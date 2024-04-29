https://1prime.ru/20240429/ukraina-847810047.html

В Белом доме заявили, что Украина уже получает новое вооружение от США

В Белом доме заявили, что Украина уже получает новое вооружение от США - 29.04.2024, ПРАЙМ

В Белом доме заявили, что Украина уже получает новое вооружение от США

Украина уже получает вооружения, о которых США ранее объявили в рамках возобновленной программы военной помощи, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин... | 29.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-29T22:25+0300

2024-04-29T22:25+0300

2024-04-29T22:25+0300

спецоперация на украине

сша

белый дом

украина

вооружение

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ВАШИНГТОН, 29 апр - ПРАЙМ. Украина уже получает вооружения, о которых США ранее объявили в рамках возобновленной программы военной помощи, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. "Помощь на Украину идет. Они в настоящее время получают эту поддержку в безопасности", - сообщила она журналистам. Президент США Джо Байден в минувшую среду подписал закон о помощи зарубежным союзникам, включая Украину, которая получает 61 миллиард долларов на продолжение противостояния с Россией. Ранее стало известно, что США готовят очередной пакет военной помощи Украине на сумму 1 миллиард долларов, который будет включать транспортные средства, боеприпасы для противовоздушной обороны Stinger, дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем, 155-миллиметровые артиллерийские боеприпасы, противотанковые боеприпасы TOW и Javelin и другое оружие, которое может быть немедленно применено на поле боя.

https://1prime.ru/20240429/germaniya-847809682.html

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сша, белый дом, украина, вооружение