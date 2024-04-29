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В Госдуме назвали максимальную выплату женщинам по беременности и родам

В Госдуме назвали максимальную выплату женщинам по беременности и родам - 29.04.2024, ПРАЙМ

В Госдуме назвали максимальную выплату женщинам по беременности и родам

В 2024 году с учетом рабочего стажа и размера заработной платы максимальная выплата беременным женщинам и женщинам после родов может достигать 565 тысяч рублей, | 29.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-29T05:40+0300

2024-04-29T05:40+0300

2024-04-29T05:40+0300

россия

выплаты

пособие по беременности и родам

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МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. В 2024 году с учетом рабочего стажа и размера заработной платы максимальная выплата беременным женщинам и женщинам после родов может достигать 565 тысяч рублей, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин от фракции "Единая Россия"."Все трудящиеся женщины, включая самозанятых и ИП, имеют право на компенсации в период беременности и после родов, независимо от характера своей профессиональной деятельности. В 2024 году максимальная выплата с учетом стажа и размера зарплаты за предыдущие два года может составить до 565 тысяч рублей", - сообщил парламентарий.Он также добавил, что такие мамы могут заниматься предпринимательством и в то же время работать по трудовому договору. По словам Говырина, выплаты по временной нетрудоспособности осуществляются за счет социального фонда, но только для тех работниц, которые застрахованы и вносят свои взносы. Депутат резюмировал, что подобные отчисления могут быть осуществлены как по собственной инициативе застрахованной предпринимательницы, так и в виде обязательных платежей, взимаемых с работодателя, иначе выплаты предоставлены не будут.

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россия, выплаты, пособие по беременности и родам