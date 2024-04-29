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В США сделали неожиданное заявление о возможностях ВС России
В США сделали неожиданное заявление о возможностях ВС России - 29.04.2024, ПРАЙМ
В США сделали неожиданное заявление о возможностях ВС России
Российские военные способны сбивать ракеты Storm Shadow быстрее, чем их могут производить, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер. | 29.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-29T16:25+0300
2024-04-29T16:25+0300
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МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Российские военные способны сбивать ракеты Storm Shadow быстрее, чем их могут производить, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.Ранее глава Министерства обороны Великобритании Грант Шэппс заявил, что заводы по производству дальнобойных крылатых ракет перейдут на военный режим поставок Украине."Русские могут сбить их быстрее, чем вы сможете их произвести. За небольшую часть стоимости, которую вы платите за их создание", — написал Риттер.Риттер отметил, что британская армия не продержится против России и недели, поэтому призвал писать поменьше в соцсетях и уйти в отставку, избавив Запад от его смущающего присутствия.Премьер-министр Великобритании Риши Сунак во время визита в Польшу сообщил о выделении Киеву 500 млн фунтов стерлингов военной помощи. Также Британия предоставит Украине крупнейший пакет оборонного оборудования, в том числе крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow.Великобритании Риши Сунак во время визита в Польшу сообщил о выделении Киеву дополнительных 500 миллионов фунтов стерлингов военной помощи. До этого на Даунинг-стрит сообщали, что Британия также предоставит Украине крупнейший пакет военного оборудования, в том числе крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow.
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Спецоперация на Украине, УКРАИНА, СВО, ВСУ, ракеты, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
В США сделали неожиданное заявление о возможностях ВС России
Риттер: Россия будет сбивать британские ракеты быстрее, чем они производятся
МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Российские военные способны сбивать ракеты Storm Shadow быстрее, чем их могут производить, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.
Ранее глава Министерства обороны Великобритании Грант Шэппс заявил, что заводы по производству дальнобойных крылатых ракет перейдут на военный режим поставок Украине.
"Русские могут сбить их быстрее, чем вы сможете их произвести. За небольшую часть стоимости, которую вы платите за их создание", — написал Риттер.
Риттер отметил, что британская армия не продержится против России и недели, поэтому призвал писать поменьше в соцсетях и уйти в отставку, избавив Запад от его смущающего присутствия.
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак во время визита в Польшу сообщил о выделении Киеву 500 млн фунтов стерлингов военной помощи. Также Британия предоставит Украине крупнейший пакет оборонного оборудования, в том числе крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow.Великобритании
Риши Сунак во время визита в Польшу
сообщил о выделении Киеву дополнительных 500 миллионов фунтов стерлингов военной помощи. До этого на Даунинг-стрит сообщали, что Британия также предоставит Украине
крупнейший пакет военного оборудования, в том числе крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow.
В США раскрыли, когда введут войска на Украину