельгия
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе, Бельгия - ПРАЙМ, 1920, 29.04.2024
© Фото : NATO
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. На Западе в очередной раз заговорили об отправке войск на Украину, тем самым нарушив свое "табу", и сделать это должны именно европейские страны, которые уже слишком долго балансируют на краю пропасти, пишет издание infoBRICS.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон предложил представителям европейской элиты отправить войска на территорию Украины. Однако предложение президента встретило крайне негативную реакцию со стороны канцлера Германии Олафа Шольца, премьер-министра Британии Риши Сунака и главы Белого дома Джо Байдена.
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
Тем не менее, как отмечает издание, среди тех, кто поддержал имею Макрона, были глава минобороны Финляндии и глава министерства иностранных дел Польши, заявившие о своей готовности отправить свои войска на помощь Киеву. Кроме того, отмечается, что подобная риторика может быть связана с потенциальным возвращением Дональда Трампа на пост президента США.
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 29.04.2024
WP: Запад признал, что Киев увяз в яме проблем
07:32
Автора статьи отмечает, что дополнительное давление на европейские страны оказывают их обязательства, предусмотренные членством в Североатлантическом альянсе. В данном случае речь идет, например, о коллективной обороне в случае нападения на одного из членов.
По словам автора статьи, с учетом риторики США, которые все больше демонстрируют готовность воевать до последнего украинца, в случае отправки европейских войск на Украину, Вашингтон будет наблюдать за этим со стороны, что лишит смысла существование НАТО.
Автор материала релюмирует, что последствия отправки армий стран Евросоюза на Украину могут превзойти любые расчеты и привести к точке невозврата, которой никто не желает.
Полный текст статьи читайте на ИноСМИ>>
 
Спецоперация на УкраинеРОССИЯЕВРОПАСШАНАТО
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала