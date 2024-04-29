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В Госдуме назвали суицидом возможный ввод войск США на Украину - 29.04.2024, ПРАЙМ
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В Госдуме назвали суицидом возможный ввод войск США на Украину
В Госдуме назвали суицидом возможный ввод войск США на Украину - 29.04.2024, ПРАЙМ
В Госдуме назвали суицидом возможный ввод войск США на Украину
Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал суицидом возможный ввод войск США на Украину. | 29.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-29T19:25+0300
2024-04-29T19:25+0300
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр — ПРАЙМ. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал суицидом возможный ввод войск США на Украину. "Появление американских войск на Украине станет для них суицидом и обернется для американцев огромными страданиями", — сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, США продолжают провоцировать развязывание третьей мировой войны с участием ядерных держав, забывая, что она может стать последней для всего мира. Ранее член палаты представителей конгресса Марджори Тейлор Грин заявила, что план мирного урегулирования на Украине не входит в зону интересов США, поэтому после краха ВСУ Соединенные Штаты введут войска на Украину. Ранее стало известно, что США готовят очередной пакет военной помощи Украине на сумму 1 миллиард долларов, который будет включать в себя поставки транспортных средств, систем ПВО и боеприпасы для различного вооружения.
https://1prime.ru/20240429/ukraina-847803352.html
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украина, сша, сво, военные
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, США, СВО, военные
19:25 29.04.2024
 
В Госдуме назвали суицидом возможный ввод войск США на Украину

Депутат Шеремет: ввод американских войск на Украину станет суицидом

© Фото : Unsplash/Max KukurudziakФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 29.04.2024
© Фото : Unsplash/Max Kukurudziak
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр ПРАЙМ. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал суицидом возможный ввод войск США на Украину.
"Появление американских войск на Украине станет для них суицидом и обернется для американцев огромными страданиями", — сказал Шеремет РИА Новости.
По его словам, США продолжают провоцировать развязывание третьей мировой войны с участием ядерных держав, забывая, что она может стать последней для всего мира.
Ранее член палаты представителей конгресса Марджори Тейлор Грин заявила, что план мирного урегулирования на Украине не входит в зону интересов США, поэтому после краха ВСУ Соединенные Штаты введут войска на Украину.
Ранее стало известно, что США готовят очередной пакет военной помощи Украине на сумму 1 миллиард долларов, который будет включать в себя поставки транспортных средств, систем ПВО и боеприпасы для различного вооружения.
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Спецоперация на УкраинеУКРАИНАСШАСВОвоенные
 
 
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