Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ сообщило о новом приказе ВСУ из-за наступления российской армии - 29.04.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240429/vsu-847801767.html
СМИ сообщило о новом приказе ВСУ из-за наступления российской армии
СМИ сообщило о новом приказе ВСУ из-за наступления российской армии - 29.04.2024, ПРАЙМ
СМИ сообщило о новом приказе ВСУ из-за наступления российской армии
Солдаты ВСУ получили приказ приостановить строительство оборонных сооружений в районе Авдеевки, сообщает издание Japan Times, ссылаясь на украинских солдат. | 29.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-29T13:53+0300
2024-04-29T13:54+0300
спецоперация на украине
украина
всу
сво
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/63/842196306_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_0356435ba996440937870f0cc1d45587.jpg
МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Солдаты ВСУ получили приказ приостановить строительство оборонных сооружений в районе Авдеевки, сообщает издание Japan Times, ссылаясь на украинских солдат."Ситуация изменилась. Нам сказали не прикасаться к лопатам, а оставаться на местах и ждать приказов. Российская армия атакует и продвигается вперед", — сообщил газете один из источников.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramКроме того, как отмечается в материале газеты, российские ВС сумели достичь значительных успехов на поле боя, в то время как ВСУ испытывают острую нехватку боеприпасов и человеческого ресурса.Ранее главком ВСУ Александр Сырский пожаловался на тяжелую обстановку для украинских войск на передовой. По его словам, Россия обладает значительным преимуществом и активно атакует по всей линии соприкосновения, что приводит к тактическим успехам.
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/63/842196306_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_2237cf0702d06c6d9c1f587faf2ebd46.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, всу, сво
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ВСУ, СВО
13:53 29.04.2024 (обновлено: 13:54 29.04.2024)
 
СМИ сообщило о новом приказе ВСУ из-за наступления российской армии

JT: ВСУ приостановили строительство оборонных сооружения в районе Авдеевки

© Фото : Unsplash/Terrillo WallsФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 29.04.2024
© Фото : Unsplash/Terrillo Walls
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Солдаты ВСУ получили приказ приостановить строительство оборонных сооружений в районе Авдеевки, сообщает издание Japan Times, ссылаясь на украинских солдат.
"Ситуация изменилась. Нам сказали не прикасаться к лопатам, а оставаться на местах и ждать приказов. Российская армия атакует и продвигается вперед", — сообщил газете один из источников.
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
Кроме того, как отмечается в материале газеты, российские ВС сумели достичь значительных успехов на поле боя, в то время как ВСУ испытывают острую нехватку боеприпасов и человеческого ресурса.
Ранее главком ВСУ Александр Сырский пожаловался на тяжелую обстановку для украинских войск на передовой. По его словам, Россия обладает значительным преимуществом и активно атакует по всей линии соприкосновения, что приводит к тактическим успехам.
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАВСУСВО
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала