https://1prime.ru/20240429/zelenskiy-847809012.html

Зеленского поставили на место после дерзких слов о России

Зеленского поставили на место после дерзких слов о России - 29.04.2024, ПРАЙМ

Зеленского поставили на место после дерзких слов о России

Пользователи соцсети Х раскритиковали заявление президента Украины Владимира Зеленского о России. | 29.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-29T20:44+0300

2024-04-29T20:44+0300

2024-04-29T20:48+0300

спецоперация на украине

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МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Пользователи соцсети Х раскритиковали заявление президента Украины Владимира Зеленского о России.Владимир Зеленский заявил, что российская армия воспользовалась задержкой в поставках западной помощи Украине, чтобы продвинуться на фронте, в связи с чем он призвал ускорить поставки 155-мм артиллерийских снаряды, дальнобойных орудий и систем ПВО."Зеленский, ты кое-что запамятовал. Через несколько недель ты перестанешь быть законным президентом Украины, и что дальше? Лучше бы тебе уже бежать", — пишет один из пользователей."Что насчет того, чтобы перестать терять многомиллионные танки?", — спрашивает другой."Согласно украинской пропаганде, вы уже убили всех русских, тогда зачем вам оружие? Отправляйтесь в Москву и садитесь за стол Путина. Кучка клоунов", — возмутился в соцсети пользователь.20 апреля палата представителей приняла законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню. 23 апреля документ поддержал сенат США.Президент США Джо Байден 24 апреля подписал закон о помощи Украине и другим союзникам Соединенных Штатов. Таким образом, он избавился от последнего юридического препятствия для возобновления поставок туда американского оружия.В рамках помощи Украине в размере 60,84 миллиарда долларов 23,2 миллиарда долларов предложено направить на пополнение военного оборудования и оборонных услуг, 13,8 миллиардов на закупку вооружений и оборонных услуг, а 11,3 миллиарда на продолжение военных операций США в регионе.

https://1prime.ru/20240429/moldaviya-847808298.html

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украина, владимир зеленский, соцсеть x, критика, сво