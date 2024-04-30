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Молдавия в мае закупит свыше 80 процентов электроэнергии у Тирасполя - 30.04.2024, ПРАЙМ
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Молдавия в мае закупит свыше 80 процентов электроэнергии у Тирасполя
Молдавия в мае закупит свыше 80 процентов электроэнергии у Тирасполя - 30.04.2024, ПРАЙМ
Молдавия в мае закупит свыше 80 процентов электроэнергии у Тирасполя
Молдавия в мае закупит у Приднестровья основной объем электроэнергии, необходимой для правого берега Днестра, сообщила пресс-служба госпредприятия Energocom. | 30.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-30T15:43+0300
2024-04-30T15:43+0300
энергетика
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КИШИНЕВ, 30 апр — ПРАЙМ. Молдавия в мае закупит у Приднестровья основной объем электроэнергии, необходимой для правого берега Днестра, сообщила пресс-служба госпредприятия Energocom. "Компания Energocom подсчитала, что в мае правобережной Молдове понадобится порядка 321 069 МВт.ч электроэнергии, из которых 277 033 МВт.ч (86,2%) будет приобретено у Молдавской ГРЭС из Приднестровского региона", — сообщает Energocom на своей странице в соцсети. Еще около 13,5% будут получены за счет ТЭЦ и возобновляемых источников энергии. Остальная электроэнергия будет закуплена у румынской компании OPCOM. С декабря 2022 года предприятие "Молдовагаз" получает газ из двух источников — от госпредприятия Energocom и российского "Газпрома". Российский газ направляется в Приднестровье в обмен на электроэнергию, а сам Кишинев пользуется резервами.Чебан 1 марта заявлял, что закупочная цена на природный газ для Молдавии, поставляемый "Газпромом", в апреле составит 327,27 доллара за тысячу кубометров, что примерно на 12,48 доллара ниже, чем в феврале.
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молдавия, пмр, приднестровье, аэс, электроэнергия
Энергетика, МОЛДАВИЯ, ПМР, ПРИДНЕСТРОВЬЕ, АЭС, электроэнергия
15:43 30.04.2024
 
Молдавия в мае закупит свыше 80 процентов электроэнергии у Тирасполя

Молдавия в мае закупит свыше 86% объема электроэнергии у Приднестровья

© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанкМолдавия
Молдавия - ПРАЙМ, 1920, 30.04.2024
© РИА Новости . Алексей Никольский
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КИШИНЕВ, 30 апр — ПРАЙМ. Молдавия в мае закупит у Приднестровья основной объем электроэнергии, необходимой для правого берега Днестра, сообщила пресс-служба госпредприятия Energocom.
"Компания Energocom подсчитала, что в мае правобережной Молдове понадобится порядка 321 069 МВт.ч электроэнергии, из которых 277 033 МВт.ч (86,2%) будет приобретено у Молдавской ГРЭС из Приднестровского региона", — сообщает Energocom на своей странице в соцсети.
Еще около 13,5% будут получены за счет ТЭЦ и возобновляемых источников энергии. Остальная электроэнергия будет закуплена у румынской компании OPCOM.
С декабря 2022 года предприятие "Молдовагаз" получает газ из двух источников — от госпредприятия Energocom и российского "Газпрома". Российский газ направляется в Приднестровье в обмен на электроэнергию, а сам Кишинев пользуется резервами.
Чебан 1 марта заявлял, что закупочная цена на природный газ для Молдавии, поставляемый "Газпромом", в апреле составит 327,27 доллара за тысячу кубометров, что примерно на 12,48 доллара ниже, чем в феврале.
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ЭнергетикаМОЛДАВИЯПМРПРИДНЕСТРОВЬЕАЭСэлектроэнергия
 
 
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