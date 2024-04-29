Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В США сделали неожиданное заявление о возможностях ВС России - 29.04.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240429/vooruzhenie-847803806.html
В США сделали неожиданное заявление о возможностях ВС России
В США сделали неожиданное заявление о возможностях ВС России - 29.04.2024, ПРАЙМ
В США сделали неожиданное заявление о возможностях ВС России
Российские военные способны сбивать ракеты Storm Shadow быстрее, чем их могут производить, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер. | 29.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-29T16:25+0300
2024-04-29T16:25+0300
спецоперация на украине
украина
сво
всу
ракеты
великобритания
https://cdnn.1prime.ru/img/84016/93/840169375_0:0:3129:1760_1920x0_80_0_0_357138fabcc74682e30a04758fb40671.jpg
МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Российские военные способны сбивать ракеты Storm Shadow быстрее, чем их могут производить, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.Ранее глава Министерства обороны Великобритании Грант Шэппс заявил, что заводы по производству дальнобойных крылатых ракет перейдут на военный режим поставок Украине."Русские могут сбить их быстрее, чем вы сможете их произвести. За небольшую часть стоимости, которую вы платите за их создание", — написал Риттер.Риттер отметил, что британская армия не продержится против России и недели, поэтому призвал писать поменьше в соцсетях и уйти в отставку, избавив Запад от его смущающего присутствия.Премьер-министр Великобритании Риши Сунак во время визита в Польшу сообщил о выделении Киеву 500 млн фунтов стерлингов военной помощи. Также Британия предоставит Украине крупнейший пакет оборонного оборудования, в том числе крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow.Великобритании Риши Сунак во время визита в Польшу сообщил о выделении Киеву дополнительных 500 миллионов фунтов стерлингов военной помощи. До этого на Даунинг-стрит сообщали, что Британия также предоставит Украине крупнейший пакет военного оборудования, в том числе крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow.
https://1prime.ru/20240429/ukraina-847803352.html
украина
великобритания
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84016/93/840169375_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_3abfa55b2f6584d7866dfcb0c9016ce7.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, сво, всу, ракеты, великобритания
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, СВО, ВСУ, ракеты, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
16:25 29.04.2024
 
В США сделали неожиданное заявление о возможностях ВС России

Риттер: Россия будет сбивать британские ракеты быстрее, чем они производятся

© РИА Новости . Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкВиды Москвы
Виды Москвы - ПРАЙМ, 1920, 29.04.2024
© РИА Новости . Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Российские военные способны сбивать ракеты Storm Shadow быстрее, чем их могут производить, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.
Ранее глава Министерства обороны Великобритании Грант Шэппс заявил, что заводы по производству дальнобойных крылатых ракет перейдут на военный режим поставок Украине.
"Русские могут сбить их быстрее, чем вы сможете их произвести. За небольшую часть стоимости, которую вы платите за их создание", — написал Риттер.
Риттер отметил, что британская армия не продержится против России и недели, поэтому призвал писать поменьше в соцсетях и уйти в отставку, избавив Запад от его смущающего присутствия.
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак во время визита в Польшу сообщил о выделении Киеву 500 млн фунтов стерлингов военной помощи. Также Британия предоставит Украине крупнейший пакет оборонного оборудования, в том числе крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow.Великобритании Риши Сунак во время визита в Польшу сообщил о выделении Киеву дополнительных 500 миллионов фунтов стерлингов военной помощи. До этого на Даунинг-стрит сообщали, что Британия также предоставит Украине крупнейший пакет военного оборудования, в том числе крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow.
Украинские военные на тренировке в Великобритании под эгидой НАТО - ПРАЙМ, 1920, 29.04.2024
В США раскрыли, когда введут войска на Украину
15:58
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАСВОВСУракетыВЕЛИКОБРИТАНИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала