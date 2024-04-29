https://1prime.ru/20240429/ukraina-847800853.html

Точка невозврата. Запад решил нарушить табу в вопросе Украины, пишет СМИ

Точка невозврата. Запад решил нарушить табу в вопросе Украины, пишет СМИ - 29.04.2024, ПРАЙМ

Точка невозврата. Запад решил нарушить табу в вопросе Украины, пишет СМИ

На Западе в очередной раз заговорили об отправке войск на Украину, тем самым нарушив свое "табу", и сделать это должны именно европейские страны, которые уже... | 29.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-29T12:07+0300

2024-04-29T12:07+0300

2024-04-29T12:37+0300

спецоперация на украине

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МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. На Западе в очередной раз заговорили об отправке войск на Украину, тем самым нарушив свое "табу", и сделать это должны именно европейские страны, которые уже слишком долго балансируют на краю пропасти, пишет издание infoBRICS.Ранее президент Франции Эммануэль Макрон предложил представителям европейской элиты отправить войска на территорию Украины. Однако предложение президента встретило крайне негативную реакцию со стороны канцлера Германии Олафа Шольца, премьер-министра Британии Риши Сунака и главы Белого дома Джо Байдена.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramТем не менее, как отмечает издание, среди тех, кто поддержал имею Макрона, были глава минобороны Финляндии и глава министерства иностранных дел Польши, заявившие о своей готовности отправить свои войска на помощь Киеву. Кроме того, отмечается, что подобная риторика может быть связана с потенциальным возвращением Дональда Трампа на пост президента США.Автора статьи отмечает, что дополнительное давление на европейские страны оказывают их обязательства, предусмотренные членством в Североатлантическом альянсе. В данном случае речь идет, например, о коллективной обороне в случае нападения на одного из членов.По словам автора статьи, с учетом риторики США, которые все больше демонстрируют готовность воевать до последнего украинца, в случае отправки европейских войск на Украину, Вашингтон будет наблюдать за этим со стороны, что лишит смысла существование НАТО.Автор материала релюмирует, что последствия отправки армий стран Евросоюза на Украину могут превзойти любые расчеты и привести к точке невозврата, которой никто не желает.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ>>

https://1prime.ru/20240429/spetsoperatsiya-na-ukraine-847798756.html

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