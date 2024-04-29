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СМИ сообщило о новом приказе ВСУ из-за наступления российской армии
СМИ сообщило о новом приказе ВСУ из-за наступления российской армии - 29.04.2024, ПРАЙМ
СМИ сообщило о новом приказе ВСУ из-за наступления российской армии
Солдаты ВСУ получили приказ приостановить строительство оборонных сооружений в районе Авдеевки, сообщает издание Japan Times, ссылаясь на украинских солдат. | 29.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-29T13:53+0300
2024-04-29T13:53+0300
2024-04-29T13:54+0300
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МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Солдаты ВСУ получили приказ приостановить строительство оборонных сооружений в районе Авдеевки, сообщает издание Japan Times, ссылаясь на украинских солдат."Ситуация изменилась. Нам сказали не прикасаться к лопатам, а оставаться на местах и ждать приказов. Российская армия атакует и продвигается вперед", — сообщил газете один из источников.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramКроме того, как отмечается в материале газеты, российские ВС сумели достичь значительных успехов на поле боя, в то время как ВСУ испытывают острую нехватку боеприпасов и человеческого ресурса.Ранее главком ВСУ Александр Сырский пожаловался на тяжелую обстановку для украинских войск на передовой. По его словам, Россия обладает значительным преимуществом и активно атакует по всей линии соприкосновения, что приводит к тактическим успехам.
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Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ВСУ, СВО
СМИ сообщило о новом приказе ВСУ из-за наступления российской армии
JT: ВСУ приостановили строительство оборонных сооружения в районе Авдеевки
МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ.
Солдаты ВСУ получили приказ приостановить строительство оборонных сооружений в районе Авдеевки, сообщает издание Japan Times
, ссылаясь на украинских солдат.
"Ситуация изменилась. Нам сказали не прикасаться к лопатам, а оставаться на местах и ждать приказов. Российская армия атакует и продвигается вперед", — сообщил газете один из источников.
Кроме того, как отмечается в материале газеты, российские ВС сумели достичь значительных успехов на поле боя, в то время как ВСУ испытывают острую нехватку боеприпасов и человеческого ресурса.
Ранее главком ВСУ Александр Сырский пожаловался на тяжелую обстановку для украинских войск на передовой. По его словам, Россия обладает значительным преимуществом и активно атакует по всей линии соприкосновения, что приводит к тактическим успехам.