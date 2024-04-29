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В США раскрыли, когда введут войска на Украину - 29.04.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240429/ukraina-847803352.html
В США раскрыли, когда введут войска на Украину
В США раскрыли, когда введут войска на Украину - 29.04.2024, ПРАЙМ
В США раскрыли, когда введут войска на Украину
План мирного урегулирования на Украине не входит в зону интересов США, поэтому после краха ВСУ Соединенные Штаты введут войска на Украину, заявила палаты... | 29.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-29T15:58+0300
2024-04-29T15:58+0300
спецоперация на украине
украина
сша
помощь украине
военная помощь украине
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МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. План мирного урегулирования на Украине не входит в зону интересов США, поэтому после краха ВСУ Соединенные Штаты введут войска на Украину, заявила палаты представителей конгресса Марджори Тейлор Грин."Их план — продолжать финансировать прокси-войну с Россией на Украине, а когда это не сработает, после того как все украинские мужчины будут убиты, они введут американские войска", — написала Грин в соцсети Х.Она добавила, что спикер палаты представителей Майк Джонсон предал своих соратников-республиканцев одобрением решения выделить Киеву очередной пакет помощи.Ранее стало известно, что США готовят очередной пакет военной помощи Украине на сумму 1 миллиард долларов, который будет включать транспортные средства, боеприпасы для противовоздушной обороны Stinger, дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем, 155-миллиметровые артиллерийские боеприпасы, противотанковые боеприпасы TOW и Javelin и другое оружие, которое может быть немедленно применено на поле боя.Ранее 17 апреля Палата представителей США, где большинство составляют республиканцы, опубликовала три раздельных законопроекта о помощи Израилю, Украине и союзникам в Индо-Тихоокеанском регионе.
https://1prime.ru/20240429/ssha-847802039.html
украина
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украина, сша, помощь украине, военная помощь украине
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, США, помощь Украине, военная помощь Украине
15:58 29.04.2024
 
В США раскрыли, когда введут войска на Украину

Конгрессвумен Грин: США введут войска на Украину после полной неудачи ВСУ

© Фото : NATOУкраинские военные на тренировке в Великобритании под эгидой НАТО
Украинские военные на тренировке в Великобритании под эгидой НАТО - ПРАЙМ, 1920, 29.04.2024
© Фото : NATO
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МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. План мирного урегулирования на Украине не входит в зону интересов США, поэтому после краха ВСУ Соединенные Штаты введут войска на Украину, заявила палаты представителей конгресса Марджори Тейлор Грин.
"Их план — продолжать финансировать прокси-войну с Россией на Украине, а когда это не сработает, после того как все украинские мужчины будут убиты, они введут американские войска", — написала Грин в соцсети Х.
Она добавила, что спикер палаты представителей Майк Джонсон предал своих соратников-республиканцев одобрением решения выделить Киеву очередной пакет помощи.
Ранее стало известно, что США готовят очередной пакет военной помощи Украине на сумму 1 миллиард долларов, который будет включать транспортные средства, боеприпасы для противовоздушной обороны Stinger, дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем, 155-миллиметровые артиллерийские боеприпасы, противотанковые боеприпасы TOW и Javelin и другое оружие, которое может быть немедленно применено на поле боя.
Украина - ПРАЙМ, 1920, 29.04.2024
В США раскрыли, что Россия устроила на передовой
14:24
Ранее 17 апреля Палата представителей США, где большинство составляют республиканцы, опубликовала три раздельных законопроекта о помощи Израилю, Украине и союзникам в Индо-Тихоокеанском регионе.
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАСШАпомощь Украиневоенная помощь Украине
 
 
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