https://1prime.ru/20240429/ukraina-847803352.html

В США раскрыли, когда введут войска на Украину

В США раскрыли, когда введут войска на Украину - 29.04.2024, ПРАЙМ

В США раскрыли, когда введут войска на Украину

План мирного урегулирования на Украине не входит в зону интересов США, поэтому после краха ВСУ Соединенные Штаты введут войска на Украину, заявила палаты... | 29.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-29T15:58+0300

2024-04-29T15:58+0300

2024-04-29T15:58+0300

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МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. План мирного урегулирования на Украине не входит в зону интересов США, поэтому после краха ВСУ Соединенные Штаты введут войска на Украину, заявила палаты представителей конгресса Марджори Тейлор Грин."Их план — продолжать финансировать прокси-войну с Россией на Украине, а когда это не сработает, после того как все украинские мужчины будут убиты, они введут американские войска", — написала Грин в соцсети Х.Она добавила, что спикер палаты представителей Майк Джонсон предал своих соратников-республиканцев одобрением решения выделить Киеву очередной пакет помощи.Ранее стало известно, что США готовят очередной пакет военной помощи Украине на сумму 1 миллиард долларов, который будет включать транспортные средства, боеприпасы для противовоздушной обороны Stinger, дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем, 155-миллиметровые артиллерийские боеприпасы, противотанковые боеприпасы TOW и Javelin и другое оружие, которое может быть немедленно применено на поле боя.Ранее 17 апреля Палата представителей США, где большинство составляют республиканцы, опубликовала три раздельных законопроекта о помощи Израилю, Украине и союзникам в Индо-Тихоокеанском регионе.

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